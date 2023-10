Serie B, 11a giornata: tris Sudtirol, tonfo FeralpiSalò. Risultati e classifica

sabato, 28 ottobre 2023

Bolzano – Nell’11a giornata di Serie B rallenta il Catanzaro, sconfitto a Como di misura. Vince il Sudtirol, lasciando la Sampdoria nei bassifondi della classifica. Tonfo casalingo (0-3) della FeralpiSalò contro la Reggiana nonostante il cambio di allenatore, coi Leoni del Garda sempre più in difficoltà in classifica. Di seguito risultati e classifica e racconto di Sudtirol-Sampdoria 3-1.

Risultati 11a giornata Serie B

Cittadella-Cremonese 1-2

Como-Catanzaro 1-0

FeralpiSalò-Reggiana 0-3

Spezia-Cosenza 0-0

Sudtirol-Sampdoria 3-1

Ascoli-Parma 1-2 ore 16.15

Brescia-Bari domani

Modena-Ternana domani

Palermo-Lecco domani

Venezia-Pisa domani

Classifica Serie B

Parma 26 punti; Catanzaro 21; Palermo** 20; Venezia* 18; Como* 17; Sudtirol*, Cremonese, Modena* 16; Cosenza 15; Reggiana 14; Brescia***, Cittadella 13; Ascoli, Pisa* 12; Bari* 11; Spezia* 8; Sampdoria (-2) 7; Ternana* 6; FeralpiSalò 5; Lecco*** 4.

*: una partita in meno

FC Südtirol-Sampdoria 3-1 (0-0)

Termina in gloria la decima partita di campionato dei biancorossi, impegnati nella quinta gara interna. Nell’undicesima giornata del girone di andata della Serie BKT 2023-2024, la formazione di mister Pierpaolo Bisoli si impone sul terreno dello Stadio Druso di Bolzano (sold out) ai blucerchiati genovesi guidati da Andrea Pirlo, espulso nel finale.

La gara si sblocca al 9’ della ripresa: corner di Giordano dalla destra, girata di testa in area in mischia di Gonzalez, Poluzzi respinge ma non riesce ad evitare il gol del vantaggio ospite. Il pareggio arriva al 32’, spettacolare girata di Odogwu in area, la palla centra la traversa e supera la linea di porta, sulla respinta Merkaj insacca di testa per la certezza del gol dell’1-1. Rete attribuita ad Odogwu. 41’: Cisco semina tutti sulla destra, dal cross esce un tiro che si stampa sulla traversa. Il vantaggio biancorosso arriva in pieno recupero, quando Ghirardi atterra in area Merkaj che conquista il calcio di rigore, che Casiraghi calcia alla perfezione firmando il 2-2. Il tris lo cala al 9’ di recupero Pecorino, finalizzando un contropiede in modo impeccabile. I biancorossi piegano con pieno merito la Sampdoria, retrocessa dalla scorsa serie A.

Primo tempo. La prima occasione è biancorossa, al 7’: fuga di Rover sulla fascia mancina saltando tre avversari, assist da dentro l’area per Odogwu ben controllato, Stankovic esce e blocca la palla a terra. Al 43’ ci prova Esposito, al volo, da fuori area, Poluzzi para a terra.

Secondo tempo. Depaoli prova il tiro-cross dalla destra, al 4’, palla tra le braccia di Poluzzi. Al 9’ corner blucerchiato dalla destra, calcia Giordano a rientrare, in area Gonzalez anticipa tutti e angola di testa, Poluzzi si tuffa sulla destra, respinge, ma non riesce ad evitare il gol: 0-1. Al 17’, Casiraghi riceve sulla sinistra, vince due rimpalli, si accentra e, sbilanciato, fa partire un destro che esce di poco alla destra di Stankovic. 19’ cross di Depaoli per Esposito, che controlla bene e tira, conclusione murata, sulla respinta Kasami calcia largo. Punizione di Casiraghi al 23’ direttamente in porta, blocca Stankovic. 25’ pregevole incursione dalla destra di Cisco, ghiotto assist sotto porta per Merkaj, anticipato da Depaoli che rischia l’autorete. Al 32’ arriva il pareggio: girata di Odogwu in area, la palla centra la traversa e supera la linea di porta: sulla respinta Merkaj insacca di testa per la certezza del gol dell’1-1. Rete attribuita ad Odogwu. 41’: Cisco semina tutti sulla destra, dal cross esce un tiro che si stampa sulla traversa. Conclusione di Borini tra le braccia di Poluzzi su cross dalla sinistra di De Luca. Al 3’ dei quattro minuti di recupero Casiraghi innesca sotto porta Merkaj, Ghilardi lo atterra e Pezzuto concede il rigore. Dagli undici metri batte Casiraghi: cannonata centrale sotto la traversa e gol del 2-1. Il tris lo cala al 9’ di recupero Pecorino, finalizzando un contropiede in modo impeccabile.

FC SÜDTIROL – SAMPDORIA 3-1 (0-0)

FC SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Giorgini, Vinetot, Masiello, Davi; Ciervo (18’ st Cisco), Tait (43’ st Broh), Peeters, Rover (10’ st Merkaj); Odogwu (43’ st Pecorino), Rauti (1’ st Casiraghi).

A disposizione: Drago, Cagnano, Ghiringhelli, Siega, Cuomo, Kofler, Lonardi.

Allenatore: Pierpaolo Bisoli

SAMPDORIA (4-3-1-2): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Giordano; Kasami (36’ st Girelli), Yepes (45’+1’ Ricci), Vieira; Verre (19’ st Askildsen); Borini (45’+1’ st La Gumina), Esposito (36’ st De Luca).

A disposizione: Tantalocchi, Ravaglia, Panada, Conti, Buyla, Delle Monache.

Allenatore: Andrea Pirlo

ARBITRO: Ivano Pezzuto di Lecce

ASSISTENTI: Vito Mastrodonato di Molfetta e Federico Longo di Paola

IV UFFICIALE: Mauro Gangi di Enna.

VAR: Valerio Marini di Roma 1

AVAR: Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore

RETI: 9’ st 0:1 Gonzalez (S), 32’ st 1:1 Odogwu (FCS), 45’+5’ st 2:1 Casiraghi (FCS), 45’+9’ st 3: 1 Pecorino (FCS).

NOTE: pomeriggio con cielo sereno, temperatura attorno ai 18°, campo in ottime condizioni.

Spettatori: 5.509 di cui 626 ospiti (sold out)

Ammoniti: 17’ pt Rover (FCS), 7’ st Davi (FCS), 11’ st Kasami (S)., 15’ st Gonzalez (S), 28’ st Tait (FCS), 34’ st Bisoli (FCS). Espulsi: 45’+7’ st mister Pirlo (S), 45’+7’ prep. atl. Bertelli (S)

Angoli: 2-9 (1-4).

Recupero: 2’ + 4’ (+5’).