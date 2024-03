Serie C: pari Trento ad Arzignano. Risultati e classifica

domenica, 17 marzo 2024

Arzignano Valchiampo – Mister Francesco Baldini conferma il 4-3-1-2 con Russo a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Vitturini, Cappelletti, Trainotti e Obaretin. Foto @Michael Giacca.

In mezzo al campo agiscono Sangalli, Rada, Giannotti, mentre, alle spalle delle due punte Italeng e Caccavo, si muove Puletto come trequartista. Nei primi venti minuti le squadre privilegiano la fase difensiva, cercando di non scoprirsi eccessivamente. Il primo squillo è degli uomini di casa che al 25’ calciano con Barba dai venti metri, non riuscendo però a trovare lo specchio difeso da Russo. Tre minuti più tardi il Trento risponde con il colpo di testa di Trainotti, deviato da Piana in angolo. Al 40’ è ancora l’Arzignano a calciare ma, anche in questo caso, Barba non trova la porta. Un minuto più tardi Giannotti costruisce l’occasione più importante della partita, ricevendo palla e tirando verso lo specchio. Ma la sua conclusione s’infrange contro il palo. Il primo tempo termina così sul punteggio di 0-0.

La seconda frazione si apre subito con il Trento all’attacco: dopo appena quattro minuti è Italeng ad impegnare l’estremo difensore di casa. Al 56’ si rivede l’Arzignano che arriva alla conclusione con Barba. L’ultima vera occasione della sfida è di marca veneta con il diagonale di Mattioli che Russo prima smorza e poi blocca sulla linea di porta. Nei minuti di recupero da segnalare l’espulsione di Bianchini, tecnico dei locali, reo di avere spinto Cappelletti. La sfida tra Arzignano Valchiampo e Trento termina così sul punteggio di 0-0. Gli uomini di Baldini salgono, dunque, all’ottavo posto in graduatoria con quarantadue punti, in coabitazione con Lumezzane e Pro Patria. Il prossimo appuntamento per gli aquilotti sarà sabato 23 marzo alle ore 14.00 contro il Mantova allo ‘Stadio Briamasco’ di Trento.

Risultati 32a giornata Serie C Girone A

Padova-AlbinoLeffe 0-0

Atalanta U23-Pergolettese 0-2

Legnago Salus-Lumezzane 2-1

Mantova-Fiorenzuola 2-0

Pro Patria-Vicenza 0-1

Virtus Verona-Giana Erminio 0-0

Novara-Pro Vercelli 2-2

Pro Sesto-Triestina 0-1

Alessandria-Renate 0-1

Arzignano Valchiampo-Trento 0-0

Classifica Serie C Girone A

Mantova 77 punti; Padova 66; Vicenza 56; Triestina 53; Legnago 51; Atalanta U23 50; Giana Erminio 43; Lumezzane, Pro Patria, Trento 42; AlbinoLeffe 41; Pro Vercelli, Virtus Verona, Renate 40; Pergolettese, Arzignano Valchiampo 36; Novara 34; Fiorenzuola 30; Pro Sesto 26; Alessandria (-3) 18.

TABELLINO

Arzignao Valchiampo-Trento 0-0

ARZIGNANO VALCHIAMPO (3-5-2): Pigozzo; Gemignani, Piana, Boffelli; Davi (22’st Antoniazzi), Lakti, Casini (22’st Bordo); Barba, Bernardi (22’st Cariolato); El Hilali (22’st Mattioli), Faggioli. A disposizione: Boseggia, Botti, Zanon, Centis, Baretta. Allenatore: Giuseppe Bianchini

TRENTO (4-3-1-2): Russo; Vitturini, Cappelletti, Trainotti, Obaretin; Sangalli, Rada (35’st Brevi), Giannotti; Puletto (1’st Anastasia); Italeng (16’st Spalluto), Caccavo (16’st Satriano). A disposizione: Pozzer, Santer, Pasquato, Terrani, Vaglica, Zanon, Barison. Allenatore: Francesco Baldini

ARBITRO: Enrico Gemelli di Messina

ASSISTENTI: Andrea Pasqualetto di Aprilia e Vincenzo Andreano di Foggia

QUARTO UFFICIALE: Andrea Santeramo di Monza

NOTE: pomeriggio nuvoloso, temperatura attorno ai 15°. Campo in discrete condizioni. Spettatori totali 391 (di cui 31 ospiti). Ammoniti: 4’pt Giannotti, 22’pt Italeng, 31’st Antoniazzi, 33’st Cappelletti, 44’st Piana, 48’st Bianchini. Recupero: 1’+ 5’. Totale spettatori: 391.

INTERVISTE.

FRANCESCO BALDINI

“Penso che il pareggio sia il risultato più giusto: abbiamo fatto qualcosa in più nel primo tempo, come il palo colpito da Giannotti, mentre loro hanno battuto tanti angoli. Non è stata una bella partita dal punto di vista calcistico: abbiamo faticato a costruire e da entrambe le parti la volontà era quella di portare a casa i tre punti. Sono però soddisfatto perché abbiamo difeso bene e non abbiamo preso gol. Adesso questo punto ci ha aiutato a muovere la classifica ma dobbiamo ricordarci che abbiamo davanti un cammino che può darci tante soddisfazioni. Ho detto ai ragazzi che la compattezza e la determinazione sono i nostri punti di forza e già da domani cercheremo di preparare al meglio la partita di sabato contro il Mantova”.

ANDREA TRAINOTTI

“Sapevamo che quella di oggi non sarebbe stata una gara semplice: loro venivano da una situazione un po’ particolare e avevano bisogno dei tre punti. Soprattutto nel primo tempo arrivavamo in ritardo sulle seconde palle, ma abbiamo avuto un’occasione importante che poteva cambiare il corso della partita. Nel secondo, invece, abbiamo gestito meglio queste situazioni e alla fine siamo riusciti a contenerli. Credo che il pareggio sia il risultato più giusto da entrambe le parti e portiamo a casa un punto importantissimo anche per la nostra classifica. Per quanto riguarda l’aspetto difensivo, il mister in settimana lavora tanto con noi sui dettagli e ci sprona, giorno dopo giorno, a fare meglio per evitare di subire gol. Adesso ci aspetta il Mantova, ottima squadra che si merita la vetta. Però noi faremo di tutto per provare a metterla in difficoltà“.