Sci, prove su La VolaTa: miglior tempo della Grill, bene le azzurre Delago e Zanoner

lunedì, 18 dicembre 2023

San Pellegrino – È di Grill il miglior tempo in prova su La VolatA, subito dietro le azzurre Delago e Zanoner.

Archiviata con successo la 21esima edizione del Trofeo Elke Pastore allo Ski Stadium Aloch, valido come prima prova di Coppa Europa di slalom speciale, la Val di Fassa prosegue la sua settimana internazionale con altri tre appuntamenti del circuito continentale, questa volta riservati alle categorie femminili.

La pista La VolatA, nella SkiArea San Pellegrino, la stessa che il 24 e 25 febbraio prossimi per la seconda volta ospiterà la Coppa del Mondo femminile, sarà teatro di due discese libere nelle giornate di mercoledì e giovedì, quindi di un superG il venerdì mattina.

In cabina di regia, oltre allo Ski Team Fassa, ci sono anche l’Us Monti Pallidi e lo sci club Fassactive, ma pure la Scuola italiana Sci Moena Dolomiti, la Scuola italiana sci Vajolet Pozza di Fassa, la Scuola italiana Sci Vigo di Fassa-Passo Costalunga, la Scuola italiana sci Campitello e la Scuola italiana sci Canazei Marmolada.

Oggi si è svolta la prima giornata di prove cronometrate lungo il tracciato che presenta 630 metri di dislivello, con partenza ai 2.510 di Col Margherita e arrivo ai 1.880 metri di Passo San Pellegrino. Fra le 87 sciatrici iscritte, in rappresentanza di 14 nazioni, il miglior tempo lo ha fatto registrare l’austriaca Lisa Grill con 1’14”35, davanti alle due azzurre Nicol Delago (1’14”46”) e all’atleta di casa Monica Zanoner, con un ritardo di 32 centesimi dalla austriaca. Quarto miglior crono per la svizzera Maloerie Blanc, davanti all’austriaca Emily Schoepf e all’altra gardenese Nadia Delago (sesta).

Per quanto riguarda le altre azzurre, Elena Dolmen è decima, Vicky Bernardi dodicesima, Sara Thaler diciottesima, Rita Granruaz diciannovesima e Giulia Albano vanta l’identico tempo.

Domani seconda giornata di training con partenza alle 10.30.