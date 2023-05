Serie A, 33a giornata: Milan-Cremonese in diretta, 0-0 LIVE

mercoledì, 3 maggio 2023

Milano – Ultimo turno infrasettimanale della stagione di Serie A: a San Siro la 33esima giornata vede opporsi il Milan alla Cremonese. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti per inseguire i rispettivi obiettivi: la squadra di Pioli, complice un 2023 pieno di difficoltà, deve vincere per restare agganciata al quarto posto mentre la formazione allenata da Ballardini deve cogliere una delle ultime possibilità per rientrare nella lotta per non retrocedere.

IL MATCH

64′ – Altra occasione con Diaz non sfruttata

62′ – Dentro Leao e Giroud, fuori Origi e Ketelaere

61′ – Occasionissima Cremonese

60′ – Occasionissima Milan in contropiede Diaz solo davanti alla porta manda alto

56′ – Cambio nella Cremonese: dentro Valeri, fuori Buonaiuto; Okereke aòl posto di Benassi

51′ – Tiro alto di Saelemaekers

48′ – Pressione Milan, che rischia sulle ripartenza della Cremonese

46” – Palla Milan

Secondo tempo: si riparte Krunic al posto di Bennacer

Finisce 0-0 il primo tempo

45′ – Un minuto di recupero

43′ – Cross di Saelemaekers testa di Origi alto

36′ – Azione Milan, la difesa della Cremonese manda in angolo

29′ – Il Milan fa la partita e la Cremonese si difende

20′ – De Ketelaere solo davanti al portiere si fa ipnotizzare e sbaglia

16′ -Azione di rimessa tiro di Origi, Carnesecchi manda in angolo

10′ – Perfetto lancio e Saelemaekers porta in vantaggio il Milan, ma è annullato per fuorigioco

3′ – Primo tiro in porta di Origi, facile per Carnesecchi

2′ -Parte forte il Milan con due azioni in attacco di Calabria e Bennacer

1′ – Inizia il match: calcio d’inizio per i grigiorossi

FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Thiaw, Ballo-Touré; Vranckx, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Díaz; Origi. A disposizione: Mirante, Tătăruşanu; Florenzi, Gabbia, Hernández, Kjær; Adli, Bakayoko, Krunić, Tonali; Giroud, Leão, Messias, Rebić. Allenatore Pioli.

CREMONESE (3-4-1-2): Carnesecchi; Chiricheș, Vásquez, Lochoshvili; Sernicola, Pickel, Meïté, Benassi; Galdames; Buonaiuto, Afena-Gyan. A disposizione: Saro, Sarr; Aiwu, Bianchetti, Ferrari, Ghiglione, Valeri; Acella, Castagnetti; Ciofani, Dessers, Okereke. Allenatore: Ballardini.

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Assistenti: Capaldo-Di Gioia

Quarto uomo: Maggioni

Var: Banti

Avar: Piccinini