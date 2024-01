Scialpinismo, corso per adulti del Cai Pezzo-Ponte di Legno: iscrizioni entro l’8 gennaio

lunedì, 1 gennaio 2024

Ponte di Legno (Brescia) – Dopo il successo ottenuto la scorsa stagione il 01diviso tra gruppo base e gruppo avanzato. Iscrizioni entro 8 gennaio 2024.

Il corso sarà coordinato dai responsabili del Cai con la direzione di una guida alpina, per poter partecipare è obbligatoria l’iscrizione al Cai e la padronanza della tecnica sciistica di base. Per informazioni in merito al corso e ai materiali necessari è possibile rivolgersi a Devis Kaswalder (331 3614246), recandosi nella sede Cai il lunedì o il venerdì dalle 21 alle 23 oppure scrivendo a: pezzopontedilegno@cai.it. Il costo d’iscrizione al corso è 180 euro.

Il programma del corso sarà presentato il 14 gennaio 2024 – presso la sede del Cai in piazzale Europa a Ponte di Legno (Brescia) – e ci sarà una selezione tecnica per i nuovi iscritti. Saranno poi formati due gruppi: per il gruppo avanzato le uscite sono in calendario il 20 e 27 gennaio, il 3, 10 e 17 febbraio 2024, mentre per il gruppo base le uscite saranno il 21 e 28 gennaio, il 4, 10 e 18 febbraio. Le uscite del 10 febbraio saranno in comune con il campo Artva.