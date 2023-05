Serie C, sorprese nel ritorno dei quarti Playoff: Foggia-Pescara e Lecco-Cesena le semifinali

mercoledì, 31 maggio 2023

Lecco – Si è completato il quadro delle semifinali per la promozione in Serie B: nella parte alta del tabellone ci sarà la sfida fra il maestro Zdenek Zeman e l’allievo Delio Rossi, mentre nella parte bassa il Lecco sfiderà il Cesena.

I romagnoli sono l’unica testa di serie a non cadere avanzando al turno successivo dopo un doppio 0-0 contro il Vicenza. A Crotone i padroni di casa nel primo tempo ribaltano l’andata chiudendo avanti di due reti sul Foggia, i pugliesi però dimostrano di non mollare mai e, come con l’Audace Cerignola, rimontano 2-2 grazie alle reti di Frigerio e Beretta.

Il Pescara vince 3-2 a Chiavari contro la Virtus Entella. Rimonta anche per il Lecco che va subito in vantaggio a Pordenone, viene raggiunto, ma nei minuti finali Bunino e Ardizzone eliminano i friulani incredibilmente.

RISULTATI

Cesena-Vicenza 0-0 (and. 0-0)

Crotone-Foggia 2-2 (and. 0-1)

30’ Cernigoi (C), 45’+1’ Gigliotti (C), 50’ Frigerio (F), 85’ Beretta (F)

Virtus Entella-Pescara 2-3 (and. 1-2)

36’, 72’ Cuppone (P), 45’ rig. Merkaj (V), 60’ Delle Monache (P), 86’ Parodi (V)

Pordenone-Lecco 1-3 (and. 1-0)

2’ aut Dubickas (L), 18’ Pinato (P), 84’ Bunino (L), 88’ Ardizzone (L)

SEMIFINALI PLAYOFF (andata domenica ore 16)

Foggia-Pescara

Lecco-Cesena