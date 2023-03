Short Track, Campionati Assoluti a Torino: Pietro Sighel ed Elisa Confortola campioni italiani overall

domenica, 19 marzo 2023

Torino – Si è chiusa con l’assegnazione dei titoli tricolori overall la due giorni dei Campionati Italiani Assoluti di short track. Sul ghiaccio del PalaTazzoli di Torino – nella rassegna organizzata dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio in collaborazione con il team padrone di casa, la ASD Velocisti Ghiaccio Torino – si sono imposti Pietro Sighel al maschile ed Elisa Confortola al femminile.

Primo per distacco già al termine del sabato di gare dopo le due affermazioni su 500 e 1500 metri, il campione trentino delle Fiamme Gialle non ha raggiunto la Finale A sui 1000 metri odierni chiudendo complessivamente grazie all’affermazione in Finale B. Al maschile il titolo sulla singola distanza è così andato a Mattia Antonioli (Esercito), primo sul traguardo davanti a Thomas Nadalini (Fiamme Oro) e Tommaso Dotti (Fiamme Oro).

Nella classifica overall, Sighel ha trionfato nettamente con 71 punti precedendo Nadalini, secondo a quota 50 punti, e Antonioli, terzo con 47 punti. Per il fuoriclasse trentino si tratta del primo titolo tricolore overall in carriera.