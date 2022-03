Serie C, Girone A: il Trento impatta con la Virtus Verona. Risultati 32a giornata e classifica

mercoledì, 16 marzo 2022

Trento – Un pareggio casalingo che significa più tre sulla zona playout. Al “Briamasco” il Trento impatta 1 a 1 con la Virtus Verona nell’impegno valevole per la 32esima giornata – la 13esima del girone di ritorno – del campionato di serie C. Al rigore trasformato dal veronese Zigoni nel primo tempo ha risposto nella ripresa Belcastro, anch’esso freddissimo dal dischetto.

Con il punto conquistato i gialloblu salgono a quota 33 in classifica, portandosi a più sulla zona playout in attesa delle sfide di giovedì sera che completeranno il quadro della giornata. Domenica il Trento scenderà in campo ancora al “Briamasco” (kick off alle ore 14.30) per affrontare la Triestina.

Tabellino

TRENTO – VIRTUS VERONA 1-1 (0-1)

TRENTO (4-3-2-1): Marchegiani; Dionisi, Trainotti, Carini, Simonti (1’st Oddi); Bearzotti, Caporali, Belcastro (37’st Scorza); Pattarello (1’st Barbuti), Vianni (1’st Osuji); Bocalon.

A disposizione: Cazzaro, Pigozzo, Galazzini, Chinellato, Raggio, Seno.

Allenatore: Carmine Parlato.

VIRTUS VERONA (3-5-2): Sibi; Daffara, Cella, Munaretti; Zarpellon (42’st Vesentini), Amadio (38’st Mazzolo), Halfredsson (38’st Tronchin), Lonardi, Zugaro; Nalini (22’st Danieli), Zigoni (22’st Marchi).

A disposizione: Giacomel, De Rigo, Arma, Manfrin, Priore, Pinto, Silvestri.

Allenatore: Luigi Fresco.

ARBITRO: Castellone di Napoli (Assistenti: Fine di Battipaglia e Spagnolo di Reggio Emilia. IV Ufficiale: Di Graci di Como).

RETI: 35’pt rigore Zigoni (V), 27’st rigore Belcastro (T).

NOTE: spettatori 600 circa. Campo in buone condizioni. Serata fresca. Ammoniti Dionisi (T), Belcastro (T), Amadio (V), Zarpellon (V), Daffara (V). Calci d’angolo 5 a 3 per il Trento. Recupero 1’ + 2’.

Risultati 32a giornata Serie C Girone A

Trento-Virtus Verona 1-1

Südtirol-Pro Sesto 2-0

Seregno-Legnago Salus 2-1

Renate-Piacenza 0-3

Pro Vercelli-Albinoleffe 1-0

Lecco-Juventus U23 2-1

Fiorenzuola-Pro Patria 0-3

Padova-Mantova 1-0

Giana Erminio-Feralpisalò domani

Triestina-Pergolettese domani

Classifica Serie C Girone A: Sudtirol 79 punti; Padova 72; FeralpiSalò* 58; Renate 55; Lecco 50; Pro Vercelli 48; Triestina* 47; Juventus Under 23 46; Piacenza 43; AlbinoLeffe 37; Virtus Verona 36; Mantova, Pro Patria 35; Fiorenzuola 34; Trento 33; Seregno, Pro Sesto 30; Pergolettese (-1)* 29; Legnago Salus 27; Giana Erminio* 26.

*: una partita in meno