Serie B, un punto per il Sudtirol a Catanzaro: pari Brescia, FeralpiSalò ko. Risultati 25a giornata e classifica

Catanzaro – Il Sudtirol pareggia a Catanzaro nel match valido per la 25a giornata di Serie B, in cui si consolida la fuga in vetta del Parma complice il pari della Cremonese e la sconfitta del Como a Palermo. Il Brescia pareggia 1-1 sul campo della Sampdoria, FeralpiSalò sconfitta 1-0 dal Bari. Di seguito risultati e classifica aggiornata. Foto @Bordoni.

Risultati 25a giornata Serie B

Ascoli-Cremonese 0-0

Spezia-Cittadella 4-2

Bari-FeralpiSalò 1-0

Reggiana-Ternana 0-2

Parma-Pisa 3-2

Lecco-Cosenza 1-3

Sampdoria-Brescia 1-1

Catanzaro-Sudtirol 2-2

Palermo-Como 3-0

Venezia-Modena domani ore 16.15

Classifica Serie B

Parma 54 punti; Cremonese 46; Como, Palermo 45; Venezia 44; Catanzaro 39; Cittadella 36; Bari, Modena, Brescia 33; Cosenza 32; Pisa, Reggiana 30; Sudtirol, Sampdoria 28; Ternana, Spezia 25; Ascoli 23; FeralpiSalò 21; Lecco 20.

CATANZARO-SUDTIROL 2-2

Il Sudtirol conquista con il cuore e con la testa un prezioso punto esterno: 2-2 (1-1 al riposo) contro il Catanzaro sul terreno dello Stadio Nicola Ceravolo nel capoluogo calabrese. La sfida tra giallorossi e biancorossi valevole per la 25esima giornata, sesta del girone di ritorno con calendario asimmetrico del campionato di Serie BKT 2023-2024 coincide con la tredicesima trasferta stagionale dell’FC Südtirol, per l’occasione privo dei difensori Masiello e Giorgini (squalificati), El Kaouakibi e Vinetot, infortunati come il lungodegente Rover. Padroni di casa al completo.

La gara si sblocca poco dopo il primo giro di lancette, al 2’: corner dalla destra di Casiraghi per la testa di Kurtic, pronto ad insaccare alle spalle alla sinistra di Fulignati per il vantaggio ospite: 0-1. Al 31’ il Catanzaro ristabilisce le distanze: conclusione di Pompetti respinta di Pecorino, palla sui piedi di Brighenti che insacca all’incrocio dei pali alla sinistra di Poluzzi. Padroni di casa in vantaggio al 2’ con il colpo di testa di Antonini su assist di Pompetti dal corner di sinistra. I biancorossi confezionano il 2-2 al 14’: Tait imbuca in area per Pecorino, abile a girarsi e portarsi il pallone sul piede giusto per firmare un gol di splendida fattura.

Primo tempo. La prima incursione è biancorossa e termina con il vantaggio ospite. Pochi secondi dopo il 1’ Casiraghi conquista il corner, che batte dalla bandierina di destra pennellando una traiettoria perfetta per la testa di Kurtic, pronto ad insaccare di testa in mischia: 0-1. Punizione dal limite per i padroni di casa al 20’, Vandeputte calcia poso sopra la traversa. 24’: cross dalla sinistra di Vandeputte, in area per la testa di Iemmello, palla alta sopra la traversa. D’Andrea entra in area dalla destra, si fa spazio per la conclusione sul primo palo, Poluzzi respinge. Al 31’ arriva l’1-1: conclusione di Pompetti, respinta in area di Pecorino con il corpo, palla sui piedi di Brighenti che insacca all’incrocio dei pali alla sinistra di Poluzzi. Subito dopo il portiere ospite respinge un insidioso tiro di Ambrosino.

Secondo tempo. Minuto 2’: angolo dalla sinistra di Pompetti per la testa di Antonini che insacca di destra dal vertice destro dell’area di porta: 2-1. 13’ Poluzzi respinge con i piedi e con bravura un potente tiro ravvicinato di Iemmello. 14’: Tait imbuca in area per Pecorino, abile a girarsi e portarsi il pallone sul piede giusto per firmare un gol di splendida fattura: 2-2. Al 2’ dei 4’ di recupero Fulignati respinge una conclusione da lontano di Rauti.

CATANZARO – FC SÜDTIROL 2-2 (1-1)

CATANZARO (4-4-2): Fulignati, Brighenti, Antonini, Scognamillo, Situm (33’ st Oliveri); D’Andrea (22’ st Sounas), Pompetti, Petriccione (39’ st Veroli), Vandeputte; Iemmello (33’ st Donnarumma), Ambrosino (22’ st Biasci).

A disposizione: Sala, Verna, Brignola, Stoppa, Pontisso, Kranjc, Miranda.

Allenatore: Vincenzo Vivarini

FC SÜDTIROL (3-5-2): Poluzzi; Scaglia, Cagnano, Kofler (44’ st Ciervo); Molina, Arrigoni, Tait, Kurtic (17’ st Broh), Davi; Casiraghi (37’ st Rauti), Pecorino (37’ st Merkaj).

A disposizione: Drago, Tschoell, Mallamo, Cisco, Peeters, Lonardi. Odogwu.

Allenatore: Federico Valente

ARBITRO: Luca Zufferli di Udine

ASSISTENTI: Pasquale De Meo di Foggia e Francesco Luciani di Milano

IV UFFICIALE: Alessandro Silvestri di Roma 1

VAR: Eugenio Abbattista di Molfetta

AVAR: Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia

RETI: 2’ pt 0:1 Kurtic (FCS), 31’ pt 1:1 Brighenti (CZ), 2’ st Antonini (CZ), 14’ st 2:2 Pecorino (FCS).

NOTE: pomeriggio con cielo parzialmente nuvoloso, temperatura attorno ai 14°, campo in ottime condizioni. Un minuto di raccoglimento all’inizio della gara per commemorare le vittimi del tragico incidente avvenuto in un cantiere a Firenze.

Ammoniti: 41’ pt D’Andrea (CZ), 44’ pt Scaglia (FCS), 7’ st Kurtic (FCS), 16’ st Brighenti (CZ), 29’ st Arrigoni (FCS). Espulso: 36’ st Brighenti (CZ) somma di ammonizioni.

Calci d’angolo 5-2 (2-1); Recupero 1’ + 4’