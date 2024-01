Serie B, 20a giornata: il Sudtirol batte 1-0 la FeralpiSalò, il Brescia vince a Modena. Risultati e classifica

sabato, 13 gennaio 2024

Bolzano – Dopo la sosta a cavallo di fine anno e al termine del girone di andata, il campionato di Serie BKT 2023-2024 si è rimesso in moto con la ventesima giornata, prima dell’inedito girone di ritorno con calendario asimmetrico. Reduce dagli stop con la Reggiana e a Lecco, l’FC Südtirol, torna al successo e supera per 1-0 (0-0 al riposo) la Feralpisalò sul terreno dello Stadio Druso.

Nel decimo impegno tra le mura amiche, i biancorossi, guidati per la quinta volta da mister Federico Valente, conquistano tre punti preziosi grazie alla rete di Casiraghi (al 12esimo centro stagionale) nella ripresa. La gara si sblocca al 31’: grande lavoro di Pecorino, palla a Ciervo, che si invola sulla destra e piazza la palla in mezzo per Casiraghi, che si gira, si smarca e con lo scavetto insacca: 1:0.

Primo tempo. Affondo ospite al 13’, Compagnon conquista palla in area, sulla destra, resiste al contrasto di Masiello e prova la conclusione da posizione defilata, palla sull’esterno della rete. 28’ cross dalla banda mancina di Casiraghi sul primo palo per la testa di Merkaj che cerca di piazzare la palla, che colpisce il palo alla sinistra di Pizzignacco. 41’: sugli sviluppi di una punizione dalla sinistra di Casiraghi, la palla esce al limite dell’area per Ciervo, conclusione nello specchio della porta, Pizzignacco para. Poco dopo, gli ospiti pericolosi con Felici, Poluzzi respinge e poi Cagnano spazza in angolo. 43’ ripartenza biancorossa, palla in profondità a Casiraghi che si invola ed è atterrato al limite dell’area, punizione dello stesso Casiraghi, la barriera alza in angolo. 45 + 1’: Tait prolunga sul secondo palo, testa di Masiello da due passi, palla respinta dalla traversa.

Secondo tempo. Cross di Casiraghi al 4’, Butic prolunga di testa e sfiora l’autorete. 10’ ci prova Masiello da fuori, palla alta di poco. Balestrero innesca il sinistro al volo di Compagnon all’11, palla out di poco alla destra di Poluzzi. 13’ traversone di Broh in area per Merkaj, ben piazzato e pronto al tiro, Pizzignacco esce tempestivamente ed evita il rischio. 17’ uno-due in area Di Molfetta-Felici, conclusione di quest’ultimo in diagonale con il piatto aperto, palla fuori di poco. Prodigioso intervento di Poluzzi al 19’: angolo di Di Molfetta, testa in area di Ceppitelli, il portiere di casa vola sulla destra ed evita il gol. La gara si sblocca al 31’: grande lavoro di Pecorino, palla a Ciervo, che si invola sulla destra e piazza la palla in mezzo per Casiraghi, che si gira, si smarca e con lo scavetto insacca: 1:0.

FC SÜDTIROL – FERALPISALO’ 1-0 (0-0)

FC SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Cagnano, Scaglia, Masiello, Kofler (37’ st Giorgini); Ciervo (37’ st Cisco), Broh (22’ st Kurtic), Tait, Casiraghi; Merkaj (15’ st Pecorino), Rauti (37’ st Moutassime). A disposizione: Drago, Tschöll, Vinetot, Lunetta, Lonardi, Odogwu. Allenatore: Federico Valente

FERALPISALO’ (3-5-2): Pizzignacco; Martella, Ceppitelli, Balestrero (40’ st Sau); Felici, Di Molfetta (40’ st Pietrelli), Fiordilino (40’ st Hergheligiu), Kourfalidis (26’ st Zennaro), Bergonzi; Butic (33’ st La Mantia), Compagnon. A disposizione: Minelli, Volpe, Tonetto, Pilati, Verzelletti, Gjla. Allenatore: Marco Zaffaroni

ARBITRO: Matteo Marcenaro di Genova

ASSISTENTI: Filippo Valeriani di Ravenna e Stefano Galimberti di Seregno

IV UFFICIALE: Andrea Zoppi di Firenze

VAR: Antonio Di Martino di Teramo

AVAR: Salvatore Longo di Paola

RETE: 31’ st 1:0 Casiraghi (FCS).

NOTE: pomeriggio con cielo sereno, temperatura attorno ai 3-4°, campo in ottime condizioni.

Spettatori: 3.243 di cui 36 ospiti.

Ammoniti: 32’ pt Casiraghi (FCS), 34’ pt Martella (FS), 8’ st Fiordilino (FS), 18’ st Broh (FCS), 28’ st Balestrero (FS).

Calci d’angolo 6-6 (1-2); Recupero 0’+5’

Risultati 20a giornata Serie B

Catanzaro-Lecco 5-3

Bari-Ternana 3-1

Cittadella-Palermo 2-0

Como-Spezia 4-0

Modena-Brescia 1-2

Sudtirol-FeralpiSalò 1-0

Pisa-Reggiana 1-3

Cremonese-Cosenza domani

Parma-Ascoli domani

Venezia-Sampdoria domani

Classifica Serie B

Parma 41 punti; Como 38; Cittadella 36; Venezia 35; Catanzaro 33; Cremonese, Palermo 32; Brescia, Modena 28; Bari, Reggiana 26; Sudtirol, Sampdoria (-2) 23; Pisa 22; Cosenza 21; Lecco 20; Ternana 18; Ascoli, Spezia 17; FeralpiSalò 14