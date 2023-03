Serie C, Girone A: FeralpiSalò in fuga, Trento ko con la Virtus Verona. Tabellino, risultati 33a giornata e classifica

domenica, 19 marzo 2023

Verona – FeralpiSalò cerca la fuga in testa alla classifica Girone A di Serie C grazie ai tre punti ottenuti in casa contro il Mantova, mentre il Trento perde anche sul campo della Virtus Verona. Di seguito risultati e classifica.

VIRTUS VERONA-TRENTO

Una sfida equilibrata, decisa da un episodo. AL “Gavagnin – Nocini” il Trento cede di misura alla Virtus Verona, la formazione più in forma del momento, che s’impone per 1 a 0 grazie alla rete nel finale di Casarotto. Foto di Carmelo Ossanna.

Nel match valevole per la 33esima giornata – la 14esima del girone di ritorno – i gialloblù subiscono il secondo stop consecutivo dopo quello nel turno infrasettimanale contro la Pergolettese.

Il Trento occupa attualmente la 14esima posizione a quota 41 punti con 3 lunghezze di margine (che diventano 4, considerando gli scontri diretti con il Sangiuliano City) sulla zona playout e a meno cinque dalla zona playoff (la Juventus Next Gen, undicesima, al momento, sarebbe qualificata in quanto finalista di Coppa Italia). Sabato prossimo si torna al “Briamasco”: l’avversaria di turno sarà la Feralpisalò, capolista del girone A.

Tabellino

VIRTUS VERONA – TRENTO 1-0 (0-0)

VIRTUS VERONA (4-3-1-2): Sibi; Daffara, Ruggero, Faedo, Manfrin (40’st Munaretti); Talarico, Lonardi, Tronchin (30’st Mazzolo); Danti (30’st Vesentini); Gomez (15’st Fabbro), Casarotto (40’st Priore). A disposizione: Syaulis, Freddi, Begheldo, Santi, Olivieri, Cellai, Turra. Allenatore: Luigi Fresco.

TRENTO (3-5-2): Desplanches; Galazzini (33’st Šipoš), Trainotti, Ferri; Di Cosmo, Sangalli (23’st Garofalo), Suciu, Attys (23’st Ballarini), Fabbri; Petrovic, Carletti (16’st Pasquato). A disposizione: Tommasi, Marchegiani, Ruffato, Simonti, Semprini, Vitturini. Allenatore: Bruno Tedino.

ARBITRO: Gianquinto di Parma (Assistenti: Cecchi di Roma 1 e Pignatelli di Viareggio. IV Ufficiale: Maccorin di Pordenone).

RETE: 32’st Casarotto (V).

NOTE: Campo in buone condizioni. Pomeriggio primaverile. Spettatori 800 circa.

Ammoniti Tronchin (V), Galazzini (T), Ferri (T) per gioco falloso, Casarotto (V) per comportamento non regolamentare, Mazzolo (V) e Pasquato (T) per reciproche scorrettezze. Calci d’angolo 7 a 1 per la Virtus Verona. Recupero 1’ + 6’.

Risultati 33a giornata Serie C Girone A

Juventus NextGen-Pro Patria 1-1

AlbinoLeffe-Padova 2-3

Arzignano Valchiampo-Sangiuliano City 0-0

Novara-Pordenone 4-1

Piacenza-Lecco 0-0

FeralpiSalò-Mantova 3-1

Pergolettese-Pro Vercelli 1-0

Pro Sesto-Renate 0-0

Triestina-Vicenza 1-1

Virtus Verona-Trento 1-0

Classifica Serie C Girone A: FeralpiSalò 61 punti; Pro Sesto 57; Pordenone 55; Lecco 54; Vicenza 51; Virtus Verona 48; Padova, Novara 47; Renate, Arzignano Valchiampo 46; Juventus NextGen, Pro Patria 45; Pergolettese 44; Trento 41; Pro Vercelli 39; Sangiuliano City 38; Mantova 35; AlbinoLeffe 34; Triestina 33; Piacenza 29