Serie B, il calendario completo del campionato 2023/2024

Bolzano – Nella suggestiva location di Villa Olmi a Como è stato svelato il calendario della Serie Bkt 2023-2024. Il campionato avrà inizio venerdì 18 agosto per concludersi il 10 maggio 2024.

Per la prima volta il calendario delle 38 giornate è asimmetrico: si parte con un big match come Bari-Palermo. Non sono presenti i nomi di tutte e venti le squadre del campionato di Serie B: è stata inserita la lettera X dopo l’esclusione della Reggina, decisa dal Consiglio federale della Figc, e in attesa di una riammissione. Si aggiungono all’organico le squadre retrocesse (Sampdoria, Cremonese, Spezia) e le quattro neopromosse dalla Serie C (Lecco, FeralpiSalò, Reggiana, Catanzaro). Presente per il secondo anno consecutivo il Sudtirol, che lo scorso anno si è arresa solo in semifinale Playoff al Bari (foto @FCS-Bordoni).

DATE

La partita inaugurale è stata fissata per venerdì 18 agosto, mentre il blocco delle gare della prima giornata è in programma sabato 19, con un posticipo domenica 20 agosto.

Non si giocherà durante le soste nazionali ed è stato confermato il boxing day del 26 dicembre, soprattutto dopo il grande successo della scorsa stagione che ha registrato il record di audience e il quarto posto nella classifica delle giornate con più spettatori.

La sosta invernale è prevista dal 27 dicembre al 12 gennaio, con la prima giornata di ritorno stabilita il 13 gennaio, decisi inoltre i turni infrasettimanali: martedì 29 agosto, martedì 26 settembre, martedì 26 dicembre, martedì 27 febbraio e mercoledì primo maggio oltre a Pasquetta lunedì primo aprile 2024. Conclusione del girone di ritorno venerdì 10 maggio 2024.

