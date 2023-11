Calcio, Serie B: il Sudtirol cade al Tardini contro il Parma, pari Lecco. Risultati 12a giornata e classifica

domenica, 5 novembre 2023

Parma – La capolista Parma non fa sconti al Sudtirol: al Tardini finisce 2-0 con una rete per tempo firmata da Bonny e Man. Nella domenica di partite il Lecco pareggia sul campo della Reggiana mentre la Cremonese cala il tris contro lo Spezia. Di seguito risultati e classifica aggiornata.

Risultati 12a giornata Serie B

Bari-Ascoli 1-0

Catanzaro-Modena 1-2

Cittadella-Brescia 3-2

Cosenza-FeralpiSalò 1-1

Pisa-Como 1-1

Ternana-Venezia 0-1

Sampdoria-Palermo 1-0

Cremonese-Spezia 3-0

Parma-Sudtirol 2-0

Reggiana-Lecco 1-1

Classifica Serie B

Parma 29 punti; Venezia 24; Modena 22; Catanzaro 21; Palermo 20; Cremonese 19; Como 18; Bari 17; Sudtirol, Cosenza, Cittadella 16; Reggiana 15; Brescia, Pisa 13; Ascoli 12; Sampdoria(-2) 10; Lecco, Spezia 8; Ternana, FeralpiSalò 6.

PARMA-SUDTIROL 2-0

Termina con il successo della capolista Parma per 2-0 (1-0 al riposo) l’undicesima partita di campionato dell’FC Südtirol, impegnato nella sesta gara esterna. Nella dodicesima giornata del girone di andata della Serie BKT 2023-2024, la formazione di mister Pierpaolo Bisoli cede sul terreno dello Stadio Ennio Tardini contro i ducali padroni di casa e primi della classe. Foto @Ufficio Stampa FCS – Foto Bordoni.

La gara si sblocca dopo dieci minuti, quando Bonny si impossessa della palla a metà campo, accelera, arriva in zona tiro e conclude all’angolino basso alla destra di Poluzzi. Il raddoppio arriva al 12’ della ripresa grazie ad un dubbio calcio di rigore trasformato da Man e benevolmente concesso da Massimi dopo un lungo consulto con e al Var.

Primo tempo. Inizio con un tiro a lato di Bernabè e l’immediata risposta di Rover: tiro potente e improvviso da fuori area in diagonale, Chichizola devia in angolo ma l’arbitro non ravvisa la deviazione dell’estremo difensore e assegna il rinvio dal fondo. Parma in vantaggio al 10’: Bonny conquista palla in mezzo al campo, accelera e conclude all’angolino bassa, nulla da fare per Poluzzi, 1-0. 14’ testa di Vinetot su calcio d’angolo, para facile Chichizola. Ghiotta occasione ospite dieci minuti più tardi: batti e ribatti in area, sponda di Odogwu per la conclusione di Rover, Odogwu devia la palla sul fondo. Destro a giro da fuori di Begic al 26’, Poluzzi blocca. Al 38’ si infortuna Rover, rilevato da Merkaj. 39′: colpo di testa di Odogwu intercettato da Chichizola. 45’+1’ Odogwu innesca Merkaj, anticipato dal provvidenziale intervento di Balogh, che manda in angolo.

Secondo tempo. 9’: va giù in area Bernabè, per Massimi l’intervento di Davi è regolare. Ma il Var richiama l’arbitro che rivede l’azione al video e dopo alcuni minuti decide di concedere la massima punizione, al 12’ dal dischetto calcia Man, palla a destra, Poluzzi a sinistra: 2-0. Biancorossi vicini al gol al 29’ con un diagonale di Odogwu fuori di pochissimo dopo la sponda di Tait. Pecorino prova a girare di testa al 38’, Chichizola blocca la sfera.

PARMA- FC SÜDTIROL 2-0 (1-0)

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Balogh, Circati, Di Chiara (1’ st Ansaldi); Estevez, Bernabé; Man (40’ st Sohm), Bonny (29’ st Charpentier), Begic (1’ st Hernani); Colak (17’ st Benedyczak). A disposizione: Turk, Corvi, Hainaut, Camara, Coulibaly, Zagaritis, Anas. Allenatore: Fabio Pecchia

FC SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Davi, Masiello, Vinetot, Giorgini (1’ st Cuomo); Ciervo (35’ st Cisco), Tait, Broh (15’ st Peeters), Casiraghi; Rover (38’ pt Merkaj), Odogwu (35’ st Pecorino). A disposizione: Drago, Cagnano, Ghiringhelli, Siega, Rauti, Kofler, Lonardi. Allenatore: Pierpaolo Bisoli

ARBITRO: Luca Massimi di Termoli

ASSISTENTI: Gamal Mokhtal di Lecco e Tiziana Trasciatti di Foligno

IV UFFICIALE: Luca De Angeli di Milano

VAR: Eugenio Abbattista di Molfetta

AVAR: Oreste Muto di Torre Annunziata

RETI: 9’ pt 1:0 Bonny (PR), 12’ st 2:0 rigore Man (PR).

NOTE: pomeriggio con cielo sereno, temperatura attorno ai 17°, campo in ottime condizioni. All’inizio un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime e in segno di vicinanza nei confronti della popolazione della Toscana e di tutti i territori colpiti dagli eventi calamitosi delle ultime ore.

Spettatori: 12.078 (3.539 paganti, 7.452 abbonati, 119 ospiti).

Ammoniti: 32’ pt Giorgini (FCS), 41’ pt Davi (FCS), 45’ pt Estevez (PR), 25’ st Cuomo (FCS), 32’ st Masiello (FCS), 41’ st Peeters (FCS).

Angoli: 4-3 (4-2). Recupero: 2’ + 5’