Sci, Slalom Indicative Ragazzi: i risultati di Santa Caterina Valfurva

giovedì, 18 gennaio 2024

Santa Caterina Valfurva (Sondrio) – Indicative Ragazzi, nello slalom vincono Andrea Villaraggia e Carlotta Pignaton Fagnani. Con l’organizzazione dello Sci Club Lecco si è svolto a Santa Caterina Valfurva lo slalom speciale delle Indicative ragazzi, Memorial Loris e Walter Fontana, Trofeo Sci Club Lecco.

A dominare le rispettive gare, dal momento che hanno fatto segnare il miglior tempo in entrambe le manche, sono stati Andrea Villaraggia (Revolution Ski Race) e Carlotta Pignaton Fagnani (GB Ski Club).

In campo maschile, l’atleta ossolano con il tempo di 1’00”51, si è imposto su Mattia Dabeni (Ski Club Borno) che ha fermato il cronometro a 1’01”62. Terza posizione per l’atleta di casa Marco Compagnoni (SC Santa Caterina) con il tempo di 1’02”19. In quarta e quinta posizione i due atleti del Val Palot Ski: Achille Turla e Giovanni Anselmi, 1’02″94 e 1’03″09 i loro tempi.

Dominio nelle due manche anche per Carlotta Pignaton Fagnani che, con il tempo complessivo di 1’04”76, è salita sul gradino più alto del podio davanti a Eva Balduzzi (SC Radici Group) 1’05”26 il suo tempo, e a Marta Terranova (SC Radici Group) terza in 1’05”52. Quarta è arrivata Mia Tubini (Val Palot Ski) 1’05”64 che ha preceduto di 8 centesimi Anita Bonzi (SC 13 Clusone).