CALENDARIO COMPLETO



1ª GIORNATA

19 AGO 2023

BARI – PALERMO

CITTADELLA – REGGIANA

COSENZA – ASCOLI

CREMONESE – CATANZARO

PARMA – FERALPISALÒ

PISA – LECCO

SÜDTIROL – SPEZIA

TERNANA – SAMPDORIA

VENEZIA – COMO

X – MODENA

2ª GIORNATA

26 AGO 2023

CATANZARO – TERNANA

COMO – REGGIANA

CREMONESE – BARI

FERALPISALÒ – SÜDTIROL

LECCO – SPEZIA

MODENA – ASCOLI

PALERMO – X

PARMA – CITTADELLA

SAMPDORIA – PISA

VENEZIA – COSENZA

3ª GIORNATA

29 AGO 2023

ASCOLI – FERALPISALÒ

BARI – CITTADELLA

CATANZARO – SPEZIA

COMO – LECCO

COSENZA – MODENA

PISA – PARMA

REGGIANA – PALERMO

SAMPDORIA – VENEZIA

SÜDTIROL – X

TERNANA – CREMONESE

4ª GIORNATA

02 SET 2023

CITTADELLA – VENEZIA

CREMONESE – SAMPDORIA

LECCO – CATANZARO

MODENA – PISA

PALERMO – FERALPISALÒ

PARMA – REGGIANA

SPEZIA – COMO

SÜDTIROL – ASCOLI

TERNANA – BARI

X – COSENZA

5ª GIORNATA

16 SET 2023

ASCOLI – PALERMO

CATANZARO – PARMA

COMO – TERNANA

COSENZA – SÜDTIROL

FERALPISALÒ – MODENA

LECCO – X

PISA – BARI

REGGIANA – CREMONESE

SAMPDORIA – CITTADELLA

VENEZIA – SPEZIA

6ª GIORNATA

23 SET 2023

BARI – CATANZARO

CITTADELLA – COMO

CREMONESE – ASCOLI

FERALPISALÒ – PISA

MODENA – LECCO

PALERMO – COSENZA

PARMA – SAMPDORIA

SPEZIA – REGGIANA

TERNANA – SÜDTIROL

X – VENEZIA

7ª GIORNATA

26 SET 2023

ASCOLI – TERNANA

CATANZARO – CITTADELLA

COMO – SAMPDORIA

COSENZA – CREMONESE

LECCO – FERALPISALÒ

PARMA – BARI

REGGIANA – PISA

SPEZIA – X

SÜDTIROL – MODENA

VENEZIA – PALERMO

8ª GIORNATA

30 SET 2023

BARI – COMO

CITTADELLA – LECCO

CREMONESE – PARMA

FERALPISALÒ – SPEZIA

MODENA – VENEZIA

PALERMO – SÜDTIROL

PISA – COSENZA

SAMPDORIA – CATANZARO

TERNANA – REGGIANA

X – ASCOLI

9ª GIORNATA

07 OTT 2023

ASCOLI – SAMPDORIA

CITTADELLA – TERNANA

COMO – CREMONESE

COSENZA – LECCO

MODENA – PALERMO

REGGIANA – BARI

SPEZIA – PISA

SÜDTIROL – CATANZARO

VENEZIA – PARMA

X – FERALPISALÒ

10ª GIORNATA

21 OTT 2023

BARI – MODENA

CATANZARO – FERALPISALÒ

CREMONESE – SÜDTIROL

LECCO – ASCOLI

PALERMO – SPEZIA

PARMA – COMO

PISA – CITTADELLA

REGGIANA – VENEZIA

SAMPDORIA – COSENZA

TERNANA – X

11ª GIORNATA

28 OTT 2023

ASCOLI – PARMA

CITTADELLA – CREMONESE

COMO – CATANZARO

FERALPISALÒ – REGGIANA

MODENA – TERNANA

PALERMO – LECCO

SPEZIA – COSENZA

SÜDTIROL – SAMPDORIA

VENEZIA – PISA

X – BARI

12ª GIORNATA

04 NOV 2023

BARI – ASCOLI

CATANZARO – MODENA

CITTADELLA – X

COSENZA – FERALPISALÒ

CREMONESE – SPEZIA

PARMA – SÜDTIROL

PISA – COMO

REGGIANA – LECCO

SAMPDORIA – PALERMO

TERNANA – VENEZIA

13ª GIORNATA

11 NOV 2023

ASCOLI – COMO

COSENZA – REGGIANA

FERALPISALÒ – BARI

LECCO – PARMA

MODENA – SAMPDORIA

PALERMO – CITTADELLA

SPEZIA – TERNANA

SÜDTIROL – PISA

VENEZIA – CATANZARO

X – CREMONESE

14ª GIORNATA

25 NOV 2023

BARI – VENEZIA

CATANZARO – COSENZA

CITTADELLA – SÜDTIROL

COMO – FERALPISALÒ

CREMONESE – LECCO

PARMA – MODENA

PISA – X

REGGIANA – ASCOLI

SAMPDORIA – SPEZIA

TERNANA – PALERMO

15ª GIORNATA

02 DIC 2023

COSENZA – TERNANA

FERALPISALÒ – CITTADELLA

LECCO – BARI

MODENA – REGGIANA

PALERMO – CATANZARO

PISA – CREMONESE

SPEZIA – PARMA

SÜDTIROL – COMO

VENEZIA – ASCOLI

X – SAMPDORIA

16ª GIORNATA

09 DIC 2023

ASCOLI – SPEZIA

BARI – SÜDTIROL

CATANZARO – PISA

CITTADELLA – COSENZA

COMO – MODENA

CREMONESE – VENEZIA

PARMA – PALERMO

