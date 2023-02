Serie C, Girone A: vince il Lecco, pari per Trento e FeralpiSalò. Risultati 25a giornata e classifica

mercoledì, 1 febbraio 2023

Trento – Prosegue la bagarre nei quartieri alti della classifica del Girone A di Serie C. Nel turno infrasettimanale pareggiano in casa Pordenone e FeralpiSalò, ne approfittano Pro Sesto e Lecco, vittoriose di misura rispettivamente su Mantova e AlbinoLeffe. In particolare al Rigamonti Ceppi (nella foto) i blucelesti superano 2-1 i bergamaschi: succede tutto nella ripresa col botta e risposta tra Lakti e Cocco, a segno per gli ospiti, ma a 4′ dalla fine il rigore di Ilari regala tre punti fondamentali ai lariani (foto).

Prosegue la striscia consecutiva del Trento che pareggia 1-1 contro l’Arzignano Valchiampo (a segno Petrovic e Parigi) e fa un ulteriore passo in classifica. Di seguito risultati e classifica aggiornata.

Risultati 25a giornata Serie C Girone A

Pordenone-Renate 1-1

Trento-Arzignano Valchiampo 1-1

Virtus Verona-Triestina 0-0

FeralpiSalò-Padova 0-0

Piacenza-Sangiuliano City 0-2

Lecco-AlbinoLeffe 2-1

Pergolettese-Juventus U23 0-1

Vicenza-Novara 1-2

Pro Sesto-Mantova 1-0

Pro Vercelli-Pro Patria 0-2

Classifica Serie C Girone A

Pordenone 45 punti; FeralpiSalò, Pro Sesto 43; Lecco 42; Vicenza 41; Pro Sesto, Renate 39; Novara 37; Arzignano Valchiampo 35; Padova, Juventus U23 34; Pro Vercelli 33; AlbinoLeffe 31; Trento, Mantova 30; Virtus Verona 28; Sangiuliano City 27; Pergolettese 26; Piacenza 23; Triestina 19.

TRENTO ALLUNGA LA PROPRIA STRISCIA POSITIVA: AL “BRIAMASCO” FINISCE 1-1 CONTRO L’ARZIGNANO

I gialloblu conquistano il settimo risultato utile consecutivo. Di Petrovic la marcatura aquilotta. Domenica trasferta a Meda per affrontare il Renate.

Il Trento allunga la propria striscia positiva, portando a sette le gare utili: al “Briamasco”, nel match valevole per la 25esima giornata – la sesta del girone di ritorno – i gialloblu impattano 1 a 1 con l’Arzignano Valchiampo al termine di un match equilibrato e ottimamente interpretato dalla compagine di Tedino ma anche dagli ospiti.

Con il punto acquisito, Pasquato e compagni salgono a quota 30 in classifica, guadagnando una posizione (nei confronti del Mantova), allungando nei confronti di Piacenza e Pergolettese e accorciando le distanze dall’AlbinoLeffe.

Di Tomi Petrovic, al primo centro in maglia aquilotta, la marcatura del Trento, che domenica tornerà a viaggiare alla volta della Lombardia per affrontare il Renate (kick off alle ore 14.30) allo stadio “Città di Meda”.

Live match – Mister Tedino deve fare a meno dell’infortunato Luca Ferri e dei lungodegenti Cazzaro, Osuji e Brighenti e si affida al “4-3-1-2”, appliccando un mini turnover. Tra i pali spazio a Desplanches, all’esordio in maglia gialloblu e alla sua “prima” assoluta nel campionato di serie C, mentre la difesa a quattro è formata da Vitturini e Fabbri sulle corsie esterne con Barison e Garcia Tena al centro. In mezzo al campo Suciu agisce da playmaker con Di Cosmo e Attys interni, mentre capitan Pasquato opera da trequartista alle spalle del tandem offensivo composto da Carletti e Petrovic.

Buon ritmo sin dalle prime battute con il sussulto d’apertura a firma gialloblu: piazzato da venti metri in favore del Trento con lo specialista Pasquato che aggira la barriera ma il pallone termina a lato di pochissimo, finendo la propria corsa sull’esterno della rete.

