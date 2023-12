Serie B, 18a giornata: Sudtirol ko in casa, vincono FeralpiSalò e Brescia, pari Lecco a Venezia. Risultati e classifica

sabato, 23 dicembre 2023

Bolzano – Nella diciottesima e penultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie BKT 2023-2024, l’FC Südtirol, dopo due trasferte di fila, torna in casa allo Stadio Druso per incontrare la matricola Reggiana di Alessandro Nesta. Termina 2-3 (1-1 al riposo).

Le bresciane FeralpiSalò e Brescia vincono 3-2 in trasferta, rispettivamente contro Sampdoria e Catanzaro. Pari Lecco a Venezia nonostante l’inferiorità numerica.

Risultati 18a giornata Serie B

Cittadella-Spezia 4-1

Como-Palermo 3-3

Cremonese-Modena 4-0

Parma-Ternana 3-1

Venezia-Lecco 2-2

Catanzaro-Brescia 2-3

Bari-Cosenza 0-0

Pisa-Ascoli 1-0

Sampdoria-FeralpiSalò 2-3

Sudtirol-Reggiana 2-3

Classifica Serie B

Parma 38 punti; Venezia 34; Cremonese, Cittadella, Como 32; Catanzaro 30; Palermo 29; Modena 27; Brescia 25; Sampdoria(-2), Bari 22; Cosenza, Pisa 21; Sudtirol, Reggiana 20; Ternana, Lecco 17; Ascoli, Spezia 16; FeralpiSalò 13.

SUDTIROL-REGGIANA

Nel nono impegno tra le mura amiche dei biancorossi, guidati per la terza volta da mister Federico Valente, vanno subito sotto. Al 2’ Bianco raccoglie una corta respinta della difesa di casa e da fuori area piazza la palla alla destra di Poluzzi per lo 0-1. Al 28’ l’1-1: punizione di Casiraghi da oltre venti metri di Casiraghi, testa in area di Giorgini e palla che arriva sul piede sinistro di Masiello che insacca da posizione ravvicinata e defilata. Primo gol in biancorosso per l’esperto difensore. Ospiti di nuovo in vantaggio al 7’ della ripresa: cross teso dalla destra di Fiamozzi sul secondo palo per il colpo di testa ravvicinato di Girma: 1-2. Al 32’ allunga Gondo e subito dopo, al 36’ accorcia Casiraghi su rigore per fallo di Fiamozzi su Lunetta.

Primo tempo. 2’: accelerazione lungo la corsia mancina di Pieragnolo che mette in mezzo per Gondo pronto a colpire a porta vuota, ma in spaccata Masiello mette in angolo. Sugli sviluppi del corner dalla sinistra, Peeters libera di testa mettendo involontariamente la palla sul destro di Bianco che con una conclusione precisa trova l’angolo alla destra di Poluzzi firmando il vantaggio ospite: 0-1. I biancorossi reagiscono con le conclusioni di Merkaj prima e Casiraghi poi, murate dal muro granata. Kabashi ci prova al 12’, palla sul fondo. 17’ gran conclusione da oltre venti metri di Rauti di poco sul fondo. Ciervo appoggia per Giorgini al 22’, conclusione velenoso tiro cross con palla che rimbalza davanti a Bardi che non si fa sorprende, sugli sviluppi dell’azione assist di Rauti per Tait che batte al volo da fuori e calcia alto. Corre il 28’ quando Casiraghi pennella da oltre venti metri un assist in area per Giorgini, che fa sponda sul palo di destra per il diagonale ravvicinato di Masiello da posizione molto defilata: palla in rete per l’1-1.

Secondo tempo. 7’ cross teso dalla destra di Fiamozzi sul secondo palo per il colpo di testa ravvicinato di Girma che firma l’1-2. 17’ Kabashi calcia alto da fuori area. 32’ Gondo dalla sinistra conclude sul primo palo, leggera deviazione di Vinetot, palla in gol: 1-3. 34’ Fiamozzi colpisce in area Lunetta, calcio di rigore: batte Casiraghi che spiazza Bardi per il 2-3 al 36’. Al 44’ Masiello lancia lungo in area, sponda di Pecorino per il neoentrato e debuttante Moutassime che manca una clamorosa occasione a tu per tu con il portiere ospite. Gran girata di Pecorino al 3’ di recupero, palla tra le braccia di Bardi.

FC SÜDTIROL – REGGIANA 2-3 (1-1)

FC SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Cagnano (25’ st Lunetta), Masiello, Vinetot, Giorgini (43’ st Kofler); Casiraghi, Tait, Peeters, Ciervo (25’ st Cisco); Rauti, Merkaj (43’ st Moutassime). A disposizione: Drago, Tschoell, Ghiringhelli, Pecorino, Cuomo, Broh, Lonardi. Allenatore: Federico Valente

REGGIANA (3-5-2): Bardi; Sampirisi, Romagna, Szyminski; Fiamozzi, Portanova (15’ st Antiste), Kabashi, Bianco, Pieragnolo (28’ st Libutti); Girma (28’ st Crnigoj), Gondo (45’+4’ st Varela). A disposizione: Satalino, Sposito, Cigarini, Lanini, Nardi, Marandalli, Melegoni. Allenatore: Alessandro Nesta

ARBITRO: Marco Di Bello di Brindisi

ASSISTENTI: Giorgio Peretti di Verona e Salvatore Affatato di Verbano Cusio Ossola

IV UFFICIALE: Matteo Canci di Carrara

VAR: Daniele Chiffi di Padova

AVAR: Luca Zufferli di Udine

RETI: 2’ pt 0:1 Bianco (RE), 28’ pt 1:1 Masiello (FCS), 7’ st 1:2 Girma (RE), 32’ st 1:3 Gondo (RE), 36’ st 2-3 rigore Casiraghi (FCS)

NOTE: pomeriggio con cielo sereno, temperatura attorno a 8-9°, vento a tratti, campo in ottime condizioni. “Avis Day” con una serie di eventi per sensibilizzare sulla donazione di sangue.

Spettatori: 3845, di cui 624 ospiti.

Ammoniti: 10’ pt Masiello (FCS), 32’ pt Kabashi (RE), 36’ pt Bianco (RE), 16’ st Casiraghi (FCS), 41’ st Cisco (FCS), 45’ st Bardi (RE).

Espulso: 6’ st Cigarini (RE) dalla panchina.

Calci d’angolo 0-1 (0-1); Recupero 1’+5’