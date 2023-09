Serie C, Girone A: il Trento impatta 0-0 con l’Atalanta Under 23. Risultati 2a giornata e classifica

domenica, 10 settembre 2023

Trento – Termina a reti bianche il primo incontro ufficiale tra Trento e Atalanta Under 23. Dopo l’ottima prestazione e la vittoria ottenuta in trasferta a Trieste, i gialloblù si confermano anche tra le mura amiche grazie ad una gara positiva contro i giovani bergamaschi. Il Trento sale così a quattro punti in classifica, posizionandosi nel gruppo alle spalle della capolista a punteggio pieno, Vicenza. Foto di Carmelo Ossanna – AC Trento 1921.

Risultati 2a giornata Serie C Girone A

Giana Erminio-Vincenza 1-5

Lumezzane-Pergolettese 1-0

Virtus Verona-Alessandria 2-1

AlbinoLeffe-Triestina 1-2

Arzignano Valchiampo-Mantova 0-2

Novara-Pro Patria 1-2

Pro Sesto-Fiorenzuola 3-1

Renate-Pro Vercelli 1-1

Trento-Atalanta U23 0-0

Padova-Legnago Salus 2-0

Classifica Serie C Girone A

Virtus Verona 6 punti; Vicenza, Pro Vercelli, Mantova, Padova, Renate, Trento 4; Pergolettese, Legnago, Pro Patria, Triestina, Pro Sesto, Lumezzane, Giana Erminio 3; Atalanta U23, AlbinoLeffe, Alessandria, Novara 1; Fiorenzuola, Arzignano Valchiampo 0

Cronaca. Mister Tedino conferma il 4-3-3 con Russo a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Frosinini, Ferri, Garcia Tena e Vaglica. In mezzo al campo agiscono: Suciu, Sangalli e Attys mentre il terzetto offensivo è formato da Anastasia e Pasquato ai lati con Petrovic al centro dell’attacco. Il primo squillo della partita è degli uomini di Bruno Tedino: Pasquato pennella una bellissima palla al centro dell’area di rigore sulla quale arriva per primo Vaglica che devia di testa, non riuscendo però ad inquadrare lo specchio avversario. La risposta dell’Atalanta U23 è affidata al 12’ alla conclusione di Italeng Ngock. Alla mezz’ora nuova occasione ospite, questa volta è Bonfanti ad impattare di testa, riuscendo a deviare sul primo palo senza però trovare la porta difesa da Russo. L’Atalanta spinge e poco prima dell’intervallo impegna nuovamente l’estremo difensore gialloblù con una conclusione ravvicinata di Mallamo. La seconda frazione mostra un Trento solido e preciso, capace di difendersi dagli attacchi ospiti e di ripartire con precisione. Nel corso dei secondi quarantacinque minuti Tedino è costretto ad operare due sostituzioni forzate a causa degli infortuni di Frosinini e Ferri, sostituiti rispettivamente da Vitturini e Barison. La trama però non cambia con i nuovi entrati bravi a dimostrarsi altrettanto precisi. Termina così 0-0 la prima sfida ufficiale tra Trento e Atalanta Under 23 che porta in dote agli uomini di Bruno Tedino un nuovo punto prezioso. Domenica prossima alle ore 18:30 i Gialloblù saranno di scena allo Stadio Silvio Piola per affrontare il Novara, nella terza giornata di Serie C Now.

TABELLINO

A.C. TRENTO 1921 – ATALANTA UNDER 23 0-0 (0-0)

TRENTO (4-3-3): Russo; Frosinini (17’st Vitturini), Ferri (20’st Barison), Garcia Tena (17’st Obaretin), Vaglica; Suciu, Sangalli, Attys; Anastasia, Petrovic (17’st Sipos), Pasquato. A disposizione: Pozzer, Di Giorgio, Ercolani, Trainotti, Terrrani, Brevi. Allenatore: Bruno Tedino

ATALANTA (3-4-1-2): Vismara; Solcia, Masi, Bonfanti; Ceresoli, Chiwisa, Awua, Bernasconi; Ngock; Di Serio (42’st De Nipoti), Mallamo (28’st Cortinovis). A disposizione: Gelmi, Avogadri, Del Lungo, Berto, Mendicino, Sidibe, Roaldsoy, Pagani, Colombo, Mora. Allenatore: Francesco Modesto

ARBITRO: Edoardo Manedo Mazzoni di Prado

ASSISTENTI: Andrea Mastrosimone di Rimini e Roberto Meraviglia di Pistoia

IV UFFICIALE: Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa

NOTE: pomeriggio estiva, cielo sereno, temperatura attorno 30°. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 46’pt Chiwisa, 35’st Pagani, 43’st Vitturini Angoli: 3-3. Recupero: 2’+ 6’. Totale spettatori: 1400 circa.

INTERVISTE

BRUNO TEDINO

“Come già detto nella conferenza stampa prepartita, è stata una settimana corta e questo ha inciso nella preparazione. Sebbene sia stata una partita complicata, i ragazzi l’hanno affrontata al meglio, riuscendo a giocare bene contro una squadra capace di palleggiare in maniera molto buona. Durante il corso della gara abbiamo dovuto far fronte anche a più infortuni: Garcia Tena, Ferri e Frosinini. Abbiamo giocato contro una squadra forte e di qualità ma, ciononostante, siamo comunque stati bravi a non farci condizionare e crearci 3-4 occasioni durante la partita. Non voglio dire che abbiamo fatto meglio noi o l’Atalanta, siamo due buone squadre che giocano una gara positiva”.

OBARETIN

“Sono contento di questo esordio stagionale con la maglia del Trento. Abbiamo fatto una buona gara, riuscendo sia a difenderci che attaccare bene. Giocavamo contro una squadra molto forte e abile nel palleggio e questo ci ha condizionati. Nel complesso siamo contenti per la gara disputata. A Trento mi sto trovando molto bene: sto lavorando duramente per continuare a migliorarmi. I consigli del Mister sono molto utili per il mio percorso di crescita”.