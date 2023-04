Serie B, 31a giornata: a Cagliari prosegue la striscia positiva del Sudtirol. Tabellino

sabato, 1 aprile 2023

Cagliari – Dopo la sosta di una settimana, il campionato di Serie B si è rimesso in moto con la 31esima giornata, 12esima del girone di ritorno della Serie B. I biancorossi di mister Pierpaolo Bisoli, impegnati sul terreno della Unipol Domus con il Cagliari di Claudio Ranieri conquistano un prezioso e meritato pareggio con un gol per parte. Sardi in vantaggio con Lapadula al 30’ del primo tempo, pareggio di Larrivey su rigore al 42’ della ripresa. Foto @ Ufficio Stampa FCS – Foto Bordoni.

CRONACA

L’FC Südtirol prosegue la striscia positiva – iniziata con l’avvio del girone discendente – portando a 12 i risultati utili di consecutivi sette vittorie e cinque pareggi. La gara comincia con il Cagliari che impone un ritmo sostenuto, ma la prima vera e propria occasione è biancorossa: al 4’ Curto innesca in profondità De Col, cross dalla destra, conclusione al volo di Rover fuori bersaglio. Al 10’ gol annullato al Cagliari: traversone da sinistra di Azzi, respinta di Masiello conclusione a rete di Mancosu in mezza girata e palla in fondo al sacco, immediata revisione al monitor dell’arbitro Prontera che invalida la rete di Mancosu valutando che Lapadula in posizione irregolare ha influito sull’azione. Sardi pericolosi al 24’ con una violenta conclusione in diagonale dalla destra, in area di Zappa, ma Poluzzi si distende e manda la sfera in corner. Cagliari in vantaggio al 30’: Nandez di testa imbecca Lapadula che sulla prima conclusione trova Poluzzi pronto a smanacciare sulla traversa e poi sulla ribattuta insacca in tap-in con il mancino e firma il 16esimo centro personale stagionale: 1-0. Al 1’ di recupero del primo tempo Odogwu protegge palla e innesca Rover che arriva a tu per tu con Radunovic, piazza il sinistro e il portiere di casa compie un intervento strepitoso.

Ripresa: 11’ Lunetta cambia lato, palla De Col sulla destra, controllo e tiro potente, palla di poco a lato. 31’ Lapadula si trova a tu per tu con Poluzzi che respinge con bravura. Potente diagonale dei Luvumbo dalla sinistra, palla alta sul fondo al 36’. Occasionissima ospite al 39’: Radunovic si distende bene per neutralizzare una deviazione ravvicinata di Odogwu dopo una respinta su tiro di Lunetta. L’azione prosegue poi l’arbitro viene chiamato al Var e ravvisa la chiara mano di Zappa in area: calcio di rigore per l’FCS. Dal dischetto, al 42’, batte Larrivey: palla bassa alla sinistra di Radunovic che si sposta dall’altra. Al 45’ ci prova Zappa, palla tra le braccia di Poluzzi.

Lunedì prossimo, 10 aprile, giorno di Pasquetta, nella 32sima giornata, 13a di ritorno l’FC Südtirol tornerà in casa, allo Stadio Druso di Bolzano per incontrare il Bari. Calcio d’inizio alle ore 15.

TABELLINO

CAGLIARI – FC SÜDTIROL 1-1 (1-0)

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Azzi, Obert, Dossena (43’ st Falco), Zappa; Nandez (26’ st Kourfalidis), Makoumbou, Lella (16’ st Deiola), Mancosu (26’ st Luvumbo); Lapadula, Prelec (26’ st Altare). A disposizione: Aresti, Ciocci, Goldaniga, Viola, Barreca, Di Pardo. Allenatore: Claudio Ranieri

FC SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Celli (9’ st Lunetta), Masiello, Zaro, Curto (37’ st Larrivey); Rover, Siega (1’ st Schiavone), Fiordilino (26’ st Pompetti), De Col; Mazzocchi (1’ st Casiraghi), Odogwu. A disposizione: Minelli, Berra, Vinetot, Cissé, Eklu, Davi, Giorgini. Allenatore: Pierpaolo Bisoli

ARBITRO: Alessandro Prontera di Bologna

ASSISTENTI: Alessandro Lo Cicero di Brescia e Thomas Miniutti di Maniago

IV UFFICIALE: Stefano Milone di Taurianova

VAR: Eugenio Abbattista di Molfetta

AVAR: Matteo Gariglio di Pinerolo

RETI: 30’ pt 1:0 Lapadula (C), 41’ st 1:1 rig Larrivey (FCS).

NOTE: giornata primaverile, cielo sereno, temperatura attorno ai 20°; campo in ottime condizioni.

Ammoniti: 26’ pt Mazzocchi (FCS), 42’ pt Azzi (C), 3’ st Fiordilino (FCS), 7’ st Celli (FCS), 18’ st Dossena (C), 41’ st Zappa (C). Angoli: 9-2 (5-1). Recupero: 2’+ 6’+1’