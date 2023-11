Serie C, Girone A: Trento battuto dall’AlbinoLeffe

sabato, 25 novembre 2023

Trento – Nella quindicesima giornata di Serie C Now il Trento cade 1-2 in casa contro l’AlbinoLeffe. A regalare i tre punti agli ospiti sono le reti, una per tempo, rispettivamente di Borghini e Muzio. Ai gialloblù non basta la buona reazione e la rete realizzata da Petrovic alla mezz’ora del secondo tempo. Cronaca. Mister Tedino conferma il 4-3-3 con Russo a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Galazzini, Ferri, Garcia Tena e Vaglica. In mezzo al campo agiscono: Di Cosmo, Suciu e Attys mentre il terzetto offensivo è formato da Pasquato, Petrovic e Terrani. Il primo pericolo è di marca ospite con Agostinelli che al 14’ ci prova dalla distanza con Russo che para senza problemi. La gara si sblocca al 37′ quando l’AlbinoLeffe passa in vantaggio grazie alla marcatura di Borghini, bravo e veloce nel correggere in rete una palla che, dopo aver colpito la traversa, rimane vagante vicino alla porta trentina. Nel secondo tempo gli uomini di Tedino entrano in campo con un piglio diverso e dopo cinque giri di lancette arrivano al tiro con Vaglica. Sono però gli ospiti a trovare nuovamente la gioia della rete con la deviazione vincente di Muzio al 51’. La reazione del Trento è affidata alla conclusione dalla distanza di Terrani al 64’ che non trova però lo specchio avversario. I gialloblù non demordono e alla mezz’ora accorciano le distanze con Petrovic, bravo a girarsi in area di rigore e battere Marietta. Il gol mette entusiasmo ai gialloblù che qualche istante più tardi vanno anche vicino al pareggio con la punizione di Terrani che esce di un nonnulla. Lo sforzo finale degli aquilotti non produce però la rete del pareggio. Al Briamasco termina dunque 1-2 per l’AlbinoLeffe. Il Trento, in attesa delle altre squadre che giocheranno domani, rimane al sesto posto con ventidue punti in graduatoria. Domenica prossima gli uomini di Bruno Tedino torneranno in campo alle ore 18:30 per giocare, nella sedicesima giornata di Serie C Now, allo ‘Stadio Città di Gorgonzola’ contro la Giana Erminio.

TABELLINO

A.C. TRENTO 1921-U.C. ALBINOLEFFE 1-2 (0-1)

Reti: 37’pt Borghini 6’st Muzio, 31’st Petrovic

TRENTO (4-3-3): Russo; Galazzini, Ferri (30’st Vitturini), Garcia Tena (25’st Barison), Vaglica (16’st Obaretin); Di Cosmo, Suciu (16’st Brevi), Attys; Terrani, Petrovic, Pasquato (16’st Anastasia). A disposizione: Pozzer, Di Giorgio, Ercolani, Ruffato, Del Piero. Allenatore: Bruno Tedino

ALBINOLEFFE (3-5-2): Marietta; Borghini, Marchetti, Milesi; Gusu, Munari (32’st Poletti), Agostinelli, Zanini, Piccoli (44’st Gatti); Muzio (21’st Arrighini), Zoma. A disposizione: Pratelli, Moleri, Gelli, Genevier, Toccafondi, Allieri, Vinzioli, Longo. Allenatore: Giovanni Lopez

ARBITRO: Simone Gavini di Aprilia

ASSISTENTI: Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto e Nirintsalama Andriambelo di Roma 1

IV UFFICIALE: Bruno Spina di Barletta

NOTE: serata fresca, cielo coperto, temperatura attorno 5°. Campo in discrete condizioni. Ammoniti: 32’pt Di Cosmo, 44’pt Milesi, 11’st Garcia Tena, 30’st Obaretin, 35’ Lopez, 36’st Marietta, 44’st Barison. Recupero: 2+5. Totale spettatori: 1020 circa.

INTERVISTA

BRUNO TEDINO

“Oggi abbiamo regalato il primo tempo. La nostra è sembrata una squadra senza energia e mordente. Si può perdere ma non regalare così un tempo intero. Prima della partita ero sicuro che il gruppo avrebbe fatto bene, evidentemente qualcosa non è andato per il verso giusto. Dobbiamo riunirci subito e analizzare gli errori commessi. Oggi la squadra ha fatto un primo tempo sotto ritmo e con molte disattenzioni, arrivando anche sempre tardi. Dobbiamo ritrovare subito il modo per rialzarci. Nel secondo tempo, invece, non abbiamo giocato un buon calcio ma almeno la squadra è stata in piedi e ha creato qualche occasione. In questo campionato si deve sempre avere spirito di sacrificio e volontà. Ferri? È uscito per un problema alla spalla. In questo mese ha stretto spesso i denti per giocare e aiutarci”.