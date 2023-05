Selezioni Mondiale ed Europeo Optimist: la Fraglia Vela Riva qualifica quattro atleti per i main event Optimist 2023

martedì, 9 maggio 2023

Punta Ala – Sono ben quattro gli atleti della Fraglia Vela Riva qualificati per i main event della stagione Optimist 2023: oltre a Villiam Osipovs ed Erik Scheidt, già scelti per le squadra lettone e lituana, tra i protagonisti del Mondiale in programma in Costa Brava (Spagna, 15-25 giugno) ci sarà anche Andrea Demurtas mentre Jesper Carlsen prenderà parte all’Europeo di Salonicco (Grecia, 15-22 luglio).

Demurtas e Carlsen hanno staccato i biglietti a Punta Ala dove, nel corso del week end, si sono svolte le regate valide per definire i ranghi delle squadre azzurre per i due eventi di punta del singolo giovanile per eccellenza. L’evento, organizzato dallo Yacht Club Punta Ala e partecipato da 140 atleti, è stato caratterizzato dalla variabilità delle condizioni meteo, mutate sensibilmente nel corso della manifestazione.

“E’ stata una selezione durissima, che si è decisa interamente a Punta Ala: delle 12 prove complessive ne abbiamo disputate undici in Toscana e una a Giulianova. A Punta Ala, nei primi giorni abbiamo disputato sei prove con 10-11 nodi e onda fastidiosa da nord-ovest, e ce le siamo cavata bene, poi negli ultimi due giorni la brezza è calata ed ha preso a soffiare da sud, diventando più che instabile del tutto imprevedibile ed è stata molto più dura. Proprio alla fine della prova conclusiva sono maturati gli ultimi verdetti e siamo riusciti a qualificare Andrea Demurtas e Jesper Carlsen per il Mondiale, mentre Leonardo Grossi l’ha mancato per pochi punti. Victoria Demurtas, invece, è scivolata fuori dall’Europeo proprio nel corso delle ultime giornate” ha commentato Mauro Berteotti, coach della Fraglia Vela Riva.

La prossima settimana Leo Flores, altro velista Fragliotto, si giocherà le sue chance “europee” in occasione delle selezioni della squadra svedese.