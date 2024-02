Serie B, 24a giornata: Sudtirol e FeralpiSalò sconfitte. Risultati e classifica

sabato, 10 febbraio 2024

Bolzano – Una doppietta di Pohjanpalo e una rete di Zampano condannano il Sudtirol nella 24a giornata: il Venezia passa al Druso 3-0 e resta in scia di Como e Cremonese al quarto posto in classifica. La capolista Parma passa a Cittadella 2-1, stesso risultato per il Palermo sul campo della FeralpiSalò. Di seguito risultati e classifica aggiornata. Foto @ Ufficio Stampa FCS – Foto Bordoni.

Risultati 24a giornata Serie B

Como-Brescia 1-0

Cittadella-Parma 1-2

Cremonese-Reggiana 1-1

FeralpiSalò-Palermo 1-2

Modena-Cosenza 1-1

Sudtirol-Venezia 0-3

Bari-Lecco 1-0 (live)

Catanzaro-Ascoli 1-1 (live)

Pisa-Sampdoria 0-0 (live)

Ternana-Spezia domani

Classifica Serie B

Parma 51 punti; Cremonese, Como 45; Venezia 44; Palermo 42; Catanzaro, Cittadella 36; Modena 33; Brescia 32; Reggiana, Bari 30; Cosenza 29; Pisa, Sampdoria (-2) 28; Sudtirol 27; Ascoli 23; Ternana, FeralpiSalò, Spezia 21; Lecco 20.