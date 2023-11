Serie B, 12a giornata: Brescia ko, pari FeralpiSalò. Risultati e classifica

sabato, 4 novembre 2023

Cittadella – Sabato con poche luci e tante ombre per le compagini bresciane in Serie B. Il Brescia perde a Cittadella 3-2 confermando il proprio momento negativo: decisiva la rete nel finale di Maistrello. Un punto invece per la FeralpiSalò a Cosenza: Butic risponde al vantaggio iniziale dei padroni di casa segnato da Venturi. Di seguito risultati e classifica aggiornata.

Risultati 12a giornata Serie B

Bari-Ascoli 1-0

Catanzaro-Modena 1-2

Cittadella-Brescia 3-2

Cosenza-FeralpiSalò 1-1

Pisa-Como 1-1

Ternana-Venezia 0-1

Sampdoria-Palermo 1-0

Cremonese-Spezia domani

Parma-Sudtirol domani

Reggiana-Lecco domani

Classifica Serie B

Parma* 26 punti; Venezia 24; Modena 22; Catanzaro 21; Palermo* 20; Como* 18; Bari 17; Sudtirol, Cosenza, Cremonese*, Cittadella 16; Reggiana* 14; Brescia**, Pisa 13; Ascoli 12; Sampdoria (-2) 10; Spezia** 8; Lecco*** 7; Ternana, FeralpiSalò 6.