Al 12’ Pasquato inventa per Carletti, che entra in area, serve al limite il numero dieci che cerca la verticalizzazione, ma la difesa ospite rinviene e allontana. Il capitano aquilotto scodella ancora in area, ma questa volta è Saio ad anticipare il numero 99 gialloblu.

Al minuto 20 si vede l’Arzignano, ma l’incornata di Parigi non inquadra la porta.

Centoventi secondi più tardi Tedino deve avvicendare l’acciaccato Vitturini con Semprini. Il Trento spinge forte, domina il match e al 29’ sfiora il vantaggio: corner tagliato di Pasquato, imperioso stacco di Attys e sfera che centra il palo a portiere battuto.

Sortita offensiva dei veneti al 38’: Parigi entra di forza in area di rigore e calcia rasoterra in diagonale, trovando la pronta opposizione di Desplanches.

Proteste trentine sul cambio di fronte con Carletti che ruba il pallone a Piana e va a terra in area dopo il contrasto con il difensore, ma l’arbitro lascia proseguire.

Il Trento continua a premere e al minuto 43 passa a condurre: iniziativa sulla destra di Semprini che si accentra e poi pennella a centroarea per Petrovic, bravissimo a scappare alla difesa, anticipare Saio e insaccare con un bel colpo di testa. Palla al centro e dopo appena due minuti arriva il pareggio ospite: contrasto in area gialloblu tra Semprini e Antoniazzi con il direttore di gara che indica dal dischetto. Dagli undici metri Parigi non sbaglia e fa uno a uno.

Non è finita, perché in pieno recupero Petrovic incorna ancora quasi dal limite dell’area, con la sfera che termina di poco a lato.

La ripresa si apre all’insegna dei ritmi ancora alti: al 47’ Desplanches respinge il tiro sul primo palo di Belcastro e, quattro minuti dopo, il portiere gialloblu è reattivo e sul gran tiro da fuori area di Bordo.

Si cambia fronte e la deviazione in mischia di Di Cosmo per poco non taglia fuori l’intera difesa con la palla che sfila sul fondo, poi Tedino inserisce forze fresche con Sipos e Ballarini che prendono il posto rispettivamente di Carletti e Di Cosmo.

Entra anche Damian al posto dell’esausto Attys con le due squadre che se la giocano a viso aperto: al 71’, sugli sviluppi di un corner, Ballarini non trova la porta – tradito anche dal campo – su sponda di Petrovic.

Nel finale le due squadre si controllano ed, eccezion fatta per un paio di ripartenze, il risultato non cambia più.

Il Trento sale a quota 30 in classifica, raggiunge il Mantova (e lo sopravanza in virtù degli scontri diretti), conquista il settimo risultato utile consecutivo e domenica sarà di scena al “Città di Meda” (ore 14.30) contro il Renate.

Il tabellino

TRENTO – ARZIGNANO VALCHIAMPO 1-1 (1-1) 43’pt Petrovic (T), 46’pt rigore Parigi (A)

TRENTO (4-3-1-2): Desplanches; Vitturini (22’pt Semprini), Barison, Garcia Tena, Fabbri; Di Cosmo (11’st Ballarini), Suciu, Attys (22’st Damian); Pasquato; Carletti (11’st Sipos), Petrovic.

A disposizione: Tommasi, Marchegiani, Trainotti, Galazzini, Terrani, Simonti, Garofalo, Sangalli.

Allenatore: Bruno Tedino.

ARZIGNANO VALCHIAMPO (4-3-1-2): Saio; Davi, Milillo, Piana, Gemignani; Bordo, Casini, Antoniazzi; Belcastro (16’st Cester); Parigi (32’st Fyda), Grandolfo (16’st Tremolada).

A disposizione: Morello, Pigozzo, Lattanzio, Molnar, Barba, Bonetto, Lunghi, Tardivo.

Allenatore: Giuseppe Bianchini.

ARBITRO: Ramondino di Palermo (Assistenti: Taverna di Bergamo e Russo di Nichelino. IV Ufficiale: Muccignat di Pordenone).

NOTE: campo in cattive condizioni. Serata fredda. Spettatori un migliaio circa. Ammoniti Garcia Tena (T) e Sipos (T) per gioco falloso. Calci d’angolo 7 a 3 per il Trento. Recupero 3’ + 5’.