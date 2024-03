Serie C, Girone A: pari in extremis del Trento contro l’AlbinoLeffe

sabato, 30 marzo 2024

Zanica (Bergamo) – Il Trento agguanta il pareggio nel recupero contro la formazione dell’Albinoleffe. La formazione di mister Baldini è andata in vantaggio al 10′ con Italeng, ha resistito agli assalti della squadra orobica fino al 21′ del secondo tempo, quando Zoma ha pareggiato il conto e al 37′ Borghini ha portato avanti l’Albinoleffe. Il Trento ha reagito e al 47′ Capelletti ha segnato la rete del pareggio (foto © Carmelo Ossana ufficio stampa Trento).

CRONACA

Nella trentaquattresima giornata di Serie C Now il Trento pareggia per 2-2 in trasferta contro l’AlbinoLeffe. I gialloblù sbloccano la gara nel primo tempo con la seconda rete consecutiva, dopo quella contro il Mantova, di Italeng. Nella ripresa i lombardi prima pareggiano con Zoma e poi passano in vantaggio con Borghini. In pieno recupero Cappelletti firma il definitivo 2-2. Cronaca. Mister Francesco Baldini conferma il 4-3-1-2 con Russo a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Trainotti, Cappelletti, Barison e Obaretin. In mezzo al campo agiscono Sangalli, Rada e Brevi, mentre, alle spalle delle due punte Italeng e Caccavo si muove Anastasia come trequartista. Il primo squillo dell’incontro è del Trento che, dopo appena cinque minuti di gioco, calcia dal limite dell’area con Italeng, la cui conclusione è presa da Marietta. Sono i gialloblù a fare la partita e così, dopo dieci minuti di gioco, passano in vantaggio: Brevi crossa in mezzo, trovando Caccavo, bravo a calciare verso la porta. Sulla corta respinta del portiere il più lesto è Italeng che sblocca così il match grazie alla seconda marcatura consecutiva dopo quella di sabato scorso contro il Mantova. Al 25’ è invece Caccavo ad impegnare la retroguardia avversaria senza però riuscire ad essere preciso. L’AlbinoLeffe si riaffaccia nella metà campo del Trento poco dopo la mezz’ora con la conclusione di Zoma che è respinta sulla linea di porta da Trainotti. Passano dieci minuti e l’AlbinoLeffe si porta nuovamente a centimetri dal pareggio per effetto della conclusione ravvicinata di Zoma. Il primo tempo termina dunque sul punteggio di 1-0 in favore degli ospiti. Nella ripresa sono i locali a partire meglio. Al 56’ Doumbia ci prova di testa ma la sua deviazione aerea termina alla destra di Russo. Al 66’ l’AlbinoLeffe trova il pareggio con la conclusione di Zoma, bravo prima a stoppare il passaggio di Gusu e poi a calciare di potenza verso lo specchio trentino, battendo Russo. Al 77’ Borghini, grazie ad una deviazione dopo il calcio d’angolo, trova anche la rete del vantaggio che porta i suoi sul momentaneo 2-1. Nel finale il Trento, con la forza della determinazione e della tenacia, trova il giusto e meritato pareggio. A siglarlo in pieno recupero da terra è Cappelletti. Il Trento sale così, con quarantaquattro punti, al nono posto in graduatoria. Il prossimo appuntamento per gli aquilotti sarà sabato 6 aprile alle ore 16.15 contro la Giana Erminio allo ‘Stadio Briamasco’ di Trento.

TABELLINO

ALBINOLEFFE– A.C. TRENTO 2-2 (0-1) 10’pt Italeng (T), 21’st Zoma (A), 33’st Borghini (A), 47’st Capelletti (T)

ALBINOLEFFE (3-5-2): Marietta; Borghini, Marchetti, Baroni (1’st Milesi); Gesu (47’st Saltarelli), Doumbia, Brentan, Zanini (38’st Gatti), Piccoli (38’st Munari); Zoma, Longo (38’st Arrighini). A disposizione: Pratelli, Moleri, Angeloni, Muzio, Allieri, Agostinelli. Allenatore: Giovanni Lopez.

TRENTO (4-3-1-2): Russo; Trainotti, Barison (28’st Garcia Tena), Cappelletti, Obaretin; Sangalli (41’st Terrani), Rada, Brevi (41’st Pasquato); Ananatasia (20’st Puletto); Caccavo (20’st Spalluto), Italeng. A disposizione: Pozzer, Di Giorgio, Vaglica, Satriano, Puzic, Zanon, Frosinini. Allenatore: Luciano Mularoni.

ARBITRO: Maria Marotta della sezione di Sapri.

ASSISTENTI: Davide Santarossa di Pordenone e Luigi Ingenito di Piombino

QUARTO UFFICIALE: Alessandro Angelo di Marsala

NOTE: pomeriggio sereno, temperatura attorno ai 15°. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 7’pt Sangalli, 29’pt Barison, 33’pt Baroni, 3’st Marchetti, 45’st Munari, 45’st Obaretin. Recupero: 2’+4’. Totale spettatori: 600 circa.

INTERVISTE

LUCIANO MULARONI

“È stata una partita dalle mille facce: nel finale sembrava profilarsi una sconfitta. Invece la squadra è riuscita a pareggiarla grazie ad un gol nei minuti di recupero. Oggi siamo partiti bene, andando subito in vantaggio. Il primo tempo è stato sicuramente positivo. Nella ripresa, invece, abbiamo subito l’AlbinoLeffe, concedendo loro maggiori spazi. Forse siamo stati meno coraggiosi rispetto all’ultima partita. Ma c’è comunque da fare un applauso ai ragazzi che, nonostante le assenze e le emergenze, in particolare quella del terzino destro, hanno stretto i denti e giocato bene. Siamo contenti di come la squadra abbia disputato questa partita. È un punto che ci avvicina ulteriormente al nostro obiettivo e che allunga a sette i risultati utili consecutivi”.

DANIEL CAPPELLETTI

“Sono contento che il mio gol abbia permesso di allungare la striscia di risultati utili consecutivi. Nel secondo tempo, rispetto alla prima frazione, abbiamo sofferto un po’ di più ma abbiamo comunque dimostrato che questo gruppo non molla mai. L’AlbinoLeffe ha giocato molto sulla profondità. Oggi, probabilmente, rispetto alle gare precedenti, abbiamo avuto un po’ di solidità in meno ma comunque in generale è stata una partita positiva. Questo punto ci avvicina ulteriormente al nostro obiettivo stagionale”.