Serie B, 15a giornata: vincono Lecco e Brescia, Sudtirol ko in casa col Como. Risultati e classifica

domenica, 3 dicembre 2023

Lecco – Dopo la capolista Parma, un altro scalpo per il Lecco al Rigamonti Ceppi. I blucelesti battono 1-0 il Bari davanti al proprio pubblico nel match valevole per la 15a giornata di Serie B grazie alla rete di Buso nella ripresa. Sorride anche l’altra sponda del Lario: il Como batte a domicilio il Sudtirol con lo stesso punteggio grazie alla marcatura di Abildgaard ed è terzo a cinque punti dalla vetta della classifica. 3-1 del Brescia contro la Sampdoria, sorpasso completato in classifica e qualche segnale di risveglio per le Rondinelle. Di seguito risultati e classifica aggiornata di Serie B.

Risultati 15a giornata Serie B

Palermo-Catanzaro 1-2

Cosenza-Ternana 1-3

FeralpiSalò-Cittadella 0-1

Modena-Reggiana 2-1

Pisa-Cremonese 0-0

Venezia-Ascoli 3-1

Spezia-Parma 0-1

Brescia-Sampdoria 3-1

Lecco-Bari 1-0

Sudtirol-Como 0-1

Classifica Serie B

Parma, Venezia 33 punti; Como 28; Catanzaro 27; Cremonese, Modena 26; Cittadella 25; Palermo 24; Cosenza 19; Brescia, Pisa, Bari 18; Sudtirol 17; Sampdoria (-2), Reggiana, Lecco 16; Ascoli 13; Ternana 11; Spezia 10; FeralpiSalò 7.

SUDTIROL-COMO 0-1

FC Südtirol-Como termina 0-1 (0-0 al riposo). Sul terreno dello Stadio Druso di Bolzano, nella quindicesima giornata del girone di andata della Serie BKT 2023-2024, la formazione di mister Pierpaolo Bisoli disputa l’ottava gara casalinga contro i lariani guidati – ad interim – da metà novembre da Cesc Fabregas, il 36enne spagnolo con alle spalle una carriera da giocatore di assoluto rilievo internazionale.

La gara, dopo un ottimo primo tempo dei padroni di casa, si sblocca al 28’ della ripresa sugli sviluppi di un corner sulla deviazione di un tiro di Abildgaard. Proprio lo stesso Abildgaard raccoglie il pallone da posizione angolata e calcia con un diagonale chirurgico che porta la squadra di Fabregas in vantaggio e decide le sorti della gara.

Primo tempo. Dopo 25” ghiotta occasione biancorossa: Pecorino conquista palla, Tait a rimorchio serve al centro dell’area per lo stesso Pecorino, sponda per la conclusione al volo di Rauti murata da un avversario, palla in corner. 7’ Pecorino dal fondo mancini mette in mezzo una palla d’oro che attraversa tutto lo specchio della porta. Barba mette in mezzo dalla sinistra per Verdi al 28’, conclusione potente al volo palla sopra la traversa. 38’ velenoso tiro cross a giro dal vertice sinistro dell’area lariana di Casiraghi, sul secondo palo Lunetta manca l’aggancio. 42’ punizione insidiosa di Verdi da una ventina di metri con il sinistro, Poluzzi smanaccia in angolo.

Secondo tempo. 5’ punizione ospite da fuori area, Verdi calcia in porta, Poluzzi respinge e la difesa allontana. 14’ cross dalla destra di Giorgini viene deviato verso Lunetta che prova la conclusione al volo dal fondo, palla murata, corner biancorosso. 27’ conclusione di Abildgaard respinta in angolo, sugli sviluppi del tiro dalla bandierina la palla viene spizzata da un biancorosso, arriva sui piedi di Abildgaard che controlla e insacca da dentro l’area: 0-1 al 28’. 31’ ripartenza ospite, cambio gioco su Ioannou che serve Verdi, tiro e palla tra le braccia di Poluzzi. 36’ diagonale di Broh fuori bersaglio.

FC SÜDTIROL – COMO 0-1 (0-0)

FC SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Davi (33’ st Cagnano), Masiello, Cuomo, Giorgini (42’ st Cisco); Casiraghi, Peeters (1’ st Broh), Tait, Lunetta (33’ st Ciervo); Pecorino, Rauti (21’ st Merkaj). A disposizione: Drago, Dregan, Ghiringhelli, Shiba, Lonardi. Allenatore: Pierpaolo Bisoli

COMO (4-2-3-1): Semper; Curto, Odenthal, Barba, Ioannou (34’ st Sala); Kone (34’ st Bellemo), Abildgaard; Da Cunha (45’ st Vignali), Verdi (34’ st Gabrielloni), Cassandro, Cutrone (45’ st Kerrigan). A disposizione: Vigorito, Solini, Chaja, Bianco, Cerri, Rispoli. Allenatore: Francesc “Cesc” Fabregas

ARBITRO: Davide Di Marco di Ciampino

ASSISTENTI: Alex Cavallina di Parma e Antonio Severino di Campobasso

IV UFFICIALE: Mattia Drigo di Portogruaro

VAR: Daniele Paterna di Teramo

AVAR: Eugenio Abbattista di Molfetta

RETE: 28’ st 0-1 Abildgaard (C).

NOTE: pomeriggio con cielo sereno, temperatura attorno ai 5°, campo in buone condizioni. Spettatori: 3.169, ospiti: 397

Ammoniti: 29’ pt Curto (C), 35’ pt Verdi (C), 28’ st Kone (C), 45’+2’ Masiello (FCS).

Calci d’angolo 7-2 (3-1). Recupero: 0’ + 6’.