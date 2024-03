Sci, Regionali Allievi: a Ponte di Legno trionfano Elisa Vavassori e Tommaso Vistali

venerdì, 8 marzo 2024

Ponte di Legno – Nel giorno della Festa della donna, i Campionati Regionali Children di Sci Alpino Alpi Centrali, denominati trofeo NHOA sono andati in scena con lo Slalom Gigante Allievi disputato in un’unica manche a causa delle condizioni meteo e del manto nevoso difficile, conseguenza delle alte temperature di questi giorni, consentendo comunque di portare a termine la gara in sicurezza e nel migliore dei modi.

I titoli Regionali di Gigante Allievi sono andati a Elisa Vavassori (foto-©-Studio-Osvaldo in alto Vavassori, in basso Vistalli) del Circolo Sciatori Madesimo e al bresciano Vistali Tommaso del Brixia Sci.

In campo femminile bissa il secondo posto di ieri la portacolori del Domobianca365 Serena Arrigoni, mentre chiude il podio Linda Pini dello Sci Club Bormio.

Nei maschi, dietro il bresciano si sono classificati Filippo Ronchi del Domobianca365, 2o come nello slalom speciale di ieri, e Luca Maria Fiorentino dello Sci Club Bormio, ieri al primo posto.

È stato invece cancellato il SuperG della categoria ragazzi a causa della fitta nebbia sulle nevi di Temù.

Grande entusiasmo per la presenza tra le porte della sciatrice paralimpica ipovedente della Nazionale FISIP Martina Vozza con la sua guida Ylenia Sabidussi, entrambe supportate dal Gruppo NHOA. Le atlete saranno protagoniste lungo i tracciati di gara anche nei prossimi giorni, oltre che durante le premiazioni di sabato.