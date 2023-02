Sci, risultati SuperG Indicative Chiesa in Valmalenco: successo della bresciana Pedrolini

giovedì, 16 febbraio 2023

Chiesa in Valmalenco – Giornata di gare Indicative per la categoria Ragazzi dello sci alpino lombardo. Fisi Brescia va sul gradino più alto del podio nella categoria ragazze con Carlotta Pedrolini (Skiing) che si conferma in ottima condizione in questa stagione, vincente nel SuperG di Chiesa in Valmalenco.

Brescia si piazza appena fuori dal podio anche con Isabella Romele (Val Palot), ottava Cecilia Sessarego Catalisano (Val Palot), 12a l’atleta di Ponte di Legno, Chiara Bonaria davanti a Emma Bellini, 22a Ginevra Ceserani e 29a Sara Tomasi.

Nei Ragazzi nella gara vinta da Marco Compagnoni, il migliore bresciano è Lorenzo Patroni del Borno, settimo, decimo Giovanni Anselmi del Val Palot, 19º Tommaso Boschetti, 21º Giacomo Botti, 25º Nicolò Cattaneo.

ROCCARASO GP FIS

Nel GP Italia di Slalom di Roccaraso Romele Federico, atleta Val Palot in forza ai Carabinieri, ha conquistato un ottimo sesto posto, perdendo purtroppo cinque posizioni dalla prima manche: gara vinta da Tonetti Riccardo. Buona anche la 16ª posizione di Alberto Claudani.