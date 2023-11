Serie B, 14a giornata: perdono Lecco, Sudtirol e FeralpiSalò, Venezia raggiunge Parma in vetta. Risultati e classifica

sabato, 25 novembre 2023

Cittadella – Termina con la battuta d’arresto per 2-1 (1-0 al riposo) sul campo del Cittadella la tredicesima partita di campionato del Südtirol, impegnato nella settima gara esterna. Nella quattordicesima giornata del girone di andata della Serie BKT 2023-2024, la formazione di mister Pierpaolo Bisoli torna in campo dopo la sosta per le nazionali e incappa nel terzo stop di fila in una giornata in cui perdono in trasferta anche Lecco e FeralpiSalò e in cui il Parma è raggiunto in vetta dal Venezia. Foto @Bordoni.

CITTADELLA-SUDTIROL

Sul terreno dello Stadio Piercesare Tombolato, lo score lo aprono i granata padroni di casa al 24’, quando Cassano prova a tirare dopo un intervento di Masiello, ma la palla diventa un casuale assist al bacio per Pandolfi che di prima insacca: 1-0. A ristabilire la parità ci pensa Casiraghi all’11’ della ripresa: stop di petto in area e tiro rasoterra in diagonale dalla sinistra con palla alle spalle di Kastrati per l’1-1. Il Cittadella torna in vantaggio al 21’ sugli sviluppi di un corner dalla destra traversone di Pavan, sponda di Negro, palla al neo-entrato Pittarello, che tira potente e insacca: 2-1.

Primo tempo. Primo angolo per il Cittadella al 4’ battuto sul primo palo, dove Merkaj fa buona guardia e di testa la mette fuori. 11’: Casiraghi dalla sinistra mette un pallone in mezzo all’area per la testa di Merkaj che lo mette fuori di poco. La gara si sblocca al 24’, quando Cassano prova a tirare dopo un intervento di Masiello, ma la palla diventa un casuale assist al bacio per Pandolfi che di prima insacca: 1-0. Punizione ospite al 27’: Negro su Merkaj, Casiraghi piazza una palla tagliata sul primo allontanata dalla difesa di casa. Punizione per i padroni di casa al 31’: Danzi sul primo palo e, sulla respinta, conclusione al volo di Carriero da fuori area. 34’ punizione dalla destra di Casiraghi, palla in area, Kastrati smanaccia e allontana. Vita ci prova da fuori al 43’, palla sul fondo di poco.

Secondo tempo. 2’ Forneau vede un fallo di mano in area granata di Danzi, lungo consulto con il Var e azione rivista al monitor prima della decisione di proseguire. Occasionissima biancorossa al 9’, Cagnano fa partire una potente conclusione al volo, Kastrati smanaccia a terra. E’ il preludio al pareggio, che arriva all’11’ quando Casiraghi stoppa di petto il pallone, entra in area e calcia rasoterra in diagonale dalla sinistra insaccando il pallone alle spalle di Kastrati per l’1-1.

24’ cross di Carissoni sul secondo palo, Cassano controlla e calcia con potenza, grande respinta di Poluzzi, Casiraghi blocca il secondo tentativo di Cassano, poi Cassano ci prova ancora e Poluzzi compie un altro intervento decisivo, poi Carriero spara alto. Il Cittadella torna in vantaggio al 21’ sugli sviluppi di un corner dalla destra traversone di Pavan, sponda di Negro, palla al neoentrato Pittarello, che tira potente e insacca: 2-1.

CITTADELLA – FC SÜDTIROL 2-1 (1-0)

CITTADELLA (4-3-2-1): Kastrati; Salvi, Pavan, Negro, Carissoni; Vita, Danzi (36’ st Frare), Carriero (17’ st Amatucci); Cassano (36’ st Magrassi), Maistrello (17’ st Pittarello); Pandolfi (25’ st Baldini). A disposizione: Maniero, Angeli, Mastrantonio, Kornvig, Rizza, Giraudo. Allenatore: Edoardo Gorini

FC SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Davi (1’ st Cagnano), Masiello, Giorgini, Ghiringhelli (38’ Cisco); Casiraghi, Broh (38’ st Lunetta), Peeters (1’ st Ciervo), Tait; Pecorino (22’ st Odogwu), Merkaj. A disposizione: Drago, Arlanch, Cuomo, Rauti, Shiba, Lonardi. Allenatore: Pierpaolo Bisoli

ARBITRO: Francesco Fourneau di Roma 1

ASSISTENTI: Claudio Barone di Roma 1 e Ivan Catallo di Frosinone

IV UFFICIALE: Edoardo Gianquinto di Parma

VAR: Lorenzo Maggioni di Lecco

AVAR: Michael Fabbri di Ravenna

RETI: 24’ pt 1:0 Pandolfi (C), 11’ st Casiraghi (FCS), 21’ st Pittarello (C).

NOTE: pomeriggio ventoso con cielo sereno, temperatura attorno ai 10°, campo in ottime condizioni. Pallone rosse e iniziative a favore della campagna di sensibilizzazione in occasione della Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Spettatori: 3.043 (abbonati 1.767, paganti 1.276, ospiti 100).

Ammoniti: 31’ pt Peeters (FCS), 33’ pt Carissoni (C), 36’ Casiraghi (FCS), 10’ st Pandolfi (C), 31’ st Baldini (C), 31’ st Poluzzi (FCS), 34’ st Tait (FCS), 44’ st Masiello (FCS).

Angoli: 4-2 (2-1). Recupero: 1’ + 6’.

Risultati 14a giornata Serie B

Sampdoria-Spezia 2-1

Bari-Venezia 0-3

Cittadella-Sudtirol 2-1

Como-FeralpiSalò 2-1

Cremonese-Lecco 1-0

Parma-Modena 1-1

Reggiana-Ascoli 1-1

Pisa-Brescia 1-1 (in corso)

Catanzaro-Cosenza domani

Ternana-Palermo domani

Classifica Serie B

Parma, Venezia 30 punti; Cremonese 25; Como 24; Palermo, Modena 23; Cittadella 22; Catanzaro 21; Cosenza 19; Bari 18; Pisa 17; Sudtirol, Sampdoria (-2), Reggiana 16; Brescia 14; Ascoli 13; Lecco 12; Spezia 10; Ternana, FeralpiSalò 7