Serie B: Sudtirol battuto a Como, il Brescia passa a Cosenza, colpo FeralpiSalò. Risultati e classifica

lunedì, 1 aprile 2024

Brescia – Il Brescia si rilancia in zona playoff, il Sudtirol perde in trasferta a Como. Sorpresa al Tardini dove il Parma cade contro il Catanzaro, non ne approfitta il Venezia contro la Reggiana, pareggia il Lecco contro il Cittadella. Di seguito risultati e classifica.

Risultati 31a giornata Serie B

Modena-Bari 1-1

Como-Sudtirol 2-0

Cosenza-Brescia 1-2

Lecco-Cittadella 1-1

Parma-Catanzaro 0-2

Pisa-Palermo 4-3

Spezia-Ascoli 2-1

Venezia-Reggiana 2-3

Cremonese-FeralpiSalò 0-1

Sampdoria-Ternana ore 20.30

Classifica Serie B

Parma 65 punti; Como 58; Venezia 57; Cremonese 56; Catanzaro 52; Palermo 49; Brescia 42; Pisa, Reggiana, Sampdoria (-2) 40; Cittadella 39; Sudtirol, Modena 38; Bari 35; Cosenza, Spezia 34; Ternana 32; Ascoli 31; FeralpiSalò 30; Lecco 22.

COMO-SUDTIROL 2-0

L’FC Südtirol cede 2-0 (1-0 al riposo) al nobile e ambizioso Como sul terreno dello Stadio Giuseppe Sinigaglia del capoluogo lariano. La sfida tra la formazione blu-reale padrona di casa e i biancorossi valevole per la 31esima giornata, dodicesima del girone di ritorno con calendario asimmetrico del campionato di Serie BKT 2023-2024, coincide con la sedicesima trasferta stagionale dell’FC Südtirol.

In avvio di gara occasione d’oro sui piedi di Odogwu, che si invola tutto solo verso Semper, abile a respingere la conclusione. Il Como reagisce e prova la conclusione in un paio di occasioni per poi sbloccare il risultato al 27’: sugli sviluppi di un corner la palla arriva al limite dell’area a Da Cunha, che si coordina e con il sinistro indovina l’angolino per l’1-0. Poi Semper si distingue per altre due respinte decisive. In avvio di ripresa il raddoppio. 3’: cross dalla sinistra di Braunöder, Gabrielloni spalle alla porta carica il destro è piazza la palla all’incrocio dei pali: 2-0. Semper ancora decisivo all’11’: prima respinge la conclusione di Casiraghi da dentro l’area e sul rimpallo anticipa il colpo di testa di Odogwu e mette in angolo.

Primo tempo. Biancorossi con Rover dal primo minuto per l’indisposizione dell’ultima ora di Kurtic, in aggiunta ad El Kaouakibi, oltre alle già note assenze di Vinetot e Cagnano. La prima occasione degna di nota a si registra al 4’: Casiraghi innesca in verticale Odogwu, che si invola tutto solo, arriva alla conclusione mancina a tu per tu con Semper, lesto a tuffarsi a terra e a respingere. Subito dopo, sul versante opposto ci prova Cutrone, il suo diagonale alto ravvicinato dalla destra è deviato in corner. Stefrezza ci prova da fuori area al 18’, ma spedisce sul fondo. Gabrielloni innesca in profondità Cutrone, conclusione in diagonale dalla destra, Poluzzi respinge in angolo, sugli sviluppi del corner la palla arriva al limite dell’area, Da Cunha si coordina e con il sinistro indovina l’angolino per l’1-0. 31’: punizione ospite: Casiraghi mette in mezzo, conclusione in mischia ravvicinata di Odogwu che si gira bene, Semper respinge d’istinto, l’arbitro ravvisa un fallo di mano e concede la punizione ai lariani. Occasionissima ospite al 38’: Davi crossa dalla sinistra, velo di Odogwu, palla allo smarcato Molina, tiro potente da centro dell’area, Semper respinge a piedi uniti.

Secondo tempo. Gli ospiti partono in avanti. Al 2’ Bellemo si immola in area per respingere una conclusione insidiosa di Casiraghi. Sull’azione seguente, al 3’, il Como raddoppia: cross dalla sinistra di Braunöder per Gabrielloni che, spalle alla porta, si coordina con il destro la mette all’incrocio dei pali: 2-0. 11’ Semper ancora decisivo: respinge la conclusione di Casiraghi da dentro l’area e sul rimpallo anticipa il colpo di testa di Odogwu e mette in angolo. 20’ Merkaj entra e alla prima palla viene atterrato in area, l’arbitro non ravvisa il fallo e poi ammonisce il giocatore biancorosso. 25’ girata in area di Da Cunha, palla out. Potente punizione da venti metri di Rauti di poco a lato al 43’.

COMO 1907 – FC SÜDTIROL 2-0 (1-0)

COMO 1907 (4-2-3-1): Semper; Iovine (39’ st Curto), Goldaniga, Odenthal, Sala; Bellemo (39’ st Baselli), Braunöder; Da Cunha, Cutrone (26’ st Gioacchini), Strefezza (26’ st Chajia); Gabrielloni (18’ st Albildgaard). A disposizione: Vigorito, Ioannou, Ballet, Nsame, Cassandro, Barba, Fumagalli. Allenatore: Osian Wyn Roberts

FC SÜDTIROL (3-4-2-1): Poluzzi; Giorgini, Scaglia, Masiello; Davi, Arrigoni, Tait (33’ st Mallamo), Molina; Rover (1’ st Ciervo), Casiraghi (33’ st Rauti); Odogwu (20’ st Merkaj). A disposizione: Drago, Arlanch, Broh, Cisco, Kofler, Peeters, Rottensteiner, Lonardi. Allenatore: Federico Valente

ARBITRO: Marco Piccinini di Forlì

ASSISTENTI: Davide Imperiale di Genova e Domenico Rocca di Catanzaro

IV UFFICIALE: Andrea Bordin di Bassano del Grappa

VAR on site: Antonio Giua di Olbia

AVAR on site: Oreste Muto di Torre Annunziata

RETI: 27’ pt 1:0 Da Cunha (C), 3’ st Gabrielloni (C).

NOTE: cielo prevalentemente coperto, temperatura attorno ai 13-14°, campo in buone condizioni. 1’ di raccoglimento per commemorare la prematura scomparsa di Joe Barone, d.s. della Fiorentina.

Spettatori: 6.261, di cui 2.750 paganti, 3.413 abbonati, 98 ospiti.

Ammonito: 21’ st Merkaj (FCS).

Calci d’angolo 8-5 (5-0); Recupero 0’+4’