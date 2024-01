Serie B: pari tra Brescia e Sudtirol

sabato, 20 gennaio 2024

Brescia – Brescia FC Südtirol finisce 1-1 (0-0 al riposo) nella ventunesima giornata, seconda del girone di ritorno del campionato di Serie BKT 2023-2024. E’ un punto che sta decisamente stretto ai biancorossi ospiti autori di una maiuscola prestazione. Dopo il vantaggio di Pecorino a metà ripresa è arrivato il pareggio delle rondinelle grazie ad un “generoso” rigore realizzato da Borrelli.

Primo tempo caratterizzato dal lungo possesso di palla degli ospiti biancorossi e da solo qualche timido tentativo offensivo. La gara si sblocca al 20’ della ripresa: quarto angolo ospite, Casiraghi tocca corto per Arrigoni al vertice sinistro dell’area ospite, passaggio di ritorno a Casiraghi, cross teso per la testa di Pecorino, che incrocia e insacca: 0-1. Il pareggio ospite arriva al 35’: l’arbitro concede generosamente il rigore ai padroni di casa, invertendo la decisione assunta in un primo momento in campo, dopo lungo consulto con il var e al video. Dal dischetto calcia Borrelli, palla alla destra di Poluzzi per l’1-1.

Primo tempo. Cross dalla destra di Galazzi al 3’, testa in mischia e deviazione di Tait in angolo, poco dopo ci prova Bjarnason da fuori, palla sul fondo. Sul versante opposto, al 6’, Arrigoni prova la conclusione da venti metri, palla che sorvola di poco la traversa. Casiraghi, in area, serve a rimorchio Tait, conclusione al volo, out. 17’, ci prova Casiraghi su calcio di punizione da fuori area, pallone deviato in angolo dalla barriera. Primo tempo caratterizzato da un lungo possesso di palla da parte dei biancorossi.

Secondo tempo. Ci prova Pecorino al 6’: conclusione potente murata dalla difesa del Brescia. 10’: cross dal fondo mancino di Bertagnoli in mezzo all’area per il colpo di testa di Bisoli, sulla linea respinge di piede Scaglia, sul prolungamento dell’azione Van de Looi ci prova da oltre 20 metri al volo, Poluzzi vola e smanaccia in angolo. I biancorossi rispondono con un paio di ficcanti percussioni non concretizzate nella fase decisiva. La gara si sblocca al 20’: quarto angolo ospite, Casiraghi tocca corto per Arrigoni al vertice sinistro dell’area ospite, passaggio di ritorno a Casiraghi, cross teso per la testa di Pecorino, che incrocia e insacca: 0-1. 23’ cross di Galazzi per la testa di Adorni, palla alta di poco. 35’ l’arbitro prima concede la punizione ai biancorossi e dopo il lungo check var concede il rigore ai padroni di casa. Dal dischetto calcia Borrelli, palla alla destra di Poluzzi per l’1-1. Doppia occasione biancorossa nel recupero: Casiraghi costringe Lazzerini alla grande respinta su punizione da fuori area, poi Lunetta serve Merkaj, colpo di testa parato dal portiere di casa.

BRESCIA – FC SÜDTIROL 1-1 (0-0)

BRESCIA (3-4-2-1): Andrenacci; Papetti, Adorni, Mangraviti; Jallow (1’ st Van de Looi) , Bertagnoli, Bisoli, Dickmann; Bjarnason (1’ st Bianchi), Galazzi (26’ st Ferro); Moncini (26’ st Borrelli). A disposizione: Avella, Huard, Paghera, Fares, Cartano, Olzer, Besaggio. Allenatore: Rolando Maran

FC SÜDTIROL (3-5-2): Poluzzi; Kofler, Scaglia, Masiello; Ciervo, Tait, Arrigoni (37’ st Kurtic), Casiraghi, Cagnano (37’ st Lunetta); Rauti (39’ st Odogwu), Pecorino (27’ st Merkaj). A disposizione: Drago, Vinetot, Ghiringhelli, Broh, Davi, Cisco, Giorgini, Lonardi. Allenatore: Federico Valente

ARBITRO: Francesco Cosso di Reggio Calabria

ASSISTENTI: Domenico Rocca di Catanzaro e Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1

IV UFFICIALE: Gabriele Totaro di Lecce

VAR on site: Eugenio Abbattista di Molfetta

AVAR on site: Giacomo Paganessi di Bergamo

RETI: 20’ st 0:1 Pecorino (FCS), 35’ st 1:1 rig. Borrelli (BS).

NOTE: pomeriggio con cielo sereno, temperatura attorno ai 6-7°, campo in buone condizioni. Spettatori: totali paganti 1911 di cui 139 ospiti, abbonati 3493.

Ammoniti: 44’ pt Casiraghi (FCS), 42’ st Masiello (FCS), 45’+2’ Lunetta (FCS), 45’+3’ Mangraviti (BS). Calci d’angolo 6-4 (2-3). Recupero: 1’ + 5’.