Serie C, Girone A: poker del Trento al Vicenza. Risultati e classifica

domenica, 17 dicembre 2023

Trento – Nella diciottesima giornata di Serie C Now il Trento batte meritatamente 4-1 il Vicenza e festeggia anticipatamente il Natale con i tifosi accorsi al Briamasco. Gli uomini di Tedino chiudono la prima frazione già sul punteggio di 3-1 grazie al vantaggio firmato da Rada al 21’. Dopo il pareggio ospite di Ferrari, i gialloblù continuano a spingere e trovano la rete con Attys e Anastasia. Nella ripresa Petrovic mette il sigillo alla gara con la rete del definitivo 4-1. Foto @Michael Giacca.

Risultati 18a giornata Serie C Girone A

AlbinoLeffe-Pergolettese 1-0

Giana Erminio-Renate 2-1

Mantova-Lumezzane 1-0

Pro Sesto-Atalanta U23 0-1

Novara-Triestina 2-3

Trento-Vicenza 4-1

Alessandria-Legnago Salus 0-0

Arzignano Valchiampo-Pro Vercelli ore 18.30

Padova-Fiorenzuola ore 20.45

Virtus Verona-Pro Patria ore 20.45

Classifica Serie C Girone A

Mantova 44 punti; Triestina 39; Padova 37; Pro Vercelli 31; Atalanta U23 29; Giana Erminio 27; Vicenza 26; AlbinoLeffe, Trento 25; Legnago Salus, Virtus Verona 24; Lumezzane 22; Arzignano Valchiampo 21; Renate, Pergolettese 20; Pro Patria 18; Pro Sesto 15; Fiorenzuola 14; Alessandria (-1) 13; Novara 12

Il primo squillo della gara è di marca ospite con Ronaldo che al 9’ impegna Russo, senza però riuscire ad impensierirlo. La risposta del Trento si concretizza dopo qualche minuto con Sangalli che dalla distanza lascia partire una conclusione che si spegne alla destra di Massolo. Sono i Gialloblù a fare la partita e attorno al 20’ si rendono pericolosi prima con un ottimo recupero di Frosinini, che per poco non porta all’autogol di Greco, e poi con due tentativi di Rada. Al primo l’urlo del Briamasco è strozzato dal prezioso intervento dell’estremo difensore biancorosso. Ma al secondo il Trento passa in vantaggio: Anastasia riceve palla e trova l’accorrente Rada che al 21’ dall’interno dell’area di rigore lascia partire un mancino che batte Massolo e porta avanti i trentini. Passano cinque minuti e il Vicenza pareggia con la zampata vincente di Ferrari che sfrutta al meglio un’incomprensione difensiva dei trentini. Il Trento continua a giocare e al 40’ trova la rete del meritato vantaggio: Vaglica pesca al centro dell’area di rigore Attys che da pochi centimetri in scivolata mette in rete la sfera. Al Briamasco è festa ma i tifosi non hanno neppure il tempo di abbracciarsi che, qualche istante più tardi, gli uomini di Tedino trovano nuovamente la rete. Questa volta è Anastasia a battere il portiere ospite con un tiro che s’insacca precisamente all’angolino. Nella circostanza, da segnalare, la pennellata di Sangalli che regala al numero 7 una palla al bacio. Nel secondo tempo i gialloblù amministrano la gara e al 70’ trovano il poker grazie alla rete di Petrovic che prima aggira Massolo e poi deposita in rete la sfera. Dopo due minuti di recupero al Briamasco è festa grande per una vittoria che mancava da moltissimi anni. Il Trento sale, in coabitazione con l’AlbinoLeffe, all’ottavo posto con venticinque punti in classifica. Sabato prossimo gli uomini di Bruno Tedino torneranno in campo alle ore 18:30 per giocare, nella diciannovesima giornata di Serie C Now, allo Stadio ‘Città di Meda’ contro il Renate.

TABELLINO.

A.C. TRENTO 1921 – L.R. VICENZA 4-1 (3-1)

Reti: 21’pt Rada, 26’pt Ferrari, 40’pt Attys, 41’pt Anastasia. 25’st Petrovic

TRENTO (3-5-2): Russo; Vitturini, Ferri, Obaretin; Frosinini, Di Cosmo (45’st Brevi), Sangalli, Rada, Vaglica; Attys (24’st Terrani), Anastasia (24’st Petrovic). A disposizione: Pozzer, Di Giorgio, Trainotti, Pasquato, Galazzini, Ruffato, Barison. Allenatore: Bruno Tedino

VICENZA (4-3-3) Massolo; De Col, Laezza; De Maio (1’st Golemic), Greco (21’st Costa); Ronaldo (1’st Proia), Rossi, Tronchin (1’st Talarico); Della Morte (1’st Pellegrini), Jimenez, Ferrari. A disposizione: Siviero, Confente, Cavion, Valietti, Lattanzio, Ierardi, Sandon, Fantoni. Allenatore: Aimo Diana

ARBITRO: Sig. Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola

ASSISTENTI: Massimiliano Starnini di Viterbo e Markiyan Voytyuk di Ancona

IV UFFICIALE: Alessandro Pizzi di Bergamo

NOTE: pomeriggio invernale, cielo sereno, temperatura attorno ai 4°. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 22’pt Rada, 45’pt Rossi, 6’st Greco, 14’st Anastasia. Recupero: 1’+2’. Totale spettatori: 1700 circa

INTERVISTE.

BRUNO TEDINO.

“Oggi la squadra ha messo in campo: voglia, rabbia e attenzione. I meriti della vittoria vanno ricondotti a tutto il gruppo. Sono contentissimo per loro. Si parla spesso di approccio e atteggiamento, oggi la squadra ha messo in campo tutto ciò che serve per fare un’ottima partita. Abbiamo giocato davanti ad una bellissima cornice di pubblico che ci ha incitato dal primo all’ultimo minuto. Sono felice di far parte di questo gruppo e ci tengo a rappresentarlo con orgoglio. La squadra è stata eccellente perché, preparare una partita contro il Vicenza, arrivando da tre sconfitte consecutive e cambiando in settimana anche il modulo, dimostra tutta l’abnegazione di questa squadra. Ora dobbiamo continuare a lavorare in vista dell’importante partita di sabato contro il Renate”.

ARMAND RADA.

“Diciamo che oggi è stata la giornata perfetta. Sono felicissimo per la mia prima rete con la maglia del Trento e per questa vittoria. Sono convinto che questa partita verrà ricordata a lungo. Credo che questa sia stata la mia miglior partita di questa stagione. Purtroppo, dal mio arrivo qui, ho avuto qualche problema fisico. Dedico questa vittoria ai tifosi che oggi ci hanno aiutato dal primo all’ultimo minuto. L’obiettivo noi lo abbiamo in testa ma noi dobbiamo essere bravi a rimanere con i piedi per terra perché, già sabato, abbiamo sfida complicata”.