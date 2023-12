Scialpinismo, Campionato italiano Vertical: trionfano De Silvestro e Boscacci

domenica, 24 dicembre 2023

Valle Aurina – Campionato italiano Vertical, trionfano Alba De Silvestro e Michele Boscacci. In Valle Aurina si è disputata la gara che ha visto al via i migliori atleti e assegnato i titoli a livello nazionale.

In campo femminile Alba De Silvestro, in 28’01”, ha invece regolato Sarah Dreier, 28’08”, e Johanna Hiemer, 28’13”. In quarta posizione assoluta e seconda italiana la giovane Noemi Junod, seguita dalla camuna Corinna Ghirardi.

In campo maschile Christof Hochenwarter, in 22′ 38”, ha vinto davanti ai valtellinese Michele Boscacci (23’19”) e Robert Antonioli (23’23”) e al trentino Federico Nicolini (23’25”).

Nelle altre categorie trionfano Matteo Sostizzo, Noemi Junod, Hermann Debertolis, Clizia Vallet, Enrico Pellegrini, Melissa Bertolina, Matteo Blangero, Teresa Schivalocchi e Giovanni Zamboni.

LE CLASSIFICHE

ASSOLUTO FEMMINILE

1 334 37828 DE SILVESTRO Alba 1995 FSN 00220 CS ESERCITO — 28’01.3 0.0

2 333 5000677 DREIER Sarah 1995 AUT AUT AUSTRIA — 28’08.9 7.6

3 332 5000682 HIEMER Johanna 1995 AUT AUT AUSTRIA — 28’13.8 12.5

4 337 28031 GHIRARDI Corinna 1979 VE 03715 DOLOMITI ADVANT — 30’48.6 2’47.3

5 338 38576 VERONESE Ilaria 1996 FSN 00418 CS CARABINIERI — 31’38.9 3’37.6

6 339 685842 CUMERLATO Martina 1998 TN 03733 BELA LADINIA — 32’06.5 4’05.2

7 335 683088 MOTTIN Kristel 1991 TN 03733 BELA LADINIA — 33’27.2 5’25.9

ASSOLUTO MASCHILE

1 352 5000683 HOCHENWARTER Christof 1997 AUT AUT AUSTRIA — 22’38.3 0.0

2 355 34220 BOSCACCI Michele 1990 FSN 00220 CS ESERCITO — 23’19.5 41.2 (foto © Maurizio Torri)

3 342 34852 ANTONIOLI Robert 1990 FSN 00220 CS ESERCITO — 23’23.4 45.1

4 359 37266 NICOLINI Federico 1994 TN 02116 BRENTA TEAM — 23’25.9 47.6

5 353 36814 OBERBACHER Alex 1994 AA 00078 SC GARDENA – GR — 23’37.0 58.7

6 358 36647 MAGUET Nadir 1993 VA 00361 CORRADO GEX — 23’41.0 1’02.7

7 362 31854 EYDALLIN Matteo 1985 FSN 00220 CS ESERCITO — 23’42.3 1’04.0

8 348 39618 PRANDI Andrea 1998 FSN 00418 CS CARABINIERI — 23’52.2 1’13.9

9 361 38714 CANCLINI Nicolo’ Ernesto 1997 FSN 00418 CS CARABINIERI — 24’13.4 1’35.1

10 341 39201 MAGNINI Davide 1997 FSN 00220 CS ESERCITO — 24’19.0 1’40.7