Serie C: finale playoff Lecco-Foggia 3-1, blucelesti promossi in serie B

domenica, 18 giugno 2023

Lecco – Finale playoff, serie C: Lecco e Foggia ono sull’1-1 al termine del primo tempo. Al Rigamonti Ceppi di Lecco il ritorno della finale dei playoff di Serie C. Il Foggia al 4′ sblocca la gara con Bjarkason. Poco dopo occasioni per Schenetti e per Ogunseye. Al 33′ Ogunseye commette fallo da rigore su Pinzauti: Lepore trasforma e porta sul pari la sfida che vale la promozione in Serie B. Nel secondo tempo al 77′ Lakti e all’88’ Lepore portano il risultato finale sul 3-1. Grande festa al termine della gara per i tifosi blucelesti. Delusione per gli 800 foggiani giunti a Lecco. Lo stadio Rigamonti era sold out con 4997 spettatori.

LECCO-FOGGIA 3-1 (1-1) 4′ Bjarkason (F), 34′ rig. e 88′ Lepore (L), 77′ Lakti (L)

LECCO (3-5-2): Melgrati; Celjak, Battistini (83′ Stanga), Bianconi; Giudici, Zuccon, Girelli (67′ Doudou), Galli (64′ Lakti), Lepore; Pinzauti (83′ Tordini), Buso (67′ Zambataro). All. Foschi.

FOGGIA (3-5-2): Dalmasso; Leo, Kontek, Rizz o; Garattoni, Frigerio (72′ Iacoponi), Di Noia (59′ Vacca), Schenetti, Bjarkason; Peralta (72′ Petermann), Ogunseye (57′ Beretta). All. Rossi.

Ammoniti: Buso (L), Frigerio (F), Beretta (F), Doudou (L), Zambataro (L), Schenetti (F), Tordini (L), Foschi (all. L)