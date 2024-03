Serie B: Brescia e Sudtirol ko, colpo FeralpiSalò a Modena. Risultati 29a giornata e classifica

sabato, 9 marzo 2024

La Spezia – Il Südtirol cede per 2-1 (1-1 al riposo) contro lo Spezia sul terreno dello Stadio Alberto Picco di La Spezia. La sfida tra i bianchi aquilotti liguri e i biancorossi valevole per la 29esima giornata, decima del girone di ritorno con calendario asimmetrico del campionato di Serie BKT 2023-2024, coincide con la quindicesima trasferta stagionale dell’FC Südtirol. Foto @Bordoni.

Padroni di casa in rete dopo 8’ con Verde, che poco fuori l’area fa partire un tiro in controbalzo con l’esterno sinistro piazzando la palla in rete alla destra di Poluzzi vanamente proteso in tuffo: 1-0.

L’1-1 lo firma Casiraghi su rigore al 32’, dopo 4’ di check in seguito al fallo in area di Bandinelli ai danni di Molina. Dagli undici metri Casiraghi batte di destro, palla ad incrociare a sinistra, Zoet intuisce e sfiora, ma la palla si insacca. Lo Spezia torna in vantaggio al 28’ della ripresa con un rigore trasformato da Verde, per il fallo di Cagnano su Cassata.

Primo tempo. La gara si sblocca subito, alla prima conclusione in porta. Verde, all’8’, raccoglie un disimpegno impreciso e da poco fuori l’area fa partire un tiro in controbalzo con l’esterno sinistro, piazzando la palla in rete alla destra di Poluzzi vanamente proteso in tuffo 1-0. 17’: Verde ci prova ancora con il mancino da fuori area, tiro a giro, la palla scheggia la traversa ospite e finisce sul fondo. Al 22’ Odogwu, spalle alla porta, appoggia per Peeters, conclusione al volo, la palla sorvola la traversa. Davi sfiora il pareggio al 24’: incursione in area, slalom tra due avversari e tiro di sinistro di poco out alla destra di Zoet. 27’ lo Spezia riparte da un fallo non concesso agli ospiti, incursione di Elia, assist per Falcinelli che entra in area e conclude di destro. Cagnano devia in corner con piede. Al 28’ Bandinelli atterra Molina in area: l’arbitro indica il rigore, poi un lungo check prima della conferma: al 32’ Casiraghi batte di destro, palla ad incrociare a sinistra. Zoet intuisce e sfiora, ma non basta, gol dell’1-1 e 14esimo centro stagionale per il fantasista biancorosso. 45’+3’; angolo di Salvatore Esposito, testa in mischia di Hristov, palla sul fondo.

Secondo tempo. All’8’, punizione di Salvatore Esposito, Mateju colpisce di testa, conclusione respinta da Poluzzi e poi da Masiello, palla in angolo. L’arbitro chiede un altro check in seguito alle proteste dei padroni di casa per un presunto fallo di mano, poi fa riprendere il gioco. 16’ punizione dal limite di Verde, Poluzzi si tuffa a terra e smanaccia in angolo. 27’ Cagnano atterra Cassata al limite dell’area, l’arbitro concede il rigore, al 28’ calcia Verde di sinistro, Poluzzi intuisce e si tuffa dalla parte mancina ma non ci arriva: 2-1. 45’ mischia in area spezzina, batti e ribatti, alla fine Zoet sbroglia, poi Poluzzi respinge la conclusione a tu per tu di Francesco Pio Esposito.

SPEZIA – FC SÜDTIROL 2-1 (1-1)

SPEZIA (3-5-2): Zoet; Bertola (F. Esposito), Hristov, Nikolaou; Mateju, S. Esposito, Nagy (23’ st Cassata), Bandinelli (33’ st Jagiello), Elia (40’ st , Gelashvili); Verde (33’ st Vignali), Falcinelli. A disposizione: Crespi, Jureskin, Cipot, Mühl, Moro, Candelari, Tanco. Allenatore: Luca D’Angelo

FC SÜDTIROL (3-5-1-1): Poluzzi; Masiello (36’ st Merkaj), Scaglia, Cagnano; Molina (40’ st Ciervo), Tait, Peeters (1’ st Rauti), Kurtic (40’ st Lonardi), Davi; Casiraghi (17’ st Mallamo); Odogwu. A disposizione: Drago, Arlanch, Vinetot, Broh, Cisco, Giorgini, El Kaouakibi. Allenatore: Federico Valente

ARBITRO: Davide Di Marco di Ciampino

ASSISTENTI: Damiano Margani di Latina e Tiziana Trasciatti di Foligno

IV UFFICIALE: Giuseppe Vingo di Pisa

VAR: Lorenzo Maggioni di Lecco

AVAR: Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore

RETI: 8’ pt 1:0 Verde (S), 32’ pt 1:1 rigore Casiraghi (FCS), 28’ st 2:1 rigore Verde (S).

NOTE: pomeriggio con cielo parzialmente coperto, temperatura attorno ai 12-13°, campo in ottime condizioni. Spettatori: 6.802, di cui 4.708 abbonati e 53 ospiti.

Ammoniti: 34’ pt Hristov (S), 7’ st Davi (FCS), 11’ st Casiraghi (FCS), 14’ st Tait (FCS), 37’ st Rauti (FCS), 45’ st Falcinelli (S)

Calci d’angolo 6-4 (3-0); Recupero 4’(+1’) + 7’

Risultati 29a giornata Serie B

Parma-Brescia 2-1

Cosenza-Cittadella 0-0

Spezia-Sudtirol 2-1

Modena-FeralpiSalò 2-3

Pisa-Ternana 1-0

Catanzaro-Reggiana 0-1

Cremonese-Como 2-1

Lecco-Palermo domani ore 16.15 domani

Venezia-Bari ore 16.15 domani

Sampdoria-Ascoli ore 20.30 lunedi

Classifica Serie B

Parma 62 punti; Cremonese 56; Como 52; Venezia 51; Catanzaro 48; Palermo 46; Brescia 38; Pisa, Cittadella 37; Reggiana, Modena 36; Sudtirol 35; Sampdoria, Bari, Cosenza 34; Spezia 30; Ternana 29; Ascoli 28; FeralpiSalò 27; Lecco 21