REGGIANA – X

SAMPDORIA – LECCO

TERNANA – FERALPISALÒ

17ª GIORNATA

16 DIC 2023

ASCOLI – CATANZARO

COSENZA – PARMA

FERALPISALÒ – CREMONESE

LECCO – TERNANA

MODENA – CITTADELLA

PALERMO – PISA

REGGIANA – SAMPDORIA

SPEZIA – BARI

VENEZIA – SÜDTIROL

X – COMO

18ª GIORNATA

23 DIC 2023

BARI – COSENZA

CATANZARO – X

CITTADELLA – SPEZIA

COMO – PALERMO

CREMONESE – MODENA

PARMA – TERNANA

PISA – ASCOLI

SAMPDORIA – FERALPISALÒ

SÜDTIROL – REGGIANA

VENEZIA – LECCO

19ª GIORNATA

26 DIC 2023

ASCOLI – CITTADELLA

COSENZA – COMO

FERALPISALÒ – VENEZIA

LECCO – SÜDTIROL

PALERMO – CREMONESE

REGGIANA – CATANZARO

SAMPDORIA – BARI

SPEZIA – MODENA

TERNANA – PISA

X – PARMA

20ª GIORNATA

13 GEN 2024

BARI – TERNANA

CATANZARO – LECCO

CITTADELLA – PALERMO

COMO – SPEZIA

CREMONESE – COSENZA

MODENA – X

PARMA – ASCOLI

PISA – REGGIANA

SÜDTIROL – FERALPISALÒ

VENEZIA – SAMPDORIA

21ª GIORNATA

20 GEN 2024

ASCOLI – BARI

COSENZA – VENEZIA

FERALPISALÒ – CATANZARO

LECCO – PISA

PALERMO – MODENA

REGGIANA – COMO

SAMPDORIA – PARMA

SPEZIA – CREMONESE

TERNANA – CITTADELLA

X – SÜDTIROL

22ª GIORNATA

27 GEN 2024

BARI – REGGIANA

CATANZARO – PALERMO

CITTADELLA – SAMPDORIA

COMO – ASCOLI

CREMONESE – X

FERALPISALÒ – LECCO

MODENA – PARMA

PISA – SPEZIA

SÜDTIROL – COSENZA

VENEZIA – TERNANA

23ª GIORNATA

03 FEB 2024

ASCOLI – SÜDTIROL

COSENZA – PISA

LECCO – CREMONESE

PALERMO – BARI

PARMA – VENEZIA

REGGIANA – FERALPISALÒ

SAMPDORIA – MODENA

SPEZIA – CATANZARO

TERNANA – COMO

X – CITTADELLA

24ª GIORNATA

10 FEB 2024

BARI – LECCO

CATANZARO – ASCOLI

CITTADELLA – PARMA

COMO – X

CREMONESE – REGGIANA

FERALPISALÒ – PALERMO

MODENA – COSENZA

PISA – SAMPDORIA

SÜDTIROL – VENEZIA

TERNANA – SPEZIA

25ª GIORNATA

17 FEB 2024

ASCOLI – CREMONESE

BARI – FERALPISALÒ

CATANZARO – SÜDTIROL

LECCO – COSENZA

PALERMO – COMO

PARMA – PISA

REGGIANA – TERNANA

SAMPDORIA – X

SPEZIA – CITTADELLA

VENEZIA – MODENA

26ª GIORNATA

24 FEB 2024

CITTADELLA – CATANZARO

COMO – PARMA

COSENZA – SAMPDORIA

CREMONESE – PALERMO

FERALPISALÒ – ASCOLI

MODENA – SPEZIA

PISA – VENEZIA

SÜDTIROL – BARI

TERNANA – LECCO

X – REGGIANA

27ª GIORNATA

27 FEB 2024

ASCOLI – X

CATANZARO – BARI

LECCO – COMO

PALERMO – TERNANA

PARMA – COSENZA

PISA – MODENA

REGGIANA – SÜDTIROL

SAMPDORIA – CREMONESE

SPEZIA – FERALPISALÒ

VENEZIA – CITTADELLA

28ª GIORNATA

02 MAR 2024

ASCOLI – REGGIANA

BARI – SPEZIA

CITTADELLA – PISA

COMO – VENEZIA

COSENZA – CATANZARO

FERALPISALÒ – SAMPDORIA

MODENA – CREMONESE

SÜDTIROL – LECCO

TERNANA – PARMA

X – PALERMO

29ª GIORNATA

09 MAR 2024

CATANZARO – REGGIANA

COSENZA – CITTADELLA

CREMONESE – COMO

LECCO – PALERMO

MODENA – FERALPISALÒ

PARMA – X

PISA – TERNANA

SAMPDORIA – ASCOLI

SPEZIA – SÜDTIROL

VENEZIA – BARI

30ª GIORNATA

16 MAR 2024

ASCOLI – LECCO

BARI – SAMPDORIA

CITTADELLA – MODENA

COMO – PISA

FERALPISALÒ – PARMA

PALERMO – VENEZIA

REGGIANA – SPEZIA

SÜDTIROL – CREMONESE

TERNANA – COSENZA

X – CATANZARO

31ª GIORNATA

01 APR 2024

COMO – SÜDTIROL

COSENZA – X

CREMONESE – FERALPISALÒ

LECCO – CITTADELLA

MODENA – BARI

PARMA – CATANZARO

PISA – PALERMO

SAMPDORIA – TERNANA

SPEZIA – ASCOLI

VENEZIA – REGGIANA

32ª GIORNATA

06 APR 2024

ASCOLI – VENEZIA

BARI – CREMONESE

CATANZARO – COMO

FERALPISALÒ – COSENZA

PALERMO – SAMPDORIA

