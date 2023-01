Serie C, Girone A: il Trento vince a Vercelli, FeralpiSalò raggiunta in vetta. Risultati 21a giornata e classifica

domenica, 8 gennaio 2023

Vercelli – Inizio di 2023 col botto per il Trento. Nel match di Vercelli, valido per la 21a giornata del Girone A di Serie C, un gol di Pasquato al 75′ regala i tre punti alla formazione trentina. Al Piola finisce 1-2 con Comi che a inizio ripresa aveva risposto al vantaggio ospite arrivato col rigore trasformato da Bocalon. La capolista FeralpiSalò invece frena pareggiando 0-0 a Busto Arsizio e viene raggiunta in vetta dal Pordenone che ha vinto 2-1 contro la Juventus NextGen. Foto di Carmelo Ossanna.

Risultati 21a giornata Serie C Girone A

AlbinoLeffe-Pro Sesto 3-1

Juventus NextGen-Pordenone 1-2

Vicenza-Padova 1-1

Novara-Mantova 5-0

Pergolettese-Lecco 4-2

Pro Patria-FeralpiSalò 0-0

Pro Vercelli-Trento 1-2

Sangiuliano City-Renate 2-2

Triestina-Arzignano Valchiampo 0-1

Virtus Verona-Piacenza 1-2

Classifica Serie C Girone A

FeralpiSalò, Pordenone 39 punti; Vicenza 38; Pro Sesto, Lecco 35; Renate 34; Pro Patria 33; Novara 31; Arzignano Valchiampo 29; Padova 28; AlbinoLeffe, Pro Vercelli 27; Juventus NextGen 26; Pergolettese 25; Sangiuliano City, Mantova 24; Virtus Verona 23; Trento 20; Piacenza 19; Triestina 15