Serie C, Girone A: il Trento cade 1-0 contro l’Atalanta Under 23

sabato, 13 gennaio 2024

Caravaggio – Nella ventunesima giornata di Serie C Now il Trento esce sconfitto dallo ‘Stadio Comunale di Caravaggio’ per 1-0. Ai Gialloblù non basta una buona prova per tornare a raccogliere punti perché, nella parte conclusiva di gara, vengono beffati dalla rete di Bonfanti che regala all’Atalanta Under 23 il successo finale. Cronaca. Mister Joan Moll Moll, alla prima gara sulla panchina del Trento, sceglie il 4-2-3-1 con Russo a protezione dei pali e quartetto difensivo formato da Frosinini, Ferri, Garcia Tena e Vaglica. Davanti alla retroguardia agiscono Di Cosmo e Sangalli con il trio formato da Anastasia, Pasquato e Attys alle spalle dell’unica punta, Petrovic. Il Trento parte subito forte e dopo venti secondi di gioco calcia verso lo specchio con Pasquato. Bravo, nell’occasione, Vismara che para senza problemi. La risposta dell’Atalanta si verifica al 10’ con la conclusione di Regonesi che si spegne sull’esterno della rete del Trento. Alla mezz’ora di gioco è nuovamente la squadra di casa a calciare, questa volta con la conclusione di Palestra che si spegne alla destra di Russo. Immediata la reazione degli uomini di Moll Moll che ci provano con il tiro di Anastasia che termina però alto sopra la traversa. Nel finale i gialloblù calciano nuovamente con il numero 7 ma, anche in questa circostanza, la conclusione non è precisa. Al rientro dagli spogliatoi parte meglio l’Atalanta Under 23 che all’ora di gioco arriva al tiro con Palestra e quattro minuti più tardi con Cissè. Il punteggio rimane però invariato fino all’84’ quando Bonfanti devia in rete il cross da calcio d’angolo del compagno. Nel finale i Gialloblù si spingono in avanti alla ricerca di quello che sarebbe stato il meritato pareggio che però non si concretizza. La partita termina dunque con il punteggio di 1-0 in favore degli uomini di Modesto. Il Trento rimane così a quota venticinque punti, al dodicesimo posto in graduatoria, in coabitazione con Lumezzane, Legnago Salus e Pro Patria. Il prossimo appuntamento per gli aquilotti sarà domenica 21 gennaio alle ore 14 contro il Novara allo ‘Stadio Briamasco’ di Trento.

TABELLINO

ATALANTA UNDER23 – A.C. TRENTO 1-0 (0-0)

RETI: 39’st Bonfanti

ATALANTA UNDER 23 (3-4-1-2): Vismara; Del Lungo, Bonfanti, Varnier; Regonesi, Gyabuaa (16’st Mallamo), Muhameti (37’st Mendicino), Palestra; Cortinovis (16’st Capone); Cisse (16’st De Nipoti), Di Serio (37’st Diao). A disposizione: Dajcar, Avogadri, Berto, Italeng, Solcia, Masi, Falleni. Allenatore: Francesco Modesto.

TRENTO (4-2-3-1): Russo; Frosinini (33’st Vitturini), Garcia Tena, Ferri, Vaglica (40’st Obaretin); Di Cosmo, Sangalli; Anastasia, Pasquato, Attys (27’st Giannotti); Petrovic. A disposizione: Pozzer, Di Giorgio, Ercolani, Galazzini, Brevi, Ruffato, Benallal. Allenatore: Joan Moll Moll.

ARBITRO: Alolfo Baratta di Rossano.

ASSISTENTI: Daniele Sbardella di Belluno e Simone Della Mea di Udine.

QUARTO UFFICIALE: Akash Jose’ Maria Nuckchedy di Caltanissetta.

NOTE: pomeriggio freddo, cielo nuvoloso, temperatura attorno ai 2°. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 26’st Garcia Tena, 39’st Russo. Recupero: 1’+4’ Totale spettatori: 330.

INTERVISTE.

JOAN MOLL MOLL

“Oggi ho visto una squadra unita e che ha fatto un buon primo tempo. Il gruppo, attraverso il fraseggio, soprattutto nella prima frazione, ha cercato di creare delle difficoltà ad una squadra forte qual è l’Atalanta Under 23. Non è facile, però, reggere tutta la partita i ritmi iniziali. Sono comunque orgoglioso della prova e dello spirito dei miei ragazzi. Abbiamo lottato e sofferto tutti assieme”.

LUCA FERRI.

“Le sensazioni avute dal campo sono positive. Dobbiamo ripartire da quanto fatto nel primo tempo. Mister Moll Moll si è presentato con la massima umiltà e ci ha trasmesso delle idee chiare che noi abbiamo cercato di mettere in campo questo pomeriggio. Nel secondo tempo purtroppo c’è stato un calo e abbiamo subito la loro rete. Oggi usciamo rammaricati da Caravaggio ma siamo orgogliosi del primo tempo che abbiamo fatto”.