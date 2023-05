Serie B: pari per Sudtirol e Brescia. Risultati e classifica

sabato, 13 maggio 2023

Brescia – Penultima giornata di Serie B: il Sudtirol pareggia 1-1 in casa contro il Cittadella e resta al quarto posto in classifica, vedendo però avvicinarsi le inseguitrici Parma e Cagliari, a un solo punto. Brescia raggiunto sull’1-1 dal Pisa al Rigamonti, e che non allontana del tutto lo spettro di una retrocessione diretta in Serie C. Dovrà non perdere al Barbera di Palermo settimana prossima, o in alternativa sperare che il Perugia non batta il Benevento già retrocesso.

Risultati 37a giornata Serie B

Venezia-Perugia 3-2

SPAL-Parma 0-1

Brescia-Pisa 1-1

Benevento-Modena 2-1

Sudtirol-Cittadella 1-1

Como-Ternana 3-1

Ascoli-Cosenza 1-1

Bari-Reggina 1-0

Cagliari-Palermo 2-1

Frosinone-Genoa 0-1

Classifica Serie B

Frosinone 74 punti; Genoa 73; Bari 65; Sudtirol 58; Parma, Cagliari 57; Venezia 49; Palermo 48; Pisa, Ascoli 47; Como 46; Modena 45; Ternana 43; Cittadella 42; Cosenza 40; Brescia 39; Perugia 36; SPAL, benevento 35