Sci, Regionali Cuccioli e Children: tre medaglie per gli atleti Fisi Brescia

lunedì, 6 marzo 2023

Val Vigezzo – Nelle gare in Val Vigezzo dei campionati regionali Cuccioli e Children il comitato Fisi Brescia si piazza al secondo posto, grazie alle tre medaglie conquistate dagli atleti bresciani, nella classifica dei comitati Alpi Centrali.

Un weekend ricco di medaglie per la Fisi Brescia: nella categoria Cuccioli maschile il campione regionale di Gigante è Fabio Togni (Sci Club Ponte di Legno), invece la seconda e terza medaglia d’argento per il Comitato Fisi Brescia è stata conquistata da Amelie Sandrini (Sci Club Ponte di Legno) nei Cuccioli Femminili e in campo maschile da Andrea Gabossi (Brixia).

Piazzamenti della Fisi Brescia: nei Cuccioli femminile 18^Vittoria Marmentini (Sci Club Crocedomini), 21^ Eva Missiaia (Sci Club Ponte di Legno), 24^ Amneris Marsigalia( Sci Club Borno), 25^ Claudia Bellandi (Brixia), 28^ Emma Durante (Pontedellolio). Invece nei Cuccioli maschile Giulio Romele Giulio (Val Palot) è al 4º posto. Gli altri piazzamenti: 14° Giacomo Gaffuri (Val Palot), 15° Giovanni Boschetti (Brixia), 16° Nicola Faustinelli (Sci Club Ponte di Legno), 20° Matteo Beltracchi (Sci Club Ponte di Legno), 28° Denis Mondoni (Crocedomini) e 30° Alessio Tignonsini (Rongai). Ora i Cuccioli sono attesi alle fasi nazionali.