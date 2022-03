Short Track, Campionati Italiani Assoluti a Bormio: Sighel e Valcepina davanti a tutti

venerdì, 11 marzo 2022

Bormio – Prime emozioni e risultati a Bormio nella giornata inaugurale dei Campionati Italiani Assoluti 2022 di scena sul ghiaccio del centro tecnico federale in Valtellina. In un programma di gare che ha proposte le sfide sui 500 e 1500 metri, a prendersi la copertina sono stati Martina Valcepina (Fiamme Gialle) al femminile e Pietro Sighel(Fiamme Gialle) al maschile.

La valtellinese classe ’92 e il giovane trentino classe ’99 si sono imposti su entrambe le prove in programma, superando senza patemi le semifinali e chiudendo al primo posto in finale per un bis di successi che li proietta al comando delle classifiche overall. Leadership da confermare domani pomeriggio, quando il quadro si completerà con le gare sui 1000 metri e le super finali dei 3000.

Al femminile Martina Valcepina ha vinto i suoi 500 metri davanti alla sorella Arianna (Fiamme Gialle) e a Nicole Botter Gomez (Fiamme Oro), terza a completare il podio con Elena Viviani invece quarta classificata. Nei 1500 ancora una doppietta in famiglia per le Valcepina, stavolta con Gloria Ioriatti (Fiamme Oro) sul podio. Con due titoli italiani sulle distanze già assicurati, Martina Valcepina guida la generale con 68 punti davanti alla sorella Arianna – a quota 42 – ed Elena Viviani (Fiamme Gialle) sin qui terza con 16 punti.