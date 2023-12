Sci paralimpico: Martina Vozza e Ylenia Sabidussi terzo in Austria

mercoledì, 20 dicembre 2023

Steinach am Brenner (Austria) – Terzo posto per Martina Vozza, 19 anni sciatrice paralimpica ipovedente e Ylenia Sabidussi 28 anni guida di Martina, atlete della Fisip appartenenti allo Sci club ASD SportXAll Hans Erlacher Team. Le due atlete corrono nella categoria Visually Impaired classe B2, sono tornate in Coppa del Mondo con le gare odierne austriache di Steinach am Brenner (Austria) dove Martina ha fatto il suo rientro dopo l’infortunio al crociato della scorsa stagione.

Nel primo dei due SuperG la coppia friulana ha staccato un ottimo terzo posto, quarte nel secondo SuperG. Le due azzurre, hanno saltato le gare di discesa dei giorni scorsi, per rientrare in Coppa del Mondo in sicurezza.

Ecco le dichiarazioni di Martina al termine della prima prova: “Oggi sono partita per trovare sempre più sicurezze, ho sciato abbastanza bene, mi sto sentendo sempre più in fiducia ma ancora non sto spingendo.” Ricordiamo che le due atlete correvano con il pettorale rosso di Leader in quanto la scorsa stagione avevano vinto la classifica di specialità, nonostante l’infortunio. Domani le ragazze saranno impegnate in Slalom Gigante.