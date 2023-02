Sci, sempre più italiani al Corvatsch, Diavolezza e Lagalb. Rominger: “Ottima stagione invernale”

venerdì, 10 febbraio 2023

Silvaplana (Al. Pa.) – Piste perfettamente innevate, sole e clima ideale per trascorrere la giornata sulla neve. Nei comprensori sciistici Corvatsch, Diavolezza e Lagalb la stagione invernale regala grandi emozioni agli appassionati: con sci e snowboard il divertimento è assicurato.

LE PRESENZE – In questa stagione invernale è in forte ripresa il mercato italiano: gruppi e comitive, provenienti prevalentemente dalle province di Milano, Monza, Lecco, Como, Sondrio, ma anche da quella di Bergamo, hanno scelto di sciare in Engadina. “Quello italiano resta uno dei bacini tradizionali per noi, con grandi soddisfazioni per gli sciatori che scelgono di sciare nel nostro Comprensorio”, sostiene Andrea Cristina Rominger, dirigente Sales & Marketing di Corvatsch AG. Oltre agli italiani e agli svizzeri, si registrano presenze di turisti provenienti dai Paesi europei, su tutti tedeschi e inglesi.

“Siamo soddisfatti delle presenze fin qui registrate – aggiunge Andrea Cristina Rominger -. Abbiamo avuto un ottimo afflusso nel periodo natalizio, anche gennaio è andato bene con numeri superiori allo scorso anno, ora ci aspettano settimane importanti, con il periodo di Carnevale e marzo”. “Le condizioni – prosegue Rominger – sono ottimali con neve di qualità e abbiamo grande fiducia per il prosieguo della stagione”.

GLI EVENTI – La ricca offerta di piste è impreziosita dai numerosi eventi, partendo dalle Snow Night in programma tutti i venerdì sera fino al 7 aprile. Sciare in notturna è un’esperienza del tutto particolare. La pista notturna è infatti uguale a quella aperta di giorno, con la sola differenza che si scia con la luce artificiale. Poi si alterneranno appuntamenti: la “Glüna Plaina“, esperienza senza eguali in calendario domenica 5 marzo e martedì 4 aprile, con la possibilità di sciare al chiar di luna sulla Diavolezza. La Coppa del Mondo FreeSki e Snowboard dal 23 al 26 marzo quindi i Campionati svizzeri di freestyle dal 12 al 17 aprile e il 23 e 24 aprile la Festa di Primavera per concludere la stagione.

GASTRONOMIA – Sono numerose le delizie gastronomiche della cucina di ristoranti e rifugi che si affacciano sulle piste: il 3303 è il ristorante più alto dei Grigioni con un colpo d’occhio eccezionale e prelibatezze del Canton Grigioni e Valtellina. Altri locali: la gastronomia alla Stazione intermedia Murtèl, la Grilleda Alpina con specialità alla brace e la nuova Alpetta, con speciali enogastronomiche uniche. Il venerdì sera – con la Snow Night – l’Alpetta è all’insegna dei piatti a base di fondue di formaggio, quindi l’Hossa Bar, punto di ritrovo per l’après-ski anche durante la Snow Night, mentre all’Ustaria Rabgiusa, che si trova nel cuore del comprensorio sciistico, propone specialità della Valtellina. Il ristorante La Chüdera alla stazione intermedia di Furtschellas è una vera chicca: diviso in una zona con servizio self-service e in un’accogliente zona con servizio à la carte. Infine la Kuhstall, un ambiente accogliente e rinnovato situata a bordo della discesa a valle verso Sils: i confortevoli locali dell’ex stalla alpina invitano ad una sosta, così come i rinomati piatti freschi della ricca tradizione regionale. Spiccano poi il rifugio Berghaus Diavolezza ricco di fascino e i due ristoranti del Lagalb, con specialità tipiche della cucina svizzera e ambienti accoglienti