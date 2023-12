Serie B, 16a giornata: perdono Sudtirol, FeralpiSalò e Lecco. Risultati e classifica

sabato, 9 dicembre 2023

Bari – Sabato importante per la stagione di Serie B: il cambio di allenatore non basta al Sudtirol per invertire la rotta, con gli altoatesini sconfitti anche a Bari. Il Lecco perde un importante scontro salvezza sul campo della Sampdoria, FeralpiSalò ko a Terni. La Cremonese nonostante l’uomo in meno nella ripresa riesce a far suo il big match dello Zini contro il Venezia.

BARI-SUDTIROL

Ai biancorossi non basta il cuore. Nella sedicesima giornata del girone d’andata del campionato di Serie BKT 2023-2024, l’FC Südtirol, in inferiorità numerica dal 15’ del primo tempo, cede per 2-1 al Bari (1-1 al riposo) sul terreno dello Stadio San Nicola.

L’ottavo impegno fuori dalle mura amiche dei biancorossi, guidati per la prima volta da mister Federico Valente, si mette subito in salita per il rosso diretto a Cuomo in seguito ad un intervento su Sibili. La gara si sblocca al 25’: Lunetta interviene su Ricci in area, il giocatore di casa finisce a terra, l’arbitro Cossu concede il rigore, Sibilli calcia basso alla sinistra di Poluzzi, che intuisce l’angolo, ma non ci arriva per pochissimo: 1-0. Gli ospiti ristabiliscono la parità al 36’ con il tocco in mischia di Vinetot: 1-1. Nella ripresa il gol del vantaggio barese firmato da capitan Di Cesare al 26’.

Primo tempo. Casiraghi ci prova da fuori al 3’, tiro murato da Di Cesare. Ghiotta occasione ospite al 9’: primo angolo della gara dalla destra, Casiraghi mette in mezzo per la testa di Rauti, Brenno smanaccia, sulla respinta Lunetta non inquadra la porta da due passi. Al 13’ Sibilli viene contrastato prima da Ghiringhelli e poi da Cuomo: ammonizione per il primo ed espulsione per quest’ultimo dopo il consulto al Var. FCS in dieci: al 19’ entra Vinetot per Rauti per passare dal 4-2-3-1 al 4-4-1.

Al 17′ Aramu batte la punizione da 25 metri, il pallone rimbalza davanti a Poluzzi che riesce a deviare in corner, sugli sviluppi cross di Aramu, flipper in area di rigore e palla in angolo.

Al 25’ Lunetta interviene su Ricci in area, il giocatore di casa finisce a terra, l’arbitro Cossu concede il rigore, Sibilli calcia basso alla sinistra di Poluzzi, che intuisce l’angolo, ma non ci arriva per pochissimo: 1-0. Ospiti vicini al pareggio al 35’: bella giocata di Ghiringhelli, tiro di Lunetta e deviazione in corner di Brenno, sugli sviluppi del corner, al 36’, Vinetot in mischia trova il pertugio per insaccare e ristabilire le distanze. 45’ Casiraghi innesca Merkaj in area, tempestiva uscita di Brenno.

Secondo tempo. 19’ punizione dalla sinistra di Achik, spizza Sibilli, Tait anticipa bene Edjouma. Padroni di casa in vantaggio al 26’: Benali crossa dalla destra, Ghiringhelli respinge, palla sui piedi di De Cesare che insacca con un diagonale in area dalla sinistra: 2-1.

BARI – FC SÜDTIROL 2-1 (1-1)

BARI (4-3-3): Brenno; Pucino (1’ st Dorval), Di Cesare, Vicari, Ricci; Koutsoupias (36’ st Maita), Benali (45’ + 3’ st Bellomo), Acampora (1’ st Edjouma); Aramu (28’ st Morachioli), Sibilli, Achik. A disposizione: Pissardo, Matino, Menez, Faggi, Zuzek, Ahmetaj, Frabotta. Allenatore: Pierpaolo Marino

FC SÜDTIROL (4-2-3-1): Poluzzi; Davi, Cuomo, Giorgini, Ghiringhelli (31’ st Cisco); Tait, Peeters; Casiraghi (31’ st Cagnano), Rauti (19’ pt Vinetot), Lunetta (20’ st Ciervo); Merkaj (20’ st Pecorino). A disposizione: Drago, Arlanch, Broh, Shiba, Kofler, Moutassime, Lonardi. Allenatore: Federico Valente

ARBITRO: Francesco Cosso di Reggio Calabria

ASSISTENTI: Andrea Zingarelli di Siena e Fabrizio Aniello Ricciardi di Ancona

IV UFFICIALE: Signor Valerio Pezzopane de L’Aquila

VAR on site: Matteo Gariglio di Pinerolo

AVAR on site: Oreste Muto di Torre Annunziata

RETI: 25’ pt 1:0 rigore Sibilli (B), 36’ pt 1:1 Vinetot (FCS), 26’ st 2:1 de Cesare (B).

NOTE: pomeriggio con cielo velato, temperatura attorno ai 10-12°, campo in buone condizioni.

Spettatori: 13.583 (8.809 abbonati; 48 ospiti)

Ammoniti: 14’ pt Ghiringhelli (FCS), 20’ pt Acampora (B), 39’ pt Peeters (FCS), 16’ st Vinetot (FCS), 30’ st Davi (FCS), 30’ st Sibilli (B), 39’ st Ricci (B). Espulsione: 15’ pt Cuomo (FCS).

Calci d’angolo 10-5 (3-3); Recupero 5’ + 5’ (+1’)

Risultati e marcatori 16a giornata Serie B

Ascoli-Spezia 1-2

22′ Verde rig. (S), 51′ Bellusci (A), 89′ Hristov (S)

Bari-Sudtirol 2-1

25′ Sibilli rig. (B), 36′ Vinetot (S), 71′ Di Cesare (B)

Cittadella-Cosenza 2-0

12′ Vita (CI), 27′ Salvi (CI)

Cremonese-Venezia 1-0

80′ Ravanelli (C)

Sampdoria-Lecco 2-0

39′ e 71′ Esposito (S)

Ternana-FeralpiSalò 2-1

42′ Distefano (T), 52′ Tonetto (F), 68′ Lucchesi (T)

da giocare

Catanzaro—Pisa 0-0

Como-Modena

Parma-Palermo

Reggiana-Brescia

Classifica Serie B

Parma, Venezia 33 punti; Cremonese 29; Catanzaro, Como, Cittadella 28; Modena 26; Palermo 24; Bari 21; Sampdoria (-2), Cosenza, Pisa 19; Brescia 18; Sudtirol 17; Reggiana, Lecco 16; Ternana 14; Ascoli, Spezia 13; FeralpiSalò 7