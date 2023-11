Serie B: il Sudtirol perde in casa col Pisa, pari FeralpiSalò. Risultati 13a giornata e classifica

sabato, 11 novembre 2023

Bolzano – Nella tredicesima giornata del girone di andata della Serie BKT 2023-2024, la formazione di mister Pierpaolo Bisoli, por disputando una buona gara, esce battuta sul terreno dello Stadio Druso di Bolzano nel match con i neroazzurri toscani guidati da Alberto Aquilani. Foto @Bordoni – Sudtirol Calcio.

La gara si sblocca a favore degli ospiti nelle battute finali del primo tempo quando Esteves imbecca a sinistra Mlakar, pronto al cross sottoporta per il piatto da due passi di Valoti. Raddoppio ospite al 5’ della ripresa. Moreo avvia l’azione di tacco, Piccinini attende l’inserimento di Valoti e lo serve con i tempi giusti, imparabile la conclusione sull’uscita di Poluzzi: 0-2. I biancorossi dimezzano lo svantaggio al 16’ con un perentorio colpo di testa di Pecorino da distanza ravvicinata su perfetto cross dalla sinistra di Davi. Vano l’assalto finale da parte dei padroni di casa.

Primo tempo. Prima nota di cronaca al 26’: Vinetot si infortuna e cede il posto a Cuomo. Dopo alcune incursioni biancorosse senza effetto, al 32’ il Pisa prova l’affondo: lancio lungo in area, Moreo prova il pallonetto, Poluzzi smanaccia, la palla resta attiva e scorre verso la porta, Cuomo e Masiello salvano in extremis e si scontrano, resta a terra Masiello, che poi ritorna in campo. La gara si sblocca al 45’: Esteves si invola per vie centrali, allarga a sinistra per Mlakar pronto all’assist sottoporta per la conclusione a rete sottomisura di piatto da parte di Valoti: 0-1. Al 2’ di recupero ci prova Odogwu, ma Nicolas neutralizza.

Secondo tempo. Raddoppio ospite al 5’: Moreo avvia l’azione di tacco, Piccinini attende l’inserimento di Valoti e lo serve con i tempi giusti, imparabile la conclusione sull’uscita di Poluzzi: 0-2. La gara si riapre al 16’ quando Casiraghi innesca Davi sul fondo mancino, pronto e preciso il cross del difensore, Pecorino si eleva più di tutti e insacca di testa: 1-2. 39’ cross Vignato, testa di Torregrossa, Poluzzi vola e blocca. Poco dopo Casiraghi viene steso in area, ma l’arbitro preferisce sorvolare.

FC SÜDTIROL – PISA 1-2 (0-1)

FC SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Davi, Vinetot (26’ pt Cuomo), Masiello, Giorgini (18’ st Lonardi); Cisco (32’ st Ciervo), Tait, Kofler (1’ st Peeters), Casiraghi; Merkaj (1’ st Pecorino), Odogwu. A disposizione: Drago, Arlanch, Cagnano, Ghiringhelli, Broh, Rauti. Allenatore: Pierpaolo Bisoli

PISA (4-3-3): Nicolas; Beruatto, Leverbe, Canestrelli, Esteves (19’ st Calabresi); Valoti (19’ st Barberis), Marin, Piccinini (28’ st Nagy); L. Tramoni (1’ st Vignato), Mlakar, Moreo (35’ st Torregrossa). A disposizione: Loria, Hernnasson, Gliozzi, Masucci, Arena, Barbieri, Veloso. Allenatore: Alberto Aquilani

ARBITRO: Manuel Volpi di Arezzo

ASSISTENTI: Emanuele Prenna di Molfetta e Francesco Luciani di Milano

IV UFFICIALE: Valerio Grezzini di Siena

VAR: Marco Di Bello di Brindisi

AVAR: Rodolfo di Vuolo di Castellammare di Stabia

RETI: 45’ pt 0:1 Valoti (P), 5’ st 0:2 Valoti (P), 16’ st 1:2 Pecorino (FCS)

NOTE: pomeriggio con cielo sereno, temperatura attorno ai 9-10°, campo in ottime condizioni. Spettatori: 3.554, ospiti: 278

Ammoniti: 6’ pt Kofler (FCS), 21’ pt Tramoni (P), 33’ pt Piccinini (P), 37’ pt Merkaj (FCS), 40’ pt Marin (P), 43’ pt Esteves (P), 34’ st Nicolas (P), 35’ st Calabresi (P).

Espulso: 23’ st Cherubin vice all. FCS.

Calci d’angolo 3-0 (2-0). Recupero: 3’ + 6’.

Risultati 13a giornata Serie B

Venezia-Catanzaro 2-1

Ascoli-Como 0-1

Cosenza-Reggiana 2-0

FeralpiSalò-Bari 3-3

Sudtirol-Pisa 1-2

Modena-Sampdoria 0-1

Brescia-Cremonese domani

Lecco-Parma domani

Palermo-Cittadella domani

Spezia-Ternana domani

Classifica Serie B

Parma* 29 punti; Venezia 27; Palermo* 23; Modena 22; Catanzaro, Como* 21; Cosenza, Cremonese* 19; Bari 18; Sudtirol*, Pisa, Cittadella* 16; Reggiana 15; Brescia**, Sampdoria (-2) 13; Ascoli 12; Lecco**, Spezia* 9; FeralpiSalò 7; Ternana* 6