REGGIANA – CITTADELLA

SPEZIA – LECCO

SÜDTIROL – PARMA

TERNANA – MODENA

X – PISA

33ª GIORNATA

13 APR 2024

CITTADELLA – ASCOLI

COMO – BARI

COSENZA – PALERMO

CREMONESE – TERNANA

LECCO – REGGIANA

MODENA – CATANZARO

PARMA – SPEZIA

PISA – FERALPISALÒ

SAMPDORIA – SÜDTIROL

VENEZIA – X

34ª GIORNATA

20 APR 2024

ASCOLI – MODENA

BARI – PISA

CATANZARO – CREMONESE

FERALPISALÒ – COMO

LECCO – VENEZIA

PALERMO – PARMA

REGGIANA – COSENZA

SPEZIA – SAMPDORIA

SÜDTIROL – CITTADELLA

X – TERNANA

35ª GIORNATA

27 APR 2024

CITTADELLA – FERALPISALÒ

COSENZA – BARI

MODENA – SÜDTIROL

PALERMO – REGGIANA

PARMA – LECCO

PISA – CATANZARO

SAMPDORIA – COMO

TERNANA – ASCOLI

VENEZIA – CREMONESE

X – SPEZIA

36ª GIORNATA

01 MAG 2024

ASCOLI – COSENZA

BARI – PARMA

CATANZARO – VENEZIA

COMO – CITTADELLA

CREMONESE – PISA

FERALPISALÒ – X

LECCO – SAMPDORIA

REGGIANA – MODENA

SPEZIA – PALERMO

SÜDTIROL – TERNANA

37ª GIORNATA

04 MAG 2024

CITTADELLA – BARI

COSENZA – SPEZIA

MODENA – COMO

PALERMO – ASCOLI

PARMA – CREMONESE

PISA – SÜDTIROL

SAMPDORIA – REGGIANA

TERNANA – CATANZARO

VENEZIA – FERALPISALÒ

X – LECCO

38ª GIORNATA

10 MAG 2024

ASCOLI – PISA

BARI – X

CATANZARO – SAMPDORIA

COMO – COSENZA

CREMONESE – CITTADELLA

FERALPISALÒ – TERNANA

LECCO – MODENA

REGGIANA – PARMA

SPEZIA – VENEZIA

SÜDTIROL – PALERMO

LE PARTITE DELL’FC SÜDTIROL

La prima partita di campionato della squadra biancorossa è in programma sabato 19 agosto sul terreno dello Stadio Druso contro lo Spezia, squadra appena retrocessa dalla Serie A. Nel secondo turno la prima trasferta sarà sul campo della Feralpisalò. Terza giornata in casa contro la squadra contrassegnata dalla “X”, ovvero quella che completerà l’organico della cadetteria.

LE GARE DEL GIRONE DI ANDATA (maiuscolo in casa)

Giornata 19 agosto SPEZIA Giornata 26 agosto Feralpisalò Giornata 29 agosto X (in casa) Giornata 02 settembre ASCOLI Giornata 16 settembre Cosenza Giornata 23 settembre Ternana Giornata 26 settembre MODENA Giornata 30 settembre Palermo Giornata 07 ottobre CATANZARO Giornata 21 ottobre Cremonese Giornata 28 ottobre SAMPDORIA Giornata 04 novembre Parma Giornata 11 novembre PISA Giornata 25 novembre Cittadella Giornata 02 dicembre COMO Giornata 09 dicembre Bari Giornata 16 dicembre Venezia Giornata 23 dicembre REGGIANA Giornata 26 dicembre Lecco

Date e orari potrebbero subire variazioni in seguito alle disposizioni della Lega B.

IL RITORNO CON CALENDARIO ASIMMETRICO

In considerazione del fatto che per la prima volta nella storia del campionato cadetto le gare del girone di ritorno non saranno speculari a quelle dell’andata, l’FC Südtirol inizierà la fase ascendente in casa contro la Feralpisalò.

Giornata 13 gennaio FERALPISALO’ Giornata 20 gennaio X (in trasfera) Giornata 27 gennaio COSENZA Giornata 03 febbraio Ascoli Giornata 10 febbraio VENEZIA Giornata 17 febbraio Catanzaro Giornata 24 febbraio BARI Giornata 27 febbraio Reggiana Giornata 02 marzo LECCO Giornata 09 marzo Spezia Giornata 16 marzo CREMONESE Giornata 01 aprile Como Giornata 06 aprile PARMA Giornata 13 aprile Sampdoria Giornata 20 aprile CITTADELLA Giornata 27 aprile Modena Giornata 01 maggio TERNANA Giornata 04 maggio Pisa Giornata 10 maggio PALERMO

Date e orari potrebbero subire variazioni in seguito alle disposizioni della Lega B.