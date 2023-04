Serie C, Girone A: FeralpiSalò in B e nella storia, Trento sconfitto dal Padova. Risultati 36a giornata e classifica

sabato, 8 aprile 2023

Salò – Giornata storica per la FeralpiSalò: i bresciani grazie alla rete di Butic a metà ripresa battono 1-0 la Triestina nel match valido per la terz’ultima giornata del Girone A di Serie C e sono matematicamente in Serie B per la prima volta nella sua storia.

ALTRO KO, IL TRENTO SI COMPLICA LA VITA

La rete di Vasic in apertura di ripresa basta al Padova per espugnare il “Briamasco” nel match valevole per la 36esima giornata – la 17esima e terzultima del girone di ritorno – del campionato di serie C. Il Trento prova poi a raggiungere il pareggio, senza però riuscire a scalfire il muro veneto. La compagine di Tedino resta a quota 42 punti in classifica, in vantaggio negli scontri diretti con Mantova (a pari punti), Sangiuliano City (a meno uno) e Pro Vercelli. Domenica prossima penultimo match del campionato con gli aquilotti di scena a Zanica contro l’AlbinoLeffe. Foto @Ossanna.

Tabellino

TRENTO – PADOVA 0-1 (0-0)

TRENTO (4-3-1-2): Marchegiani; Galazzini, Ferri, Garcia Tena (22’st Trainotti), Vitturini (40’st Simonti); Garofalo (9’st Damian), Suciu, Di Cosmo; Attys (22’st Šipoš); Petrovic, Carletti (9’st Pasquato). A disposizione: Tommasi, Ballarini, Semprini, Sangalli. Allenatore: Bruno Tedino.

PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Belli (44’st Ilie), Valentini, Delli Carri, Crivello; Dezi (17’st Cretella), Radrezza (33’st Franchini), Vasic; Liguori (33’st Piovanello), Bortolussi, Russini (17’st Jelenic). A disposizione: Zanellati, Rossi, Kirwan, Curcio, Cannavò, Zanchi, De Marchi. Allenatore: Vincenzo Torrente.

ARBITRO: Restaldo di Ivrea (Assistenti: Barcherini di Terni e Nicosia di Saronno. IV Ufficiale: Peletti di Crema).

RETE: 2’st Vasic (P).

NOTE: spettatori 2mila circa. Campo in buone condizioni. Pomeriggio con temperatura tipicamente primaverile. Ammoniti Šipoš (T), Belli (P) e Delli Carri (P) per gioco falloso. Calci d’angolo 10 a 2 per il Padova. Recupero 1’ + 6’.

Risultati 36a giornata Serie C Girone A

Sangiuliano City-Juventus NextGen 0-1

Pergolettese-Vicenza 0-0

Arzignano Valchiampo-Novara 1-1

Mantova-Renate 3-1

Piacenza-Pro Sesto 1-0

Trento-Padova 0-1

FeralpiSalò-Triestina 1-0

Lecco-Pro Patria 2-1

Pordenone-Pro Vercelli 0-1

Virtus Verona-AlbinoLeffe 2-1

Classifica Serie C Girone A

FeralpiSalò 68 punti; Lecco 61; Pro Sesto 60; Pordenone 59; Vicenza 55; Virtus Verona 54; Padova 53; Arzignano Valchiampo 50; Renate, Novara, Juventus NextGen 49; Pergolettese 48; Pro Patria 46; Pro Vercelli 45; Trento, Mantova 42; Sangiuliano City 41; AlbinoLeffe 37; Triestina 35; Piacenza 34