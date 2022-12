Sci, slalom gigante femminile di Coppa Europa: l’azzurra Asja Zenere domina a Ponte di Legno

martedì, 13 dicembre 2022

Ponte di Legno (Brescia) – La campionessa vicentina Asja Zenere ha conquistato la seconda vittoria in Coppa Europa, una settimana dopo Zinal, nel gigante femminile di Ponte di Legno (Brescia). Nel giorno del 26esimo compleanno, la vicentina che milita con i colori dei carabinieri, ha sbaragliato la concorrenza con il tempo complessivo di 1’58″95, per prendersi sia la leadership della classifica generale (310 punti) che quella di specialità (249) sul circuito continentale (nelle foto © Mauro Mariotti la gara e il podio).

Uno spettacolo e tanti appassionati hanno assistito ad una gara internazionale che torna dopo 19 anni nella località dell’Alta Valle Camonica.

L’azzurra, dopo l’11esimo posto in Coppa del Mondo a Sestriere, è stata chirurgica, guadagnando nel primo tratto sulla pista “Casola Nera”, su una rimontante Elisabeth Kappaurer, seconda, per poi gestire nel finale e chiudere con 21 centesimi di vantaggio. La svizzera Vivianne Haerri, è terza a 75 centesimi, confermando il risultato della prima manche.

“Sono felice, era una pista difficile – ha dichiarato Zenere -, e oltretutto era la prima volta che correvo qui. Una pista tosta, anche se non come quella su cui ho gareggiato a Sestriere, perché si spaccava molto. La soddisfazione è tanta. E’ bello proseguire il mio filotto positivo”.

Ha sfiorato la prima top ten in Coppa Europa un’ottima Laura Steinmair, 12esima; in casa Italia a punti anche Lara Della Mea, 15esima, Beatrice Sola 17esima, Ilaria Ghisalberti 20esima, Francesca Fanti 24esima, Ambra Pomarè 25esima, Annette Belfrond 26esima e Carole Agnelli, 27esima.

La classifica generale vede alle spalle di Zenere, le due francesi Doriane a 234 punti, e Karen Smadja Clement 202 . Nella specialità, invece, immutate le prime due posizioni (Zenere 310, Doriane 245), il terzo gradino del podio è occupato dalla tedesca Jessica Hilzinger a 180.

Domani secondo gigante femminile con la prima manche fissata per le 9.30 e con la seconda alle 12.30.

Ordine d’arrivo Gigante femminile Coppa Europa Ponte di Legno