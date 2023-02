Serie C, Girone A: super Trento anche a Piacenza. Risultati 29a giornata e classifica

domenica, 26 febbraio 2023

Piacenza – Al “Garilli” è super Trento. Con una prestazione maiuscola e senza alcuna sbavatura i gialloblù piegano per 3 a 0 il Piacenza al termine di un match che la compagine di mister Bruno Tedino ha guidato dal primo all’ultimo minuto. A decidere la sfida, valevole per la 29esima giornata – la decima del girone di ritorno – sono state le due reti di Petrovic, alla prima doppietta tra i professionisti – e l’acuto di Attys, al primo centro in maglia gialloblù. Foto di Carmelo Ossanna.

Con i tre punti conquistati in terra emiliana il Trento sale a quota 37 in classifica e domenica prossima (ore 14.30) ospiterà al “Briamasco” il Lecco. Di seguito i risultati della 29a giornata e la classifica aggiornata del Girone A di Serie C.

Risultati 29a giornata Serie C Girone A

Triestina-Juventus NextGen 1-0

Vicenza-Sangiuliano City 1-3

Lecco-Arzignano Valchiampo 2-1

Novara-Padova 1-3

Piacenza-Trento 0-3

AlbinoLeffe-Renate 2-3

Pergolettese-Mantova 0-0

Pro Sesto-Pro Vercelli 2-2

Virtus Verona-Pro Patria 2-0

FeralpiSalò-Pordenone domani ore 20.30

Classifica Serie C Girone A

Pro Sesto, Lecco 51 punti; FeralpiSalò 50; Pordenone 49; Vicenza 47; Renate 45; Pro Patria 43; Arzignano Valchiampo 41; Padova 39; Virtus Verona, Juventus NExtGen 38; Trento, Novara 37; Pro Vercelli 36; Sangiuliano City, Pergolettese, AlbinoLeffe 34; Mantova 32; Triestina 26; Piacenza 24.

Tabellino

PIACENZA – TRENTO 0-3 (0-1) (14’pt Attys (T), 15’st rigore e 33’st Petrovic (T).

PIACENZA (3-5-2): Rinaldi; Accardi, Cosenza, Nava; Parisi (16’st Munari), Suljic, Giorno (28’st Gonzi), Chierico (35’st Luppi), Rizza; Cesarini (16’st Plescia), Morra (35’st Palazzolo). A disposizione: Tintori, Nocchi, Zunno, Vianni, Zanandrea, Onisa, Masetti. Allenatore: Matteo Abbate.

TRENTO (4-3-1-2): Desplanches; Vitturini, Ferri, Garcia Tena, Fabbri; Di Cosmo, Suciu (41’st Simonti), Damian (26’st Garofalo); Pasquato (13’st Terrani); Petrovic (41’st Sipos), Attys (26’st Sangalli). A disposizione: Marchegiani, Trainotti, Galazzini, Semprini. Allenatore: Bruno Tedino.

ARBITRO: Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto (Assistenti: Martinelli di Seregno e Toce di Firenze. IV Ufficiale: Bortolussi di Nichelino).

NOTE: Pomeriggio freddo, piovoso e ventoso. Campo in buone condizioni. Spettatori 1.600 circa. Ammoniti Cosenza (P) e Ferri (T) per gioco falloso. Calci d’angolo 13 a 3 per il Piacenza. Recupero 0’ + 5’.