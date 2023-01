Serie C, Girone A: Trento corsaro a Trieste, FeralpiSalò sconfitta. Risultati 24a giornata e classifica

domenica, 29 gennaio 2023

Trieste – Trento a segno sul campo della Triestina e in continua risalita nella classifica del Girone A di Serie C. La 24a giornata vede anche le sconfitte di FeralpiSalò e Lecco e il pari della capolista Pordenone a Padova. Di seguito risultati e classifica aggiornata (nella foto © Carmelo Ossanna).

Triestina-Trento 0-2

Al “Nereo Rocco” il Trento sfodera una prestazione di qualità, quantità e personalità: le reti di Garcia Tena, nel primo tempo e di Sangalli all’88’ permettono alla squadra di Bruno Tedino di superare la Triestina – nella sfida valevole per la 25esima giornata del campionato di serie C – e di conquistare la quinta vittoria di fila. I gialloblu inanellano il sesto risultato utile consecutivo, per la terza volta nelle ultime tre gare non subiscono reti, salgono a quota 29 in classifica e mercoledì attendono al “Briamasco” l’Arzignano Valchiampo (kick off alle ore 18) per il turno infrasettimanale.

Tabellino

TRIESTINA – TRENTO 0-2 (0-1)

TRIESTINA (4-3-1-2): Matosevic; Ghislandi (22’st Ganz), Ciofani, Di Gennaro, Rocchetti (42’st Furlan); Germano, Gori (42’st Lovisa), Celeghin; Tavernelli (22’st Minesso); Adorante, Felici. A disposizione: Mastrantonio, Pozzi, Galliani, Iacovoni, Masi, Sarzi Puttini. Allenatore: Massimo Pavanel.

TRENTO (4-3-1-2): Marchegiani; Vitturini, Ferri (14’st Galazzini), Garcia Tena, Fabbri; Ballarini, Suciu, Damian (33’st Di Cosmo); Pasquato (18’st Attys); Sipos (18’st Petrovic), Carletti (33’st Sangalli). A disposizione: Desplanches, Trainotti, Ruffo Luci, Simonti, Semprini. Allenatore: Bruno Tedino.

ARBITRO: Carrione di Castellamare di Stabia (Assistenti: Camilli di Foligno e Pragliola di Terni. IV Ufficiale: Palmieri di Conegliano).

RETI: 32’pt Garcia Tena (TRE), 43’st Sangalli (TRE).

NOTE: spettatori 1.900 circa. Campo in buone condizioni. Giornata fredda e ventosa. Ammonito Sangalli (TRE) per comportamento non regolamentare. Calci d’angolo 4 a 4. Recupero 0’ + 4’.

Risultati 24 giornata Serie C Girone A

Juventus NextGen-Vicenza 2-1

AlbinoLeffe-Piacenza 1-1

Arzignano Valchiampo-Pergolettese 0-0

FeralpiSalò-Virtus Verona 0-2

Mantova-Lecco 2-0

Novara-Pro Vercelli 0-1

Padova-Pordenone 1-1

Renate-Pro Patria 0-1

Sangiuliano City-Pro Sesto 0-1

Triestina-Trento 0-2

Classifica Serie C Girone A

Pordenone 44 punti; FeralpiSalò 42; Vicenza 41; Pro Sesto 40; Lecco 39; Renate 38; Pro Patria 36; Novara, Arzignano Valchiampo 34; Pro Vercelli, Padova 33; Albinoleffe, Juventus NextGen 31; Mantova 30; Trento 29; Virtus Verona 27; Pergolettese 26; Sangiuliano City 24; Piacenza 23; Triestina 18.