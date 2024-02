Serie B, il Sudtirol espugna Ascoli

domenica, 4 febbraio 2024

Ascoli – Ascoli-FC Südtirol 1-2. Termina così l’attesa sfida tra bianconeri marchigiani e biancorossi valevole per la 23esima giornata, quarta del girone di ritorno con calendario asimmetrico del campionato di Serie BKT 2023-2024. La dodicesima trasferta stagionale dell’FC Südtirol si conclude con tre punti meritati e fortemente voluti. Foto @ Ufficio Stampa FCS – Foto Bordoni.

Sul terreno dello Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno il primo tempo si consuma con un solo rilevante sussulto, la rete del vantaggio ospite al 5’ (dei 5’) di recupero di capitan Tait, lesto ad insaccare da centro area al volo rasoterra un perfetto assist dalla linea di fondo mancina di Davi, ottimamente innescato da Casiraghi.

Nella ripresa, al 10’ il pareggio ascolano: assist in area di Valzania per la conclusione di D’Uffizi di sinistro, respinge Pouzzi, la palla carambola addosso a Tait e finisce in rete: 1-1. Corre il 33’ quando Masiello firma il 2-1 con una grande e caparbia azione personale: sottrae palla a Rodriguez, scambia con Casiraghi, si trova all’improvviso davanti a Viviano e insacca rasoterra: 1-2.

Primo tempo. Una sola micro-occasione degna di nota prima del gol biancorosso: al 15’ punizione per gli ospiti, Casiraghi la mette forte e tesa in area, dove trova una deviazione di Merkaj – non ci arriva Giorgini per un soffio sull’altezza del secondo palo. Nel 5’ dei 5’ di recupero arriva la rete ospite: Casiraghi innesca Davi sulla linea di fondo mancina, pallone servito in mezzo per capitan Tait che la mette alle spalle di Viviano: 0-1.

Secondo tempo. 3’ Celia mette un buon pallone per Streng: Poluzzi esce bene in presa bassa. L’Ascoli realizza il pari all’11’ della ripresa: assist in area di Valzania per la conclusione di D’Uffizi di sinistro, respinge Pouzzi, la palla carambola addosso a Tait e finisce in rete: 1-1. 15’ occasione Ascoli con Streng che colpisce di testa: Poluzzi respinge con un intervento miracoloso. Al 33’ i biancorossi tornano in vantaggio: Masiello sottrae palla a Rodriguez poco oltre la metà campo, avanza palla al piede, scambia con Casiraghi e si ritrova poi davanti alla porta e segna col piglio dell’attaccante di razza: 1-2. Nel finale, il vano forcing finale dei padroni di casa.

TABELLINO

ASCOLI CALCIO – FC SÜDTIROL 1-2 (0-1)

ASCOLI CALCIO (3-5-2): Viviano; Bellusci, Botteghin, Mantovani (32’ st Vaisanen); Falzerano, Valzania, Di Tacchio (25’ st Caligara), Giovane (1’ st D’Uffizi), Celia (32’ st Quaranta); Mendes (26’ pt Rodriguez), Streng.

A disposizione: Bolletta, Vasquez, Gagliolo, Zedaka, Milanese, Masini, Maiga.

Allenatore: Fabrizio Castori

FC SÜDTIROL (3-4-1-2): Poluzzi; Masiello (38’ st Cagnano), Scaglia, Giorgini (24’ st Kofler); Davi, Tait, Arrigoni, El Kaouakibi (24’ st Ciervo); Casiraghi; Odogwu (14’ st Pecorino), Merkaj (14’ st Rauti)

A disposizione: Drago, Mallamo, Broh, Cisco, Kurtic, Peeters, Lonardi.

Allenatore: Federico Valente

ARBITRO: Davide Di Marco di Ciampino

ASSISTENTI: Filippo Bercigli di Firenze e Marco Belsanti di Bari

IV UFFICIALE: Gianluca Catanzaro di Catanzaro

VAR: Francesco Meraviglia di Pistoia

AVAR: Rosario Abisso di Palermo

RETI: 45’+ 5’ pt 0:1 Tait (FCS), 11’ st 1:1 autorete Tait (FCS), 33’ st 1:2 Masiello (FCS)

NOTE: pomeriggio con cielo sereno, temperatura attorno ai 13°, campo in ottime condizioni.

Spettatori: 7.894, di cui 34 ospiti.

Ammoniti: 22’ pt El Kaouakibi (FCS), 34’ pt Arrigoni (FCS), 38’ pt Falzerano (A), 36’ st Tait (FCS), 45’ + 5’ st Rauti (FCS). Espulso: 45’+5’ pt Giannitti d.s. Ascoli dalla panchina.

Calci d’angolo 2-1 (0-0); Recupero 5’ (+2’) + 7’