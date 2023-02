Serie C, Girone A: pari tra Trento e Pro Patria, vince la FeralpiSalò. Risultati 27a giornata e classifica

sabato, 11 febbraio 2023

Trento – Prosegue la striscia di risultati utili consecutivi del Trento. Al “Briamasco” il Trento impatta con la Pro Patria, al termine di un match vibrante e ben interpretato sia dai gialloblu che dalla compagine ospite. La sfida valevole per il 27esimo turno del campionato di Serie C finisce 0 a 0 con la formazione di mister Tedino, che nel primo tempo centra il palo con Barison, che conquisa il nono risultato utile consecutivo, salendo a quota 34 in classifica, mantenendo tre lunghezze di margine sulla zona playout. Foto di Carmelo Ossanna.

Nonostante le condizioni precarie del fondo dell’impianto di via Sanseverino, gli aquilotti hanno provato a “fare” la partita, trovando sulla propria strada una Pro Patria quadrata e organizzatissima che, non a caso, è la quarta forza del torneo. Sabato prossimo si torna al “Briamasco”: alle 14.30 sarà kick off contro il Pordenone. Di seguito il tabellino del match, i risultati della 27a giornata del Girone A di Serie C e la classifica aggiornata.

Tabellino

TRENTO – PRO PATRIA 0-0 (0-0)

TRENTO (4-3-1-2): Marchegiani; Galazzini, Barison (24’st Ferri), Garcia Tena, Fabbri; Ballarini (1’st Attys), Suciu, Garofalo (16’st Damian); Pasquato; Petrovic (16’st Sipos), Carletti (27’st Terrani). A disposizione: Desplanches, Trainotti, Simonti, Semprini, Di Cosmo, Sangalli, Vitturini. Allenatore: Bruno Tedino.

PRO PATRIA (3-5-2): Del Favero; Molinari, Saporetti, Boffelli; Perotti (16’st Vaghi), Vezzoni, Bertoni, D. Ferri (42’pt Citterio), Ndrecka; Stanzani (16’st Pitou), Piu (40’st Chakir). A disposizione: Mangano, Nicco, Piran, Gavioli, Cassano, Zanaboni. Allenatore: Jorge Vargas.

ARBITRO: Zanotti di Rimini (Assistenti: Tesi di Lucca e Rinaldi di Pisa. IV Ufficiale: Drigo di Portogruaro).

NOTE: spettatori 1.050. Campo in cattive condizioni con fondo irregolare. Ammoniti Ballarini (T), Vaghi (PP), Molinari (PP) per gioco falloso, Saporetti (PP) per comportamento non regolamentare. Calci d’angolo 2 a 2. Recupero 2’ + 3’.

Risultati 27a giornata Serie C Girone A

AlbinoLeffe-Triestina 0-1

Pergolettese-Sangiuliano City 2-2

Piacenza-Pro Vercelli 1-1

Pordenone-Mantova 2-2

Pro Sesto-Juventus NextGen 1-1

Trento-Pro Patria 0-0

FeralpiSalò-Arzignano Valchiampo 1-0

Vicenza-Renate 2-1

Lecco-Novara 3-1

Virtus Verona-Padova 1-1

Classifica Serie C Girone A

FeralpiSalò, Pro Sesto 47 punti; Pordenone 46; Lecco 45; Vicenza 44; Pro Patria 43; Renate 39; Arzignano Valchiampo, Juventus NextGen 38; Novara 37; Padova, Pro Vercelli 35; AlbinoLeffe, Trento 34; Virtus Verona 32; Sangiuliano City, Mantova 31; Pergolettese 30; Piacenza 24; Triestina 22