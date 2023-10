Serie B, 10a giornata: tre punti d’oro per il Sudtirol a Cremona. Risultati e classifica

sabato, 21 ottobre 2023

Cremona – Termina con una preziosa vittoria corsara per 1-0 (0-0 al riposo) la nona partita di campionato dell’FC Südtirol, impegnato nella quinta gara esterna. Nella decima giornata del girone di andata della Serie BKT 2023-2024, la formazione di mister Pierpaolo Bisoli espugna il terreno dello Stadio Giovanni Zini di Cremona contro la Cremonese, formazione retrocessa dalla Serie A al termine della scorsa stagione. Decide la gara la rete messa a segno al 39’ della ripresa quando Cisco taglia in due la difesa avversaria, supera in velocità Quagliata sulla destra e mette il pallone in mezzo per Odogwu, e trova la deviazione di Ravanelli che beffa Sarr: 0-1.

Nell’occasione, il capitano biancorosso Fabian Tait supera il suo predecessore Hannes Fink nella speciale graduatoria che raccoglie i numeri di partite di tutti i tempi indossando la casacca dell’FCS. Con 336 gettoni di presenza in due lustri, Tait si issa sul secondo posto della classifica, dietro solo ad Hans Rudi Brugger, al comando con 368 partite.

Primo tempo. Primo acuto al 9’: angolo dalla destra di Castagnetti, testa in area di Vazquez, palla tra le braci di Poluzzi. Sul capovolgimento di fronte occasione ospite: appoggio di Odogwu a servire Tait, imbucata per Rover che si allunga leggermente il pallone e si fa chiudere dalla uscita di Sarr, che prima perde e poi recupera palla prima della scivolata di Rauti. Al 17’ Coda innesca Zanimacchia al limite, conclusione angolata, Poluzzi ci distende in tuffo sulla sinistra e respinge. 42’: Ciervo per Rover, destro dal limite tra le braccia di Sarr. 45’+1’ ci prova Vazquez, palla tra le braccia di Poluzzi.

Secondo tempo. Confusione in area ospite al 10’ sugli sviluppi di un corner, l’arbitro concede il fallo sul Poluzzi. Potente conclusione al volo, in area di Okereke al 13’ deviata in angolo, poi lungo check-var senza esito alcuno. Okereke ci prova anche al 22’ con un tiro incrociato, Poluzzi si tuffa e respinge in angolo. Risponde Odogwu al 27’ spedendo sull’esterno della rete. Occasionissima ospite al 28’: azione personale di Cisco che arriva fino al limite dell’area e centra il palo. Il pallone arriva sui piedi di Odogwu che ribatte in rete ma l’arbitro annulla il gol per la posizione irregolare del centravanti.

Il vantaggio ospite arriva al 39’ Cisco taglia in due la difesa avversaria, supera in velocità Quagliata sulla destra e mette il pallone in mezzo per Odogwu, deviazione di Ravanelli che beffa Sarr: 0-1.

CREMONESE – FC SÜDTIROL 0-1 (0-0)

CREMONESE (3-4-1-2): Sarr; Ravanelli; Bianchetti, Antov (27’ st Sekulov); Zanimacchia (27’ st Qualiata), Collocolo (35’ st Pickel), Castagnetti, Sernicola; Vazquez (35’ st Tsadjout); Okereke (23’ st Bonaiuto), Coda. A disposizione: Jungdal, Ciofani, Tuia, Ghiglione, Abrego, Majer, Bertolacci. Allenatore: Giovanni Stroppa

FC SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Davi, Masiello, Vinetot, Giorgini; Ciervo (41’ st Kofler), Tait, Peeters (34’ st Broh), Rover (17’ st Cisco); Rauti (1’ st Casiraghi), Odogwu (41’ st Pecorino). A disposizione: Drago, Cagnano, Ghiringhelli, Siega, Cuomo, Shiba, Lonardi. Allenatore: Pierpaolo Bisoli

ARBITRO: Matteo Gualtieri di Asti

ASSISTENTI: Davide Imperiale di Genova e Domenico Fortemurato di Roma 2

IV UFFICIALE: Simone Galipò di Firenze

VAR: Francesco Meraviglia di Pistoia

AVAR: Marco Serra di Torino

RETE: 39’ st 0:1 FCS aut. Ravanelli.

NOTE: pomeriggio con cielo prevalentemente sereno, temperatura attorno ai 20°, campo in ottime condizioni.

Spettatori: 7.663 (biglietti venduti 1.630, abbonati 6.033, ospiti 64)

Ammoniti: 31’ pt Coda (C), 44’ pt Okereke, 8’ st Giorgini (FCS), 16’ st Antov (C), 19’ st mister Stroppa (C)

Angoli: 10-7 (4-5). Recupero: 2’ + 5’

Risultati 10a giornata Serie B

Parma-Como 2-1

Bari-Modena 1-1

Cremonese-Sudtirol 0-1

Lecco-Ascoli 0-2

Pisa-Cittadella 2-1

Ternana-Brescia 0-1

Catanzaro-FeralpiSalò ore 16.15

Sampdoria-Cosenza domani

Reggiana-Venezia domani

Palermo-Spezia lunedì

Classifica Serie B

Parma 23 punti; Palermo, Catanzaro 19; Venezia 18; Como 14; Cosenza, Brescia, Sudtirol, Cremonese, Modena, Cittadella 13; Ascoli, Pisa 12; Bari 11; Reggiana 8; Ternana, Spezia 6; FeralpiSalò 5; Sampdoria (-2) 4; Lecco 1.