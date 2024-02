Serie B, pari esterni di Sudtirol e Brescia. Risultati e classifica

martedì, 27 febbraio 2024

Reggio Emilia – Il Südtirol pareggia per 1-1 (0-0 al riposo) contro la Reggiana sul terreno del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia. La sfida tra giallorossi e biancorossi valevole per la 27esima giornata, ottava del girone di ritorno con calendario asimmetrico del campionato di Serie BKT 2023-2024, coincide con la quattordicesima trasferta stagionale dell’FC Südtirol e finisce con un punto ciascuno. La gara si sbocca al 18’ del secondo tempo: Blanco imbecca Girma che pesca sulla sinistra Pieragnolo, lesto ad insaccare in diagonale: 1-0. 27’: cross di Cagnano, colpo di testa di un difensore di casa, Davi rimette in mischia di testa, ci arriva Casiraghi, che di punta cerca il tap-in, Bardi respinge di piede, sul rimpallo Odogwu controlla e con il secondo tocco tira, palla deviata da Marcandalli, che finisce in rete: 1-1.

Primo tempo. 15’: El Kaouakibi serve Casiraghi che gli restituisce il pallone in area, conclusione goffa del difensore. Reggiana pericolosa al 20’: Cigarini innesca Portanova, in area dalla destra, deviazione con il piede di Cagnano, palla sulla base del palo e poi in angolo. 25’ Pettinari fa sponda aerea che manda praticamente in porta Portanova, ma sbaglia clamorosamente il primo controllo. 33’ batti e ribatti in area emiliana, ma nessuno dei biancorossi trova la deviazione vincente. Davi conquista palla sulla trequarti campo al 39’, avanza lungo la banda mancina, crossa dal fondo, Pieragnolo anticipa tutti di petto e appoggia a Bardi.

Secondo tempo. 8’ Girma allarga sulla sinistra per Pieragnolo che mette un pallone basso e teso che attraversa tutta l’area, tocca Poluzzi, la palla scorre verso Pettinari che, in caduta, mette fuori. Padroni di casa in vantaggio al 18’: Blanco imbecca Girma che pesca sulla sinistra Pieragnolo, lesto ad insaccare in diagonale: 1-0. Corre il 27’: cross di Cagnano, colpo di testa di un difensore di casa, Davi rimette in mischia di testa, ci arriva Casiraghi, che di punta cerca il tap-in, Bardi respinge di piede, sul rimpallo Odogwu controlla e con il secondo tocco tira, palla deviata da Marcandalli finisce in rete: 1-1. Odogwu conquista palla, serve Ciervo, assist per Cagnano staffilata da fuori area, Bardi respinge a terra al 42’.

REGGIANA – FC SÜDTIROL 1-1 (0-0)

REGGIANA (3-4-2-1): Bardi; Sampirisi, Szyminski, Marcandalli; Fiamozzi, Bianco, Cigarini (28’ st Kabashi), Pieragnolo; Portanova (14’ st Blanco), Girma (28’ st Melegoni); Pettinari (14’ st Gondo). A disposizione: Satalino, Sposito, Rozzio, Reinhard, Libutti, Okwonkwo, Antiste, Pajac. Allenatore: Alessandro Nesta

FC SÜDTIROL (3-5-1-1): Poluzzi; Masiello, Scaglia, Cagnano; El Kaouakibi (14’ st Molina), Tait (38’ st Peeters), Arrigoni, Kurtic (14’ st Mallamo), Davi; Casiraghi (38’ st Ciervo); Merkaj (1’ st Odogwu). A disposizione: Drago, Broh, Rauti, Cisco, Kofler, Giorgini, Lonardi. Allenatore: Federico Valente

ARBITRO: Giacomo Camplone di Pescara

ASSISTENTI: Valerio Colarossi di Roma 2 e Fabrizio Aniello Ricciardi di Ancona

IV UFFICIALE: Stefano Milone di Taurianova

VAR: Marco Serra di Torino

AVAR: Salvatore Longo di Paola

RETI: 18’ st 1:0 Pieragnolo (RE), 27’ st 1:1 Odogwu (FCS).

NOTE: serata con cielo coperto, pioggia a tratti battente ed elevata umidità, temperatura attorno a 9°, vento a tratti, campo allentato-scivoloso. Ammoniti: 22’ pt Portanova (RE), 36’ pt Arrigoni (FCS), 23’ st Mallamo (FCS), 45’+5’ Pieragnolo (RE). Calci d’angolo 2-2 (1-1); Recupero 0’+5’

Risultati 27a giornata Serie B

Ascoli-Brescia 1-1

Reggiana-Sudtirol 1-1

Lecco-Como 0-3

Palermo-Ternana 2-3

Parma-Cosenza 1-1

Sampdoria-Cremonese 1-2

Catanzaro-Bari 2-0

Domani

Pisa-Modena domani ore 20.30

Spezia-FeralpiSalò ore 20.30

Venezia-Cittadella ore 20.30

Classifica Serie B

Parma 56 punti; Cremonese 50; Como 49; Venezia 48; Palermo 46; Catanzaro 45; Cittadella 36; Brescia, Modena 35; Cosenza, Bari 33; Reggiana, Sudtirol 32; Sampdoria (-2) 31; Pisa 30; Ternana 29; Ascoli 27; Spezia 26; FeralpiSalò, Lecco 21.